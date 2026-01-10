Prev
ઓડિશાના રાઉરકેલામાં વિમાન ક્રેશ, પાયલટ સહિત છ લોકો હતા સવાર

ઓડિશાના રાઉરકેલામાં એક નાના વિમાનનું ઈમરજન્સી લેન્ડિગ કરાવવામાં આવ્યું છે. ભુવનેશ્વરથી આવી રહેલું આ 9 સીટર વિમાન દુર્ઘટનાનો શિકાર બન્યું છે. સદનસીબે બધા યાત્રી સુરક્ષિત છે.

Jan 10, 2026

ભુવનેશ્વરઃ ઓડિશાના રાઉરકેલા હેલીપેડથી લગભગ નવ કિલોમીટર દૂર એક નાના વિમાનનું ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ કરાવવામાં આવ્યું છે. ઉડાન દરમિયાન ટેક્નિકલ ખરાબીને કારણે વિમાનનું લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું છે. પાયલટને ઈજા પહોંચી છે અને તેને હોસ્પિટલમાં પહોંચાડવામાં આવ્યો છે. કુલ છ લોકો ઘાયલ થયા છે. તત્કાલ બચાવ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું, જેનાથી બધાને સમય રહેતા સુરક્ષિત બહાર કાઢી લેવામાં આવ્યા હતા. અધિકારીઓ ઘટનાની તપાસ કરી રહ્યાં છે.

ભુવનેશ્વરથી રાઉરકેલા જઈ રહેલું 9 સીટવાળું આ વિમાન કથિત રીતે ટેક-ઓફના લગભગ 10 કિલોમીટર બાદ દુર્ઘટનાનો શિકાર બન્યું હતું. વિમાન બપોરે 1.15 કલાકે રાઉરકેલામાં લેન્ડ કરવાનું હતું, પરંતુ વિમાને ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવું પડ્યું હતું.

વિમાનમાં કુલ છ લોકો હતા સવાર
વિમાનમાં ચાર યાત્રી અને બે ક્રૂ મેમ્બર સવાર હતા. જેમાં કેપ્ટન નવીન કડંગા અને કેપ્ટન તરૂણ શ્રીવાસ્તવ સામેલ છે. અધિકારીઓએ પુષ્ટિ કરી છે કે આ ઘટનામાં છ લોકોને ઈજા થઈ છે. બધાને સુરક્ષિત કાઢવામાં આવ્યા અને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.

ક્રેશ થયા બાદ બચાવ અભિયાનમાં ત્રણ ફાયરની ટીમ લાગી હતી. જ્યારે દુર્ઘટનાની જાણકારી મળી તો તત્કાલ બચાવ કાર્ય શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. સ્થાનીક લોકો અને પોલીસે પણ બચાવ અભિયાનમાં મદદ કરી. આ કારણ છે કે લોકોને સુરક્ષિત બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા.

પ્રત્યક્ષદર્શીઓએ શું કહ્યું?
પ્રત્યક્ષદર્શીએ જણાવ્યું કે વધુ નીચે પાસે આવતા પહેલા વિમાને ઈમરજન્સી લેન્ડિંગનો પ્રયાસ કર્યો. આ કારણ છે કે લોકો ડરી ગયા. પ્લેન વધુ નીચે આવી ગયું. લોકો પ્રમાણે આટલું નીચું પ્લાન ક્યારેય જોયું નથી. થોડી વારમાં આ પ્લેન ક્રેશ થઈ ગયું હતું.
 

