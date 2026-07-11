'એ મફલર આજે પણ મારી પાસે છે...' PM મોદીના શબ્દોએ જીત્યાં હજારો દિલ

પીએમ મોદીએ આજે ન્યૂઝીલેન્ડના ઓકલેનડમાં ભારતીય સમુદાયના કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો અને સંબોધન કર્યું. કમ્યુનિટી ઈવેન્ટમાં ભારતીય સમુદાયની સામે પોતાની ખુશી વ્યક્ત કરતા પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આજે 40 વર્ષ બાદ કોઈ ભારતીય પ્રધાનમંત્રી ન્યૂઝીલેન્ડ આવ્યા જે મારા માટે ખુબ સૌભાગ્યની વાત છે કે હું તમારા માટે 140 કરોડ ભારતીયોનું શુભકામનાઓ લઈને આવ્યો છું.
આ દરમિયાન પીએમ મોદીએ મંચથી પોતાની એક એવી વાત શેર કરી કે જે દરેકને ભાવુક કરી ગઈ. પીએમ મોદીએ લગભગ 25થી 30 વર્ષ જૂની યાદો વાગોળી કે જ્યારે તેઓ ભારતની સક્રિય રાજનીતિ કે સરકારનો ભાગ નહતા અને જાહેર જીવનમાં કોઈ તેમને બહુ જાણતું નહતું.
પીએમ મોદીએ તે સમયને યાદ કરતા ભાવુક અંદાજમાં કહ્યું કે આ પ્રધાનમંત્રી તરીકે મારી પહેલી યાત્રા હોઈ શકે છે પરંતુ 25-30 વર્ષ પહેલા જ્યારે હું કોઈ સરકારનો ભાગ નહતો અને જાહેર જીવનમાં મને કોઈ જાણતું નહતું ત્યારે મને ન્યૂઝીલેન્ડ આવવાની તક મળી હતી. તે સમયે મને એક મફલર, એક ટોપી અને એક જોડી મોજા ભેટમાં મળ્યા હતા. આજે હું એ જ પહેરીને તમારી વચ્ચે આવ્યો છું. આ મને 25-30 વર્ષ પહેલા ન્યૂઝીલેન્ડના એક સાથીએ ભેટ કર્યા હતા. મેં વર્ષો સુધી તેનો ઉપયોગ કર્યો છે અને આજે પણ મે તેને એ જ રીતે સંભાળીને રાખ્યા છે, જે રીતે હું તમારા બધાના પ્રેમને સંભાળીને રાખુ છું.
Around 25-30 years ago, when I wasn't part of any govt or no one knew me in public life, I had the opportunity to visit New Zealand.
At that time, someone gave me three items. A muffler, which I'm wearing, a cap and a glove.
This muffler was given to me by a New Zealander,… pic.twitter.com/SjbFj3Nn9f
— BJP (@BJP4India) July 11, 2026
આપણા મૂલ્યો એક જેવા
ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડના મજબૂત કૂટનીતિક અને સાંસ્કૃતિક સંબંધો પર ભાર મૂકતા પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે, આ સંબંધનો પાયો ખુબ ઊંડ છે. તેમણે કહ્યું કે ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડના સંબંધોમાં યાદો પણ છે, મિત્રતા પણ છે, વેલ્યૂઝ પણ છે અને એક કમિટમેન્ટ પણ છે.
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે સંબંધ મિત્રતા, જોઈન્ટ વેલ્યૂઝ અને આપસી પ્રતબદ્ધતા પર આધારિત છે. ન્યૂઝીલેન્ડની સંસ્કૃતિનો એક સુંદર શબ્દ આ સંબંધનો સાર દર્શાવે છે અને તે છે વાકા. સદીઓથી આ શબ્દ લોકોને એક સાથે લાવવાનું પ્રતિક રહ્યું છે. વાકા ફક્ત એક નાવ નથી પરંતુ એક સંયુક્ત સફરનું પ્રતિક છે. આજે ભારત અને ન્યૂઝીલન્ડ 'વાકા' એક નવી યાત્રા પર સાથે નીકળવા માટે તૈયાર છે.
ન્યૂઝીલેન્ડની મહિલાઓના વખાણ
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, દરેક યુગમાં દરેક દૌરમાં ભારતે પોતાને ટ્રાન્સફોર્મ કર્યું છે જેનું કારણ છે અમારી શીખવાની જિજ્ઞાસા. ભારત બધા પાસેથી શીખે છે, અમારા માટે સામેવાળા દેશની જનસંખ્યા નહીં પરંતુ જનકલ્યાણની ભાવના મહત્વ ધરાવે છે. આથી અમે ન્યૂઝીલેન્ડ પાસેથી પણ ઘણું શીખ્યું છે. ન્યૂઝીલેન્ડ દુનિયાનો એવો દેશ છે જેણે સૌથી પહેલા મહિલાઓને મતદાનનો હક આપ્યો હતો. આજે આપણે જોઈએ છીએ કે ન્યૂઝીલેન્ડની સોસાયટીમાં મહિલાઓ મોટા પાયે યોગદાન આપે છે. ભારત પણ આજે women led developmentના મંત્ર સાથે મહિલાઓ માટે સંભાવનાના નવા નવા દ્વાર ખોલે છે.
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ન્યૂઝીલેન્ડ એ જગ્યા છે જ્યાં રસ્તાઓ ઉપર પણ ભારતીય શહેરોને સન્માન અપાયું છે. અહીં ખંડાલા છે, ક્યાંક બોમ્બે હિલ્સ છે, ક્યાંક કોરોમંડળ છે, કલકત્તા સ્ટ્રીટ છે, દિલ્હી ક્રિસેન્ટ છે, અમૃતસર સ્ટ્રીટ છે. આવા ઘણા નામ છે. જ્યાં રહેતા રહતા તમે સંપૂર્ણ રીતે કીવી થઈ ગયા છો અને ન્યૂઝીલેન્ડના લીડરને હું જ્યારે પણ મળું છું તેઓ તમારા બધાની પ્રશંસા કરે છે. પ્રશંસા તમારી થાય છે પણ માથું મારું ગર્વથી ઊંચું થાય છે.
આ અવસરે ન્યૂઝીલેન્ડના પ્રધાનમંત્રી ક્રિસ્ટોફર લક્સને પીએમ મોદીના ખુબ વખાણ કર્યા. તેમણે પીએમ મોદીના શરૂઆતની જીવનનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે, તેઓ ખુબ સાધારણ બેકગ્રાઉન્ડથી આવ્યા અને દુનિયાના સૌથી મોટા લોકતંત્રનું નેતૃત્વ કરવા માટે પહોંચ્યા. તેમણે કરોડો લોકોને ગરીબીમાંથી બહાર નીકળવામાં મદદ કરી છે. તેઓ અમારા સમયના સૌથી મહત્વપૂર્ણ નેતાઓમાંથી એક છે અને ન્યૂઝીલેન્ડના એક સારા મિત્ર છે.