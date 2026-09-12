/ખેડૂતો માટે મહત્વના સમાચાર, ફટાફટ પતાવી લો આ કામ નહીં તો બંધ થઈ જશે PM કિસાનનો હપ્તો

PM Kisan ekyc : કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ નોંધાયેલા તમામ ખેડૂત લાભાર્થીઓ માટે આગામી હપ્તાની ચુકવણી પૂર્વે દર વર્ષે બાયોમેટ્રિક e-KYC કરાવવું ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે. આ યોજના અંતર્ગત યોગ્ય લાભાર્થીઓને સમયસર સહાય મળી રહે તે હેતુથી, હવેથી લાભાર્થીઓએ દરેક નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ હપ્તાના રીલીઝ પહેલાં નિયત e-KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવાની રહેશે.
નવેસરથી e-KYC કરાવવું પડશે
કૃષિ વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર 31 માર્ચ, 2026 પછી જે લાભાર્થીઓએ e-KYC કરાવેલ નથી, પરંતુ પોર્ટલ પરના સ્ટેટસમાં eKYC : Yes દર્શાવે છે, તેવા તમામ લાભાર્થીઓએ પણ યોજના હેઠળ અવિરત સહાય મેળવવા માટે નવેસરથી e-KYC કરાવવું પડશે.
e-KYC પ્રોસેસની સરળ રીત
લાભાર્થી ખેડૂતોને e-KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા ચાર સરળ વિકલ્પો આપવામાં આવ્યા છે. જેમાં પ્રથમ વિકલ્પ તરીકે, ખેડૂતો જાતે જ PM-Kisan મોબાઇલ એપ્લિકેશનમાં Login કરી Beneficiary વિકલ્પ પસંદ કરી શકે છે, જ્યાં આધાર નંબર અથવા રજીસ્ટ્રેશન નંબર દાખલ કરી ફેસ ઓથેન્ટિકેશન દ્વારા લોગ-ઇન થઈ પોતાનું તેમજ e-KYC for other beneficiaries વિકલ્પ દ્વારા અન્ય 100 લાભાર્થીઓનું e-KYC કરી શકે છે.
બીજા વિકલ્પમાં, ગ્રામ્ય કક્ષાએ ગ્રામસેવક અથવા વિલેજ નોડલ ઓફિસરનો સંપર્ક કરીને ફેસ ઓથેન્ટિકેશન પદ્ધતિથી આ કામગીરી કરાવી શકાય છે. આ ઉપરાંત, ત્રીજા વિકલ્પ તરીકે ગામના ઈ-ગ્રામ કેન્દ્ર અથવા નજીકના કોમન સર્વિસ સેન્ટર (CSC) ખાતે જઈને તેમજ ચોથા વિકલ્પ હેઠળ તાલુકા અથવા જિલ્લા ખેતીવાડી કચેરીનો સંપર્ક કરીને પણ બાયોમેટ્રિક e-KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી શકાય છે.
આગામી હપ્તો મેળવવા e-KYC કરાવો
જે ખેડૂત લાભાર્થીઓ અન્ય ગામ કે શહેરમાં સ્થળાંતરિત થયા હોય, તેઓ હાલ જે સ્થળે વસવાટ કરતા હોય ત્યાંથી ઉપરોક્ત ચારમાંથી કોઈપણ અનુકૂળ પદ્ધતિ અપનાવીને પોતાનું e-KYC સત્વરે કરાવી લે તેવી સત્તાવાર અપીલ કરવામાં આવી છે, જેથી આગામી નાણાકીય સહાય મેળવવામાં કોઈ પણ પ્રકારનો અવરોધ ન સર્જાય.