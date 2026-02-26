Prev
PM Kisan Samman Nidhi: પીએમ કિસાન 22માં હપ્તા પર અત્યંત મહત્વના અપડેટ, ગુજરાતના ખેડૂતો ખાસ જાણે

PM Kisan No 22mo hapto kyare Avshe:  પીએમ કિસાન સન્માન નિધિનો 22 મો હપ્તો ક્યારે આવશે ખાતામાં? ખેડૂતોના મનમાં હાલ આ પ્રશ્ન ગૂંજી રહ્યો છે. પહેલા એવું કહેવાતું હતું કે ફેબ્રુઆરીમાં આ હપ્તો આવી જશે પરંતુ હવે એવું લાગે છે કે હોળી પહેલા આ હપ્તો તમારા ખાતામાં આવે તેવી શક્યતા હાલ તો ધૂંધળી જોવા મળી રહી છે. જાણો તેની પાછળનું કારણ. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 26, 2026, 04:24 PM IST
  • ખેડૂતોને મોટો પ્રશ્ન- ક્યારે આવશે પીએમ કિસાનનો 22મો હપ્તો?
  • ફેબ્રુઆરીમાં આવે તેવું લાગતું હતું પરંતુ કોઈ એંધાણ નથી.
  • હવે હોળી પછી આવી શકે ખાતામાં, જાણો શાં માટે?

કરોડો ખેડૂતો કિસાન સન્માન નિધિના 22માં હપ્તાની કાગડોળે વાટ જોઈ રહ્યા છે. ખેડૂતો માટે શરૂ કરાયેલી આ સરકારી યોજના હેઠળ પાત્રતા ધરાવતા ખેડૂતોને વાર્ષક 6000 રૂપિયા ત્રણ હપ્તામાં મળે છે. અત્યાર સુધીમાં 21 હપ્તા પાત્રતા ધરાવતા ખેડૂતોના સીધા ખાતામાં પહોંચ્યા છે અને હવે 22માં હપ્તાની રાહ જોવાઈ રહી છે. અનેક મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં ફેબ્રુઆરીમાં આ હપ્તો રિલીઝ થાય તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ હતી. કારણ કે ગત વર્ષે 24 ફેબ્રુઆરીના રોજ ખેડૂતોના ખાતામાં પૈસા આવી ગયા હતા. ત્યારે હવે ખેડૂતોના મનમાં પણ એ પ્રશ્ન થઈ રહ્યો છે કે આખરે આ 22મો હપ્તો સરકાર ક્યારે રિલીઝ કરશે? એવી આશા પણ રાખીને બેઠા છે કે હોળી પહેલા ખાતામાં પૈસા આવી પણ જાય. પરંતુ તમને જણાવી દઈએ કે હાલ જે સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે તે જોતા આ પૈસા હોળી પહેલા ખાતામાં આવે તેવી શક્યતા હાલ તો ઓછી છે. કદાચ હોળી બાદ આ સારા સમાચાર ખેડૂતોને મળી શકે. 

હોળી પહેલા ખાતામાં આવવાની શક્યતા કેમ ઓછી?
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના વર્તમાન કાર્યક્રમો પર એક નજર ફેરવીએ તો પીએમ મોદી અત્યારે ઈઝરાયેલના પ્રવાસે છે. ત્યારબાદ 28 ફેબ્રુઆરીએ રાજસ્થાનના અજમેરમાં કાર્યક્રમ છે. ત્યારે ફેબ્રુઆરીમાં આ હપ્તો આવે તેવી શક્યતા ઓછી છે. પછી તેઓ દક્ષિણ ભારતના પ્રવાસે જશે. 28 ફેબ્રુઆરી અને 1 માર્ચના રોજ તેમનો તમિલનાડુ અને પુડુચેરીનો બે દિવસનો પ્રવાસ છે. હવે આ કાર્યક્રમની વિગતો જોઈએ તો તેમાં પણ પીએમ કિસાન સન્માન નિધિનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી. 

કેનેડાના પીએમનો ભારત પ્રવાસ
આ દરમિયાન કેનેડાના પ્રધાનમંત્રી માર્ક કાર્ની પણ 27 ફેબ્રુઆરીથી ભારતના પ્રવાસ છે. 2 માર્ચના રોજ તેઓ દિલ્હીના હૈદરાબાદ હાઉસમાં પીએમ મોદીને મળશે. આ બધામાં પણ ક્યાંય પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ વિશે ઉલ્લેખ નથી. 

