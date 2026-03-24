PM Modi On Middle East Crisis In RS: યુદ્ધના કારણે દુનિયામાં ગંભીર એનર્જી સંકટ, ભારત માટે પણ સ્થિતિ ચિંતાની વાત- PM મોદી
PM Modi On Middle East Crisis In RS: મિડલ ઈસ્ટમાં જે સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે તેના પગલે જોવા મળી રહેલા પડકારો પર પીએમ મોદીએ કાલે લોકસભામાં સંબોધન કર્યું અને આજે રાજ્યસભાને સંબોધી. જાણો એક એક અપડેટ.
પીએમ મોદીએ મિડલ ઈસ્ટના સંકટ પર આજે રાજ્યસભામાં સંબોધન કર્યું. રાજ્યસભામાં તેમણે કહ્યું કે, વેસ્ટ એશિયામાં યુદ્ધ શરૂ થયે 3 અઠવાડિયાથી વધુ સમય થયો છે. યુદ્ધના કારણે દુનિયામાં ગંભીર એનર્જી સંકટ પેદા થયું છે. ભારત માટે પણ આ સ્થિતિ ચિંતાની વાત છે. યુદ્ધના કારણે આપણા ટ્રેડ રૂટ પર અસર પડી છે. તેનાથી પેટ્રોલ, ડીઝલ, ગેસ અને ફર્ટિલાઈઝરના રેગ્યુલર સપ્લાય પર અસર પડી છે.
#WATCH दिल्ली: वेस्ट एशिया संघर्ष | राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "... वेस्ट एशिया में युद्ध शुरू हुए 3 हफ़्ते से ज़्यादा हो गए हैं। युद्ध की वजह से दुनिया में गंभीर एनर्जी संकट पैदा हो गया है। भारत के लिए भी यह स्थिति चिंता की बात है। युद्ध की वजह से हमारे ट्रेड… pic.twitter.com/1eSjm2IPnl
આ પણ ભારત માટે મોટી ચિંતાની વાત
રાજ્યસભામાં પીએમ મોદીએ કહ્યું કે લગભગ એક કરોડ ભારતીયો ખાડી દેશોમાં રહે છે અને કામ કરે છે. તેમનો જીવ અને રોજીરોટીની સુરક્ષા ભારત માટે ઘણી મોટી ચિંતાની વાત છે. હોર્મુજ સ્ટ્રેટમાં અનેક જહાજો ફસાયેલા છે. મોટી સંખ્યામાં ભારતીય ક્રૂ સભ્યો તે જહાજોમાં ફસાયેલા છે. એ પણ ભારત માટે મોટી ચિંતાની વાત છે. આવી મુશ્કેલ સ્થિતિમાં પણ એ જરૂરી છે કે ભારતનું ઉપલું ગૃહ શાંતિ અને વાતચીત માટે એક સાથે અવાજ ઉઠાવે. યુદ્ધની શરૂઆત બાદથી મે પશ્ચિમ એશિયાના મોટાભાગના રાષ્ટ્રાધ્યક્ષો સાથે બે રાઉન્ડ ફોન પર વાત કરી છે. આપણે ગલ્ફના તમામ દેશો સાથે સતત વાત કરી રહ્યા છીએ. અમે ઈરાન, ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાના પણ સંપર્કમાં છીએ. આપણો લક્ષ્ય ડાયલોગ અને ડિપ્લોમેસીના માધ્યમથી ક્ષેત્રમાં શાંતિ બહાલીનો છે.
#WATCH वेस्ट एशिया विवाद | राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते और काम करते हैं। उनकी जान और रोजी-रोटी की सुरक्षा भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। होर्मुज स्ट्रेट में कई जहाज फंसे हुए हैं। बड़ी संख्या में भारतीय क्रू मेंबर… pic.twitter.com/UERaEfiepq
હોર્મુઝમાં અડચણો અસ્વીકાર્ય- પીએમ મોદી
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે, કોમર્શિયલ જહાજો પર હુમલા અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ જેવા આંતરરાષ્ટ્રીય જળમાર્ગમાં અડચણો અસ્વીકાર્ય છે. ભારતે નાગરિકો પર સિવિલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર, એનર્જી અને ટ્રાન્સપોર્ટ સંલગ્ન ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર હુમલાનો વિરોધ કર્યો છે. ભારત ડિપ્લોમેસી દ્વારા યુદ્ધના આ માહોલમાં પણ ભારતીય જહાજોના સુરક્ષિત આવાગમન માટે સતત પ્રયત્નો કરી રહ્યું છે. ભારતે આ સમસ્યાના સમાધાન માટે સંવાદ જ એક રસ્તો સૂચવ્યો છે.
