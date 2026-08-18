/PM CARES Fundનો હિસાબ, માત્ર વ્યાજથી જ થઈ કરોડોની કમાણી; જાણો એક વર્ષમાં ક્યાં અને કેટલો થયો ખર્ચ

PM CARES Fund: પીએમ કેર્સ ફંડના લેટેસ્ટ ઓડિટેડ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ અનુસાર, 2024-25 નાણાકીય વર્ષના અંતે ફંડ પાસે 8,452 કરોડ રૂપિયાની રકમ હતી. નાણાકીય વર્ષ પૂરું થયાના એક વર્ષ કરતા વધુ સમય બાદ જાહેર કરાયેલી આ જાણકારીથી જાણવા મળે છે કે, ફંડના બેલેન્સનો લગભગ 93% હિસ્સો ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટમાં ઇન્વેસ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો. ઓડિટ સ્ટેટમેન્ટ પર ઓગસ્ટ 2026માં સહી કરવામાં આવી હતી અને તેમાં ફંડની આવક, ખર્ચ અને બેન્ક હોલ્ડિંગ્સની જાણકારી આપવામાં આવી છે.
વ્યાજથી કેટલી થઈ કમાણી?
પીએમ કેર્સ ફંડની 2024-25ની શરૂઆતમાં અકાઉન્ટ્સમાં લગભગ 7,173 કરોડ રૂપિયા સાથે થઈ હતી. વર્ષ દરમિયાન તેને ઘરેલુ અને વિદેશી ડોનેશનથી લગભગ 480 કરોડ રૂપિયા મળ્યા. આ જ દરમિયાન ફંડે વ્યાજથી લગભગ 475 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી, જેમાં ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટથી 469.37 કરોડ રૂપિયા અને સેવિંગ્સ અકાઉન્ટથી 5.77 કરોડ રૂપિયા મળ્યા હતા. આનો મતલબ એ છે કે, વર્ષ દરમિયાન વ્યાજથી થયેલી કમાણી, મળેલા નવા ડોમેસ્ટિક કન્ટ્રિબ્યુશનની લગભગ બરાબર હતી. 31 માર્ચ 2025 સુધી ફંડ પાસે ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટમાં 7,846.65 કરોડ રૂપિયા હતા, જ્યારે સેવિંગ્સ બેન્ક અકાઉન્ટ્સમાં 605.41 કરોડ રૂપિયા જમા હતા.
1 કરોડથી પણ ઓછો ખર્ચ
એટલી મોટી રકમ હોવા છતાં ફંડે 2024-25 દરમિયાન માત્ર 87.85 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ કર્યો છે. લગભગ આખી રકમ 87.84 લાખ રૂપિયા ‘PM CARES ફોર ચિલ્ડ્રન સ્કીમ’ હેઠળ ખર્ચ કરવામાં આવી, જ્યારે 451 બેન્ક અને એસએમએસ ચાર્જ તરીકે નોંધવામાં આવ્યા. સ્ટેટમેન્ટમાં અમલીકરણ કરતી એજન્સીઓ પાસેથી 324.66 કરોડ રૂપિયાનું રિફંડ પણ નોંધાયેલ છે, પરંતુ તેમાં સામેલ એજન્સીઓ, તે પ્રોજેક્ટ્સ જેના માટે પૈસા શરૂઆતમાં જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા કે રિફંડના કારણો વિશે કોઈ જાણકારી આપવામાં આવી નથી.
પારદર્શિતા પર ફરી ઉઠ્યા સવાલ
મોડાથી જાણકારી જાહેર કરવી અને ઓછા ખર્ચને કારણે એક્ટિવિસ્ટ્સ અને ફાઇનાન્શિયલ એક્સપર્ટ્સે પારદર્શિતા પર ફરીથી પ્રશ્નો ઉઠ્યા છે. એક્ટિવિસ્ટ અંજલિ ભારદ્વાજે પ્રશ્ન કર્યો કે, એટલી મોટી રકમ કેમ ઇન્વેસ્ટેડ રહી જ્યારે ખર્ચ ઓછો રહ્યો. ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સે પણ ઓડિટના સમય અને ઓનલાઈન જાણકારીમાં વિગતવાર નોટ્સ ન હોવા પર પ્રશ્ન ઉઠ્યા છે.
ક્યારે બન્યું હતું પીએમ કેર્સ ફંડ?
પીએમ કેર્સ ફંડને માર્ચ 2020માં કોવિડ-19 મહામારી દરમિયાન ઇમરજન્સી સિચ્યુએશન, આપત્તિઓ અને પબ્લિક હેલ્થની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે બનાવવામાં આવ્યું હતું. આની રચાનાથી જ પારદર્શિતા અને જવાબદારીને લઈને તેના પર પ્રશ્નો ઉઠાવવામાં આવતા રહ્યા છે. સરકારનું કહેવું છે કે, પીએમ કેર્સ એક સાર્વજનિક ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ છે જેને સ્વૈચ્છિક યોગદાનથી ફંડ મળે છે અને આ ‘નેશનલ ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફંડ’ જેવા સરકારી ફંડથી અલગ છે.