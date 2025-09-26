PM-કિસાનનો 21મો હપ્તો ખાતામાં કરવામાં આવ્યો જમા, આ ખેડૂતો માટે મોદી સરકારનો મોટો નિર્ણય
પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના (PM-KISAN) 2019માં નાના અને સીમાંત ખેડૂતોને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવા માટે શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ યોજના હેઠળ, દરેક પાત્ર ખેડૂતને વાર્ષિક 6,000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે.
21st Installment: કેન્દ્ર સરકારે શુક્રવાર અને 26 સપ્ટેમ્બરના રોજ પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ (PM-KISAN) નો 21મો હપ્તો જાહેર કર્યો છે. પૂર અને ભૂસ્ખલનથી પ્રભાવિત આ રાજ્યોના ખેડૂતોને તાત્કાલિક નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવા માટે, આ હપ્તો ફક્ત પંજાબ, હરિયાણા અને હિમાચલ પ્રદેશના ખેડૂતોને અગાઉથી વહેંચવામાં આવ્યો હતો. કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે આ હપ્તો જાહેર કર્યો છે.
કૃષિ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, 2.7 લાખથી વધુ ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં 540 કરોડ રૂપિયાથી વધુ રકમ સીધી ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી છે. આ રકમ ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર (DBT) દ્વારા મોકલવામાં આવી હતી. લગભગ 2.7 લાખ મહિલા ખેડૂતો પણ લાભાર્થી છે.
શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે શું કહ્યું?
કૃષિ મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે કહ્યું કે આ હપ્તો અસરગ્રસ્ત ખેડૂતો માટે મદદરૂપ સાબિત થશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે દરેક ખેડૂતના ખાતામાં 2,000 રૂપિયાની રકમ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી છે. એ નોંધવું જોઈએ કે હિમાચલ, પંજાબ અને ઉત્તરાખંડમાં તાજેતરમાં આવેલા વિનાશક પૂર અને ભૂસ્ખલનથી ખેડૂતોને ભારે નુકસાન થયું છે. ખેડૂતોનો વિશ્વાસ બનાવવા માટે અને તેમને ખેતીમાં પાછા ફરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા માટે સમય પહેલા હપ્તો ચૂકવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.
પીએમ કિસાન યોજના શું છે?
નાના અને સીમાંત ખેડૂતોને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવા માટે 2019માં પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ યોજના હેઠળ, દરેક પાત્ર ખેડૂતને વાર્ષિક 6,000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. આ રકમ ખેડૂતના બેંક ખાતામાં સીધી ત્રણ સમાન હપ્તામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે..
યોજનાનો લાભ મેળવી શકતો નથી
આ યોજના દરેક ભારતીય ખેડૂત માટે ઉપલબ્ધ છે જે ખેતીલાયક જમીન ધરાવે છે. લાયક બનવા માટે, ખેડૂતોએ તેમનો આધાર નંબર તેમના બેંક ખાતા સાથે લિંક કરવો આવશ્યક છે. eKYC પૂર્ણ કરવું પણ ફરજિયાત છે. જો ખેડૂત આવકવેરા ભરનાર, પેન્શનર હોય અથવા સરકારી/જાહેર ક્ષેત્રની નોકરીમાં હોય, તો તે આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકતો નથી.