LPG ઉપરાંત PNG ઉપર પણ સરકારનો ભાર
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ભારતનો પ્રયાસ છે કે ઓઈલ હોય, ગેસ હોય, ફર્ટિલાઈઝર્સ હોય... એવી દરેક જરૂરી વસ્તુ માટેના જહાજ ભારત સુધી સુરક્ષિત પહોંચે. કોઈ પણ સંકટ હોય, આપણો જુસ્સો અને પ્રયાસ બંનેની પરીક્ષા લે છે. દેશ આવા સંકટોનો સારી રીતે સામનો કરી શકેતેના માટે છેલ્લા 11 વર્ષમાં સતત નિર્ણયો લેવાયા છે. હું સદન અને દેશને આશ્વાસન આપવા માંગુ છું કે ભારત પાસે ક્રૂડ ઓઈલનો પૂરતો સ્ટોરેજ અને સતત સપ્લાય વ્યવસ્થા છે. સરકારની કોશિશ છે કે ઈંધણના કોઈ પણ એક સ્ત્રોત પર વધુ નિર્ભરતા ન રહે. સરકાર ઘરેલુ ગેસ સપ્લાયમાં એલપીજી ઉપરાંત પીએનજી ઉપર પણ ભાર મૂકી રહી છે.
તેમણે કહ્યું કે, જેમ કે ભારતનો 90 ટકાથી વધુ વેપાર વિદેશી જહાજો પર થાય છે. આ સ્થિતિ કોઈ પણ વૈશ્વિક સંકટમાં ભારતની સ્થિતિને વધુ ગંભીર બનાવે છે. આથી સરકારે મેડ ઈન ઈન્ડિયા જહાજ બનાવવા માટે લગભગ 70 હજાર કરોડ રૂપિયાનું અભિયાન શરૂ કર્યું છે. ગત વર્ષોમાં સરકારનો સતત પ્રયત્ન રહ્યો છે કે દરેક સેક્ટરમાં અન્ય દેશો પર નિર્ભરતા ઘટે. આપણે વધુમાં વધુ આત્મનિર્ભર થઈએ... આ જ એકમાત્ર વિકલ્પ છે.
ઉર્જા જરૂરીયાતો માટે સ્ત્રોતમાં કર્યો વધારો
પીએમએ કહ્યું કે પહેલા ભારત 27 દેશોમાંથી ક્રૂડ ઓઈલ, એલએનજી અને એલપીજી આયાત કરતું હતું પરંતુ હવે આ સ્ત્રોત વધારીને 41 દેશો થયા છે. ગત દાયકામાં ઉર્જા સંકટને પહોંચી વળવા માટે ભારતે ક્રૂડ ઓઈલના સ્ટોરેજ વધારવા ઉપર પણ ભાર મૂકેલો છે. કોઈ પણ સંકટને પહોંચી વળવા માટે આપણી ઓઈલ કંપનીઓ પાસે પૂરતો પેટ્રોલ અને ડીઝલનો જથ્થો છે. છેલ્લા 11 વર્ષમાં 5.3 મિલિયન મેટ્રિક ટનથી વધુ સ્ટ્રેટેજિક પેટ્રોલિયમ રિઝર્વ ઊભો કર્યો છે.
हमें एक और चुनौती पर भी ज्यादा ध्यान देना होगा। ऐसे समय में कालाबजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले बहुत एक्टिव हो जाते हैं।
जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए।
વધુ એક પડકાર ઉપર પણ આપવું પડશે ધ્યાન
પીએમ મોદીએ કહ્યું, વર્તમાન સંકટે સમગ્ર દુનિયાની અર્થવ્યવસ્થાને હચમચાવી દીધી છે. અત્યાર સુધીમાં પશ્ચિમ એશિયામાં જે નુકસાન થયું તે રિકવર થવામાં દુનિયાને ઘણો સમય લાગશે. ભારત પર તેના ઓછામાં ઓછા દુષ્પ્રભાવ જોવા મળે તેના માટે સતત પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે. આપણી ઈકોનોમીનો ફન્ડામેન્ટલ ખુબ મજબૂત છે. આપણે એક વધુ પડકાર ઉપર પણ વધુ ધ્યાન આપવું પડશે. આવા સમયમાં કાળાબજારી કરનારા, જમાખોરીવાળા ખુબ એક્ટિવ થઈ જાય છે. જ્યાંથી પણ આવી ફરિયાદો આવે ત્યાં તરત કાર્યવાહી થવી જોઈએ.
