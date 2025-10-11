PM Kisan Samman Nidhi: પીએમ કિસાન સન્માન નિધિના 21મા હપ્તા પહેલા, ખેડૂતો માટે વધુ એક મોટા સારા સમાચાર, 2 નવી યોજનાઓ શરૂ
PM Kisan Samman Nidhi:દિવાળી પહેલા ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં પૈસા જમા થઈ જશે. તે પહેલા, વધુ એક સારા સમાચાર છે: બે નવી યોજનાઓ શરૂ કરવામાં આવશે.
Farmers News: ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર કહી શકાય છે. મોદી સરકાર ખેડૂતોની આવક વધારવાના ઉદ્દેશ્યથી આગળ વધી રહી છે. આ કડીમાં તે નવી યોજનાઓ શરૂ કરશે. ઘણા રાજ્યોમાં આ યોજનાઓ પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ પહેલા શરૂ થઈ જશે. પરંતુ પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાનો 21મો હપ્તો ચાર રાજ્યો પંજાબ, ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ પ્રદેશ અને જમ્મુ-કાશ્મીરના ખેડૂતો માટે પહેલાથી જ જમા થઈ ગયો છે. કારણ કે આ વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ અને પૂરને કારણે નુકસાન થયું છે, તેથી આ રાજ્યોને પહેલા ધનરાશિ આપી દેવામાં આવે છે. અન્ય રાજ્યોના ખેડૂતો માટે પણ જલ્દી હપ્તો રિલીઝ કરવામાં આવશે.
આ વચ્ચે કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે ખેડૂતોને વધુ એક ખુશખબર આપવાની જાહેરાત કરી છે. પીએમ મોદી 11 ઓક્ટોબરે દિલ્હીના પૂસા વિસ્તારમાં એક કાર્યક્રમમાં બે નવી યોજનાઓનો શુભારંભ કરશે. આ છે 'પ્રધાનમંત્રી ધન-ધાન્ય કૃષિ યોજના' અને 'દલન આત્મનિર્ભર મિશન'. મંત્રીએ જણાવ્યુ કે આ બંને યોજનાઓથી ખેડૂતોની આવક વધારવા અને ઉત્પાદકતા વધારવામાં મદદ મળશે.
ધન-ધન્ય યોજનાના ઉદ્દેશ્યો - શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે દેશભરમાં પાક ઉત્પાદકતા એકસરખી નથી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ઓછી ઉત્પાદકતા ધરાવતા જિલ્લાઓને ઓળખવામાં આવશે અને ઉત્પાદકતા વધારવા માટે ખાસ પગલાં લેવામાં આવશે. આ યોજના સિંચાઈ, સંગ્રહ સુવિધાઓ, ધિરાણ સુવિધાઓ અને પાક વૈવિધ્યકરણ જેવા મુદ્દાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે પ્રારંભિક તબક્કામાં 100 જિલ્લાઓની પસંદગી કરવામાં આવી છે.
કઠોળ મિશનનું મહત્વ - કેન્દ્રીય મંત્રીના મતે, દેશ કઠોળનો મુખ્ય ઉત્પાદક હોવા છતાં, તે આયાત પર નિર્ભર રહે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે દેશમાં કઠોળનું વર્તમાન ઉત્પાદન 24.2 મિલિયન ટન છે, અને તેને વધારીને 35 મિલિયન ટન કરવાનો લક્ષ્યાંક છે.
મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે કઠોળ પાક માટે ઉચ્ચ ઉપજ આપનારા, જીવાત પ્રતિરોધક અને આબોહવા-સ્થિતિસ્થાપક બીજ વિકસાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવી રહ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતોને 12.6 મિલિયન ક્વિન્ટલ પ્રમાણિત બીજનું વિતરણ કરવામાં આવશે અને 8.8 મિલિયન મફત બીજ કીટ પૂરી પાડવામાં આવશે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે કઠોળ ઉગાડતા વિસ્તારોમાં પ્રોસેસિંગ યુનિટ સ્થાપવાથી ખેડૂતોને વધુ સારા ભાવ મળશે. આ માટે, 1,000 પ્રોસેસિંગ યુનિટ સ્થાપિત કરવામાં આવશે, જેમાં પ્રતિ યુનિટ ₹2.5 મિલિયનની સબસિડી આપવામાં આવશે. આ કાર્યક્રમમાં કૃષિ માળખાગત ભંડોળ, પશુપાલન, મત્સ્યઉદ્યોગ અને ખાદ્ય પ્રક્રિયા ક્ષેત્રો સંબંધિત પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ પણ શામેલ હશે.
મંત્રીએ કહ્યુ કે આ બંને યોજનાઓ ખેડૂતોની ઉત્પાદકતા, આવક વધારો અને આત્મનિર્ભરતા વધારવા માટે મહત્વપૂર્ણ હશે. તેમણે કહ્યું કે કેન્દ્ર અને રાજ્ય મળી 'એક રાષ્ટ્ર- એક કૃષિ- એક ટીમ'ના સિદ્ધાંત પર કામ કરશે. કુલ મળી સરકાર ખેડૂતોનું ભવિષ્ય સારૂ બનાવવા અને દેશને ખાદ્યાન્ન આત્મનિર્ભરતા તરફ લઈ જવાના ઉદ્દેશ્યથી આ નવા કાર્યક્રમોની શરૂઆત કરશે.
