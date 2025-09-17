PM Modi’s 75th Birthday: PM મોદી ક્યાં ક્યાં કરે છે રોકાણ, સોનું-FD...પોર્ટફોલિયોમાં શું શું છે સામેલ? ખાસ જાણો
PM Modi’s 75th Birthday: દેશના પ્રધાનમંત્રી અને ગુજરાતના પનોતા પુત્ર નરેન્દ્ર મોદીનો આજે જન્મદિવસ છે. ત્યારે તેઓ ક્યાં ક્યાં રોકાણ કરે છે અને કેટલું સોનું છે તે પણ જાણો.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો આજે 75મો જન્મદિવસ છે. પીએમ મોદીનો જન્મ 17 ડિસેમ્બર 1950ના રોજ ગુજરાતના વડનગર જિલ્લામાં થયો હતો. તેમના પિતાનું નામ દામોદરદાસ મૂળચંદ મોદી અને માતાનું નામ હીરાબેન છે. પીએમ મોદી પાંચ ભાઈ બહેનો છે અને તેમનું જીવન ખુબ રોચક રહ્યું છે. નરેન્દ્ર મોદી છેલ્લા 11 વર્ષથી દેશના પ્રધાનમંત્રીનું પદ સંભાળી રહ્યા છે. તેમના દ્વારા દેશવાસીઓ માટે અનેક યોજનાઓ પણ શરૂ કરાઈ છે. તેઓ મેક ઈન ઈન્ડિયામાં ભરોસો ધરાવે છે. પીએમ મોદીના કાર્યકાળમાં રિટેલ રોકાણકારોની સંખ્યા 2 કરોડથી વધીને 20 કરોડ થઈ છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે પીએમ મોદી પોતે ક્યાં ક્યાં રોકાણ કરે છે. તેમની પાસે કેટલું સોનું છે. વિગતો ખાસ જાણો.
પીએમ મોદીના પોર્ટફોલિયોમાં શું છે સામેલ
મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ પીએમ મોદી પાસે 52,920 રૂપિયા રોકડ છે. આ સાથે તેમણે બેંકમાં કુલ 2,86,40,642 રૂપિયા રાખેલા છે. જેમાં SBI ગાંધીનગર બ્રાન્ચમાં 73,304 રૂપિયા અને SBI શિવાજીનગર વારાણસી બ્રાન્ચના 7000 રૂપિયા વગેરે સામેલ છે.
પોસ્ટ ઓફિસ સ્કીમમાં રોકાણ
રિપોર્ટ મુજબ પીએમ મોદીની મનગમતી પોસ્ટ ઓફિસની સ્કીમ નેશનલ સેવિંગ સર્ટિફિકેટ છે. તેમણે એનએસસીમાં કુલ 9,12,398 રૂપિયા રોકાણ કર્યું છે. તેમની પાસે એનએસસીના અલગ અલગ પ્રકારના સર્ટિફિકેટ છે. જેમ કે...
NSC No 475961xxxxx - 2,15,455
NSC No 02000800xxxxx- 1,93,471
NSC No 02003199xxxxx- 1,82,746
NSC No 02005485xxxxx- 1,70,248
NSC No 02010950xxxxx- 1,50,478
આ તમામમાં 1,50,000 રૂપિયા રોકાણ કરાયું છે. વર્તમાન સમયમાં આ સ્કીમમાં 7.7 ટકા વ્યાજ ઓફર કરાય છે.
કેટલું ગોલ્ડ છે પીએમ મોદી પાસે
રિપોર્ટ મુજબ પીએમ મોદી પાસે 45 ગ્રામની 4 રિંગ છે, જેની કિંમત 2,67,750 રૂપિયા છે. આ ઉપરાંત પીએમ મોદી તરફથી કુલ 3,33,179 રૂપિયા ઈનકમ ટેક્સ ક્લેમ કરાયો છે.
કેટલી છે સંપત્તિ
My Neta ની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ માહિતી મુજબ પીએમ મોદી પાસે ખેતીવાડી માટે કોઈ જમીન નથી. આ સાથે તેમની પાસે રહેવા માટે કોઈ બિલ્ડિંગ પણ નથી.
શેર બજારમાં છે રોકાણ?
વેબસાઈટ મુજબ પીએમ મોદી દ્વારા શેર બજાર કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરાયું નથી.
