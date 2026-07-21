"યુવાનોના ભવિષ્ય સાથે રમત નહીં થવા દઈએ": CJPના સંસદ માર્ચ બાદ NEET પેપર લીક પર પ્રથમ વખત બોલ્યા PM મોદી

કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સંસદ માર્ચ બાદ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું નીટ પેપર લીક પર પ્રથમવાર નિવેદન સામે આવ્યું છે. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ એનડીએ સંસદીય દળની બેઠકમાં કહ્યું કે યુવાઓના ભવિષ્ય રમત નહીં થવા દઈએ. પેપર લીકના દોષિતોને કડક સજા આપવામાં આવશે.
પીએમ મોદીએ કહ્યુ- પેપર લીક રાજનીતિનો વિષય નથી. તેનાથી ભવિષ્યમાં નુકસાન ન થાય તે માટે પુનઃપરીક્ષા લેવામાં આવી અને તેને સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવામાં આવી. તેમણે કહ્યું કે પેપર લીક કેસમાં સરકાર તરફથી તત્કાલ કાર્યવાહી કરવામાં આવી. વિદ્યાર્થીઓને લઈને સરકાર સંવેદનશીલ છે.
આગળ આવું ન થાય, તેની વ્યવસ્થા કરીશું: PM
પીએમ મોદીએ કહ્યુ કે આ માત્ર કેન્દ્ર સરકારનો મામલો નથી. પેપર લીકના દોષિતોને સજા અપાવવા માટે બધાએ એક થવું પડશે. તેમણે કહ્યું કે ફરી આવું ન થાય તેની વ્યવસ્થા કરીશું.
CJP ના સાંસદ માર્ચ બાદ પીએમ મોદીનું નિવેદન
પીએમ મોદીનું આ નિવેદન કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સંસદ માર્ચ બાદ આવ્યું છે, જેમાં વિપક્ષના પણ ઘણા સાંસદ સામેલ હતા. આ માર્ચ દરમિયાન હિંસાની પણ ઘટનાઓ સામે આવી, ત્યારબાદ દિલ્હી પોલીસ અને RAF દ્વારા લાઠીચાર્જ કરવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે પ્રદર્શનકારી સંસદ પહોંચ્યા તો ત્યાં ટિયર ગેસના સેલ છોડવામાં આવ્યા હતા.