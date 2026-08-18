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PM CARES Fundનો હિસાબ, માત્ર વ્યાજથી જ થઈ કરોડોની કમાણી; જાણો એક વર્ષમાં ક્યાં અને કેટલો થયો ખર્ચ

PM CARES Fund: પીએમ કેર્સ ફંડને લઈને નવી માહિતી જાહેર કરવામાં આવી છે, જેના મુજબ તેની રકમમાં જબરદસ્ત વધારો જોવા મળ્યો છે. જો કે, આની જાણકારી નાણાકીય વર્ષ પૂરું થયાના લગભગ એક વર્ષ પછી આપવામાં આવી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 18, 2026, 08:47 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:47 PM IST
PM CARES Fundનો હિસાબ, માત્ર વ્યાજથી જ થઈ કરોડોની કમાણી; જાણો એક વર્ષમાં ક્યાં અને કેટલો થયો ખર્ચ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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