/PM કિસાનના 23મા હપ્તા અંગે મોટી અપડેટ ! 18 જૂને જમા થશે ₹2,000 ? જાણો શું છે હકીકત

PM Kisan : દેશભરના લાખો ખેડૂતો પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ (PM Kisan) યોજનાના આગામી હપ્તાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. કેન્દ્ર સરકારે 13 માર્ચ, 2026ના રોજ યોજનાનો 22મો હપ્તો જાહેર કર્યો હતો, જેમાં લાયક ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં રૂપિયા 2,000 સીધા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. હવે લગભગ ત્રણ મહિના વીતી ગયા છે અને ખેડૂતોમાં 23મા હપ્તા અંગે ચર્ચાઓ તીવ્ર બની છે.
18 જૂનની તારીખ વિશે ખાસ કરીને સોશિયલ મીડિયા અને વિવિધ ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર નોંધપાત્ર ચર્ચા ચાલી રહી છે. તેથી ખેડૂતો જાણવા માંગે છે કે શું આગામી હપ્તો ખરેખર 18 જૂને ખાતામાં જમા થશે કે આ ફક્ત અનુમાન છે.
કોઈ સત્તાવાર તારીખ જાહેર કરી નથી
હકીકતમાં કેન્દ્ર સરકાર કે કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલયે અત્યાર સુધી પીએમ કિસાન યોજનાના 23મા હપ્તા માટે કોઈ સત્તાવાર તારીખ જાહેર કરી નથી. તેથી હપ્તો 18 જૂને આવશે, તે સમાચાર યોગ્ય ગણી શકાય નહીં. જો કે, આ તારીખની ચર્ચા પાછળ એક ચોક્કસ કારણ છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 18 જૂન, 2024ના રોજ પીએમ કિસાન યોજનાનો 17મો હપ્તો જાહેર કર્યો હતો. આ જ કારણ છે કે સરકાર આ વખતે પણ 18 જૂને આગામી હપ્તો જાહેર કરી શકે છે. જો કે, સરકાર દ્વારા સત્તાવાર જાહેરાત ન થાય ત્યાં સુધી, આ ફક્ત અટકળો જ છે.
વાર્ષિક ₹6,000ની નાણાકીય સહાય
પીએમ કિસાન યોજના હેઠળ, પાત્ર ખેડૂતોને વાર્ષિક ₹6,000ની નાણાકીય સહાય મળે છે. આ રકમ ખેડૂતોના ખાતામાં ચાર મહિનાના અંતરે ₹2,000ના ત્રણ સમાન હપ્તામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે, પહેલો હપ્તો એપ્રિલ અને જુલાઈ વચ્ચે, બીજો ઓગસ્ટ અને નવેમ્બર વચ્ચે અને ત્રીજો ડિસેમ્બર અને માર્ચ વચ્ચે આપવામાં આવે છે. આ પેટર્નના આધારે એવી ધારણા છે કે આગામી હપ્તો જૂનના અંતમાં અથવા જુલાઈની શરૂઆતમાં આવી શકે છે.
હાલમાં, ખેડૂતોને વાયરલ મેસેજ અથવા સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ્સ પર આધાર રાખવાને બદલે સત્તાવાર સરકારી જાહેરાતની રાહ જોવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આગામી હપ્તો ચોક્કસપણે જાહેર કરવામાં આવશે, પરંતુ ચોક્કસ તારીખ સરકાર દ્વારા સત્તાવાર રીતે જાહેર થયા પછી જ સ્પષ્ટ થશે. તેથી બધા લાભાર્થી ખેડૂતોએ તેમના રેકોર્ડ અપડેટ રાખે અને માહિતી માટે સમયાંતરે પીએમ કિસાન પોર્ટલ તપાસતા રહે.