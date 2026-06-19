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કાલે આવશે ખેડૂતોના ખાતામાં PM કિસાનનો 23મો હપ્તો, 2 લાખ ખેડૂતોના નામ કપાયા? આ રીતે કરો સ્ટેટસ ચેક

PM Kisan Samman Nidhi 23rd Installment: દેશના ખેડૂતો કાગડોળે કિસાન સન્માન નિધિના 23માં હપ્તાની રાહ જોઈ રહ્યા છે ત્યારે આ 23માં હપ્તા વિશે મોટા સમાચાર આવ્યા છે. પીએમ નરેન્દ્ર મોદી આવતી કાલે કરોડો ખેડૂતોના ખાતામાં પીએમ મોદી પશ્ચિમ બંગાળથી હપ્તાના પૈસા ટ્રાન્સફર કરશે. જાણો કોના ખાતામાં આ પૈસા આવશે અને કોના ખાતામાં નહીં આવે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 19, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:46 AM IST
કાલે આવશે ખેડૂતોના ખાતામાં PM કિસાનનો 23મો હપ્તો, 2 લાખ ખેડૂતોના નામ કપાયા? આ રીતે કરો સ્ટેટસ ચેક
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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