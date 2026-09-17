/PM Modi Birthday: વડાપ્રધાન મોદીનો 76 મો જન્મદિવસ, જાણો દેશભરમાં કેવી રીતે થવાની છે ઉજવણી?

PM Modi Birthday: 17 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ વડાપ્રધાન મોદી 76 મો જન્મદિવસ ઉજવી રહ્યા છે. વડાપ્રધાન મોદીના જન્મદિવસે દેશભરમાં વિવિધ કાર્યક્રમો યોજવામાં આવ્યા છે. જન્મદિવસની ઉજવણીના ભાગરુપે 17 સપ્ટેમ્બરથી 17 ઓક્ટોબર સુધી સેવ સંકલ્પ અભિયાન ચલાવવામાં આવશે. જેમાં દેશભરમાં બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ, હેલ્થ ચેકઅપ, સ્વચ્છતા અભિયાન, વૃક્ષારોપણ, અંગદાન જાગૃતિ અભિયાન સહિતના કાર્યક્રમો થશે.
દિલ્હીમાં પીએમ મોદીના જન્મદિવસની ઉજવણી
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 76 માં જન્મદિવસની ઉજવણીના ભાગરુપે દિલ્હીમાં મેગા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં 2500 યૂનિટ બ્લડ એકત્ર કરવાનું લક્ષ્ય છે. આ સિવાય સીનિયર નાગરિકો માટે મેડિકલ કેમ્પ રાખવામાં આવ્યો છે. દિલ્હીમાં અંદાજે 13,280 કરોડ રુપિયાના વિકાસ કાર્યોનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ પણ થશે.
સામુહિક દીપ પ્રાગટ્ય
વડાપ્રધાન મોદીના જન્મદિવસ પર સામુહિક દીપ પ્રાગટ્યનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં લોકો પોતાના ઘરોમાં સાંજે આશીર્વાદનો દીવો કરે તેવી અપીલ કરવામાં આવી છે. આ સિવાય દેશભરના ઘણા રાજ્યોમાં ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો આયોજિત કરવામાં આવ્યા છે.
ગુજરાતમાં ભવ્ય દીપ પ્રાગટ્ય
વડાપ્રધાન મોદીના જન્મદિવસની ઉજવણી ગુજરાતમાં ખાસ રીતે થવાની છે. જેમાં અમદાવાદના વિશ્વ ઉમિયાધામમાં 5000 લોકોની હાજરીમાં મહાઆરતી થશે અને 76000 દીવા કરવામાં આવશે. ગુજરાતના મહેસાણામાં 76000 છોડનું વિતરણ કરવાનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે. જ્યારે સૂરતમાં 10 લાખ થી વધુ માટીના દીવા પ્રજ્વલિત કરવામાં આવશે.
40000 કિમીની બાઈક યાત્રા
વડાપ્રધાન મોદીની જન્મભૂમિ વડનગરથી વારાણસી સુધી સેવા સંકલ્પ બાઈક યાત્રા કરવામાં આવશે. જેમાં 1000 યુવાનો જોડાશે. 40,000 કિમીની આ બાઈક યાત્રા 10 રાજ્યો, 193 જિલ્લા અને 1159 ગામમાંથી પસાર થશે.
આ રીતે વડાપ્રધાન મોદીના જન્મદિવસની ઉજવણી દેશભરમાં વિવિધ કાર્યક્રમો સાથે કરવામાં આવશે.