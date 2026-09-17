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PM Modi Birthday: વડાપ્રધાન મોદીનો 76 મો જન્મદિવસ, જાણો દેશભરમાં કેવી રીતે થવાની છે ઉજવણી?

PM Modi Birthday: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 76 માં જન્મદિવસની ઉજવણીના ભાગરુપે દેશભરમાં 17 સપ્ટેમ્બરે વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાશે જેમાં 76,000 દીવા પ્રગટાવવાથી લઈને બાઈક યાત્રા સુધીના આયોજનો છે. તો ચાલો જાણીએ પીએમ મોદીના જન્મદિવસની ઉજવણી દેશભરમાં કેવી રીતે થવાની છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 17, 2026, 08:09 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 08:09 AM IST
PM Modi Birthday: વડાપ્રધાન મોદીનો 76 મો જન્મદિવસ, જાણો દેશભરમાં કેવી રીતે થવાની છે ઉજવણી?

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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