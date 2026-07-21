Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /યુવાનોના ભવિષ્ય સાથે રમત નહીં થવા દઈએ: CJPના સંસદ માર્ચ બાદ NEET પેપર લીક પર પ્રથમ વખત બોલ્યા PM મોદી

"યુવાનોના ભવિષ્ય સાથે રમત નહીં થવા દઈએ": CJPના સંસદ માર્ચ બાદ NEET પેપર લીક પર પ્રથમ વખત બોલ્યા PM મોદી

NEET Paper Leak: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યુ, પેપર લીક રાજનીતિનો વિષય નથી. તેમણે કહ્યું કે આ ઘટનામાં સરકાર તરફથી તત્કાલ કાર્યવાહી કરવામાં આવી. વિદ્યાર્થીઓને લઈને સરકાર સંવેદનશીલ છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 21, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:24 AM IST
"યુવાનોના ભવિષ્ય સાથે રમત નહીં થવા દઈએ": CJPના સંસદ માર્ચ બાદ NEET પેપર લીક પર પ્રથમ વખત બોલ્યા PM મોદી

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
વિજાપુરના આનંદપુરા પાસે પાટીદાર યુવકની સગી દીકરી અને પત્નિએ કઈ રીતે કરી હત્યા? CCTV
Mehsana Vijapur murder case updates20 min ago
2
Siya Goyal23 min ago
3
Simple Kaul57 min ago
4
Vadodara toilet gas leak accident1 hr ago
5
E20 Petrol1 hr ago