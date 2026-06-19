/કાલે આવશે ખેડૂતોના ખાતામાં PM કિસાનનો 23મો હપ્તો, 2 લાખ ખેડૂતોના નામ કપાયા? આ રીતે કરો સ્ટેટસ ચેક

એગ્રીકલ્ચર એન્ડ ફાર્મર્સ વેલફેર મીનિસ્ટ્રીના જણાવ્યાં મુજબ પીએમ નરેન્દ્ર મોદી આવતી કાલે પશ્ચિમ બંગાળના હુગલી જિલ્લાના તારકેશ્વર ખાતેથી પીએમ કિસાન સન્માન નિધિના 23માં હપ્તા માટેના 18880 કરોડથી વધુ રકમ દેશના આશરે 9.44 કરોડ જેટલા ખેડૂતોના ખાતામાં એક ક્લિકથી ટ્રાન્સફર કરશે. અત્રે જણાવવાનું કે લાભાર્થીઓમાં 2.18 કરોડ મહિલાઓ પણ સામેલ હશે. અત્રે જણાવવાનું કે પીએમ કિસાન સન્માન યોજના હેઠળ ફેબ્રુઆરી 2019થી ખેડૂતોના ખાતામાં વાર્ષિક 6000 રૂપિયા ત્રણ હપ્તામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે. 23માં હપ્તા બાદ ખેડૂતોને ટ્રાન્સફર થયેલી કુલ રકમનો આંકડો 4.46 લાખ કરોડ રૂપિયા પર પહોંચશે. પશ્ચિમ બંગાળ એકલાની વાત કરીએ તો લેટેસ્ટ હપ્તા અંતર્ગત 45.35 લાખ ખેડૂતોના ખાતામાં 9.7 કરોડથી વધુની રકમ ટ્રાન્સફર થશે. પરંતુ શું તમને ખબર છે કે આ વખતે 2 લાખ જેટલા ખેડૂતોના ખાતામાં આ રકમ આવી શકશે નહીં. જાણો કેમ.
કોને લાભ નહીં મળે?
2 લાખ ખેડૂતોના નામ કપાયા?
કેમ ઘટતા જાય છે લાભાર્થીઓ?
લાભાર્થી યાદીમાં નામ કઈ રીતે ચેક કરવું
ખાતામાં પૈસા આવશે કે નહીં? આ રીતે કરો સ્ટેટસ ચેક