PM Kisan Yojana: ખેડૂતોને મળી શકે છે મોટો ફાયદો! 6 હજારથી વધી 9000 રૂપિયા થશે સન્માન નિધિ? જાણો શું છે તૈયારી
કેન્દ્ર સરકાર આગામી બજેટમાં PM કિસાન યોજનાની રકમ વધારવા પર વિચાર કરી રહી છે. ચર્ચા છે કે વાર્ષિક સહાયતા 6000 રૂપિયાથી વધી 9000 રૂપિયા થઈ શકે છે. ખેતીનો વધતો ખર્ચ અને મોંઘવારી વચ્ચે આ પગલું નાના અને સીમાંત ખેડૂતોને મોટી રાહત આપશે.
PM Kisan Yojana: દેશના કરોડો ખેડૂતોની નજર દર વર્ષે સંસદમાં રજૂ થતા સામાન્ય બજેટ પર ટકેલી હોય છે. ખેતીના વધતા ખર્ચ અને મોંઘવારી વચ્ચે અન્નદાતાઓને સરકાર પાસે હંમેશા રાહતની આશા રહે છે. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે કેન્દ્રીય બજેટ ખેડૂતોના ચહેરા પર ખુશી લાવી શકે છે. ચર્ચાનું બજાર ગરમ છે કે કેન્દ્ર સરકાર પોતાની સૌથી મહત્વકાંક્ષી યોજનાઓમાંથી એક પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના (PM Kisan Yojana) ની રકમમાં વધારો કરવા પર વિચાર કરી રહી છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે જો બધુ યોજના પ્રમાણે રહ્યું તો ખેડૂતોને મળતી વાર્ષિક સહાય 6 હજાર રૂપિયાથી વધી 9000 થઈ શકે છે.
ખેડૂતો માટે ખુલી શકે છે ખજાનો
સામાન્ય જનતાને ભલે બજેટની માહિતી 1 ફેબ્રુઆરીએ સાંભળવા મળે છે, પરંતુ તેની પાછળની તૈયારી મહિનાઓ પહેલા શરૂ થઈ ગઈ છે. કેન્દ્ર સરકારે આગામી નાણાકીય વર્ષ 2026-2027 માટે બજેટ તૈયાર કરવાની લાંબી અને જટિલ પ્રક્રિયા શરૂ કરી દીધી છે. આ એક બહુસ્તરીય પ્રક્રિયા છે, જેની આગેવાની નાણા મંત્રાલય કરી રહ્યું છે.
ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બરથી બેઠકનો દોર શરૂ થઈ જાય છે. તેમાં નીતિ આયોગ, સંબંધિત મંત્રાલય, રાજ્યોના પ્રતિનિધિ અને ખેતી ક્ષેત્રના તમામ લોકો સાથે ચર્ચા-વિચારણા કરવામાં આવે છે. બંધારણના આર્ટિકલ 112 હેઠળ તૈયાર થનાર આ એનુઅલ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ નક્કી કરે છે કે સરકાર આવનાર વર્ષમાં જનતાના પૈસા કયાં અને કઈ રીતે ખર્ચ કરશે. આ વખતે બજેટ બનાવવાની પ્રક્રિયા દરમિયાન મળેલા સૂચનો અને વધેલી ટાઇમલાઇનનો ફાયદો સીધી રીતે ખેડૂતોને મળી શકે છે. સરકારની પાસે ગ્રાઉન્ડવર્ક કરવા અને બધા વર્ગોની સલાહ લેવા માટે સમય છે, જેનાથી આશા છે કે ખેતી ક્ષેત્ર માટે મોટી જાહેરાત થઈ શકે છે.
શું છે સરકારનો પ્લાન
પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના શરૂ થઈ ત્યારથી, ખેડૂતોને વાર્ષિક ₹6,000 ની નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામાં આવી છે. આ રકમ ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં સીધી ત્રણ સમાન હપ્તામાં જમા કરવામાં આવે છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ખાતર, બીજ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો થયો હોવા છતાં, સન્માન નિધિની રકમ યથાવત રહી છે.
ગયા બજેટમાં પણ એવી અટકળો હતી કે સરકાર આ રકમ વધારશે, પરંતુ એવું થયું નહીં. હવે, મીડિયા અહેવાલો ફરી એકવાર સૂચવે છે કે સરકાર આ રકમ વધારવાનું વિચારી રહી છે. એવો અંદાજ છે કે વાર્ષિક રકમ 6,000 રૂપિયાથી વધારીને 9,000 રૂપિયા કરી શકાય છે. જો આ પ્રકારનો નિર્ણય લેવામાં આવે છે, તો તે પહેલાથી જ મોંઘવારીથી પીડાતા સીમાંત અને નાના ખેડૂતો માટે મોટી રાહત હશે. 9,000 રૂપિયા સાથે, ખેડૂતોને 2,000 રૂપિયાને બદલે 3,000 રૂપિયા પ્રતિ હપ્તા મળી શકે છે.
