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'એ મફલર આજે પણ મારી પાસે છે...' PM મોદીના શબ્દોએ જીત્યાં હજારો દિલ

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ન્યૂઝીલેન્ડના પ્રવાસે છે. આ દરમિયાન તેમણે આજે ન્યૂઝીલેન્ડના ઓકલેન્ડમાં ભારતીય સમુદાયને સંબોધિત કર્યો. પીએમ મોદીના સન્માનમાં યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં કળા અને સંસ્કૃતિનો એક અદભૂત સમન્વય જોવા મળ્યો. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 11, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 03:13 PM IST
'એ મફલર આજે પણ મારી પાસે છે...' PM મોદીના શબ્દોએ જીત્યાં હજારો દિલ

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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