તમને એમ થશે કે આ બધાને પીએમ કિસાન સન્માન નિધિના હપ્તા સાથે શું લેવાદેવા તો તમને જણાવી દઈએ કે સામાન્ય રીતે પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના અંતર્ગત જ્યારે પણ ખેડૂતોના ખાતામાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરવાના હોય ત્યારે તેની જાહેરાત અગાઉથી એટલે કે 4-5 દિવસ પહેલા કરાતી હોય છે. પીએમ કિસાન સન્માન નિધિનો 20મો હપ્તો જ્યારે જાહેર થવાનો હતો ત્યારે તેની જાહેરાત 29 જુલાઈએ થઈ હતી અને હપ્તો 2 ઓગસ્ટે રિલીઝ  કરાયો હતો. આમ હાલ પીએમ મોદીનું શિડ્યૂલ ખુબ વ્યસ્ત જોવા મળી રહ્યું છે. 

તો ક્યારે આવી શકે?
3 માર્ચે રિલીઝ થાય તેવી સંભાવના બહુ ઓછી લાગે છે. એટલે હોળી પહેલા રિલીઝ થાય તેવી શક્યતા આમ તો ધૂંધળી છે. આમ છતાં જો 3 તારીખે હપ્તો રિલીઝ થવાનો હોય તો સરકાર તેની જાહેરાત એક બે દિવસમાં કરી શકે. જો ન થાય તો પછી તો હપ્તો ખેડૂતોના ખાતામાં હોળી પછી આવી શકે. એટલે કે રાહ જોવી પડે. 

યાદીમાં નામ છે કે નહીં તે કેવી રીતે ચેક કરવું?
તમને જણાવી દઈએ કે તમારું નામ યાદીમાં હશે તો જ તમારા ખાતામાં 2000 રૂપિયાનો 22મો હપ્તો આવશે. યાદી ટાઈમે ટાઈમે અપડેટ થતી રહે છે. એટલે ખેડૂતોએ આ યાદી ચેક કરવી ખુબ જરૂરી હોય છે. યાદીમાં નામ છે કે નહીં તે આ રીતે  ચેક કરો. 

- પીએમ કિસાન સન્માન નિધિની અધિકૃત વેબસાઈટ pmkisan.gov.in પર જાઓ. 

- ત્યારબાદ હોમ પેજ પર તમને “Farmer’s Corner” સેક્શન જોવા મળશે. 

- સેક્શનમાં જઈને “Beneficiary List” પર જઈ ક્લિક કરો. 

- જરૂરી જાણકારી ભરો જેમ કે રાજ્ય, ડિસ્ટ્રિક્ટ, સબ ડિસ્ટ્રિક્ટ, બ્લોક, ગામ વગેરે. 

- ત્યારબાદ “Get Report” પર ક્લિક કરો. અને પછી તમારા ગામના તમામ લાભાર્થીની યાદી તમને જોવા મળશે. 

યાદીમાં નામ ન હોય તો શું કરવું?
જો આ અપડેટેડ યાદીમાં તમારું નામ ના હોય તો તમને હપ્તાના નાણા મળી શકશે નહીં. યાદીમાં નામ ન હોય તો સૌથી પહેલા ચેક કરો કે તમે યોજના સંલગ્ન તમામ કામગીરી પતાવી છે કે નહીં. જો ન કરી હોય તો પૂરી કરો. જેમ કે ઈ-કેવાયસી, બેંકને આધાર સાથે લિંક કરવું, જમીન સંલગ્ન તમામ જાણકારી પૂરી પાડી છે કે નહીં વગેરે. આ સાથે જ Status Of Self Registered પર જઈને ફરી તમારી યોગ્યતા ચેક કરો. આણ છતાં તમને હપ્તો ન મળે તો તમે ઘર નજીક આવેલા સીએસસી સેન્ટર જઈને જાણકારી મેળવી શકો છો. અથવા તો ટોલ ફ્રી નંબર 155261 અથવા 011-24300606 પર કોલ કરી શકો છો. જો કોલ ઉપર પણ તમને જવાબ ન મળે તો કિસાન યોજનાની Query Form પર સવાલ નાખી શકો છો. 

