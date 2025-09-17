PM મોદીની રાજકારણમાં કઈ રીતે થઈ એન્ટ્રી? એક ફોન કોલ...અને બની ગયા હતા ગુજરાતના CM
PM Modi Birthday: નરેન્દ્ર મોદી આઝાદ ભારતમાં જન્મ લેનારા દેશના પ્રથમ પીએમ છે. તેમની રાજકારણમાં એન્ટ્રી કેવી રીતે થઈ અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી કેવી રીતે બન્યા એ પણ રસપ્રદ કિસ્સો છે.
ભારતના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો આજે 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ જન્મદિવસ છે. પીએમ મોદી 75 વર્ષના થયા છે. પીએમ મોદીની રાજકીય કારકિર્દી એક મિસાલ છે. પીએમ મોદી કદાચ બારતના એવા ગણતરીના નેતાઓમાંથી એક છે જેમણે પોતાની કરિયરમાં ક્યારેય ચૂંટણીમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો નથી. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે નરેન્દ્ર મોદીની રાજનીતિમાં એન્ટ્રી કેવી રીતે થઈ હતી? તેઓ મુખ્યમંત્રી કેવી રીતે બન્યા...ખાસ જાણો આ કિસ્સા વિશે.
નરેન્દ્ર મોદીની રાજકારણમાં એન્ટ્રી ક્યારે થઈ?
પીએમ મોદીનો જન્મ 17 સપ્ટેમ્બર 1950ના રોજ ગુજરાતના વડનગરમાં થયો હતો. તેમણે ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાંથી પોલીટિકલ સાયન્સમાં એમએનો અભ્યાસ કર્યો છે. શરૂઆતના દિવસોમાં નરેન્દ્ર મોદીએ આરએસએસ સાથે કામ કર્યું. તેમણે ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના ક્ષેત્રીય આયોજક તરીકે પણ કામ કર્યું. મળતી માહિતી મુજબ પીએમ મોદીએ વર્ષ 1987માં રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યો. તેઓ 1988માં ગુજરાત ભાજપ સંઘના મહાસચિવ બન્યા. ત્યારબાદ તેઓ 1995માં ભાજપના રાષ્ટ્રીય સંઘના સચિવ બન્યા. તેમણે 1995માં અને 1998માં ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પાર્ટી માટે પ્રચારમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી. આ કારણે ભાજપ ગુજરાતમાં સત્તામાં આવ્યું.
આ ઉપરાંત પીએમ મોદીએ લાલકૃષ્ણ અડવાણીની સોમનાથથી અયોધ્યા રથયાત્રા અને મુરલી મનોહર જોશીની કન્યાકુમારીથી કાશ્મીર સુધીના કાર્યક્રમમાં પણ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. નરેન્દ્ર મોદીએ ત્યારબાદ વિવિધ રાજ્યોમાં પાર્ટી સંગઠન સુધારવાની જવાબદારી પણ નિભાવી. નરેન્દ્ર મોદી વર્ષ 1998માં ભાજપના મહાસચિવ બન્યા હતા.
મુખ્યમંત્રી કેવી રીતે બન્યા?
વર્ષ 2001ની વાત છે. જ્યારે નરેન્દ્ર મોદી દિલ્હીમાં પાર્ટી માટે કામ કરતા હતા. ત્યારે તેઓ સીનિયર કેમેરામેન ગોપાલ બિષ્ટના અંતિમ સંસ્કારમાં ગયા હતા. હવાઈ દુર્ઘટનામાં માધવરાવ સિંધિયાનું મોત થયું હતું અને તેમની સાથે જીવ ગુમાવનારા પત્રકારોમાં બિષ્ટ પણ સામેલ હતા. અહીં નરેન્દ્ર મોદીને તત્કાલીન પીએમ અટલ બિહારી વાજપેયીનો ફોન આવ્યો હતો. અટલજીએ પૂછ્યું ભાઈ ક્યાં છે? નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે હું સ્મશાનમાં છું. જેના પર અટલજીએ કહ્યું તુ સ્મશાનમાં છે, હું તને હવે શું વાત કરું? ત્યારબાદ નરેન્દ્ર મોદી સાંજે અટલજીને મળવા માટે પ્રધાનમંત્રી આવાસ પહોંચ્યા. અહીં અટલજીએ કહ્યું કે દિલ્હીએ તમને ખુબ મોટા બનાવી દીધા છે. તમારે ગુજરાત પાછા ફરવું જોઈએ.
નરેન્દ્ર મોદીની મુખ્યમંત્રી તરીકે કરિયર
નરેન્દ્ર મોદીએ 7 ઓક્ટોબર 2001ના રોજ 51 વર્ષની ઉંમરે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા. તેઓ રાજ્યના 14માં મુખ્યમંત્રી બન્યા. ત્યારબાદ તેઓ 14 વર્ષ સુધી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી રહ્યા. જે એક રેકોર્ડ છે. તેમણે 2002, 2007 અને 2012માં થયેલી ગુજરાતની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં બહુમત સાથે ભાજપને સતત જીત અપાવી.
પીએમ તરીકે રેકોર્ડ
નરેન્દ્ર મોદીએ વર્ષ 2014માં લોકસભા ચૂંટણી લડી. તેમના નેતૃત્વમાં ભાજપે ખુબ ભારે બહુમતથી ચૂંટણી જીતી અને નરેન્દ્ર મોદીએ પીએમ પદના શપથ લીધા. અત્રે જણાવવાનું કે વર્ષ 1984 બાદ પહેલીવાર દેશમાં કોઈ એક પાર્ટીને બહુમત મળ્યો હતો. ત્યારબાદ તેમણે 2019 લોકસભા ચૂંટણીમાં પણ પાર્ટીને પૂર્ણ બહુમત સાથે જીત અપાવી. વર્ષ 2024માં લોકસભા ચૂંટણીમાં પણ નરેન્દ્ર મોદીના
