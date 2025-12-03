Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

PM મોદીને વૈશ્વિક મંચ પર 'ચાવાળા' દેખાડ્યા, શું કોંગ્રેસે 2014 જેવી ભારે ભરખમ ભૂલ કરી નાખી?

PM Modi AI Video: કોંગ્રેસના એક મહિલા નેતા રાગિણી નાયકે એક્સ પર એક એવો વીડિયો શેર કર્યો જેણે  ભારે હંગામો મચાવ્યો છે. ભાજપના નેતા શહજાદ પૂનાવાલાએ કહ્યું કે લોકો માફ નહીં કરે. શું કોંગ્રેસે 2014 વાળી મહાભૂલ દોહરાવી નાખી?

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 03, 2025, 11:49 AM IST

પીએમ મોદીનો એક એઆઈ જનરેટેડ વીડિયો કોંગ્રેસના નેતા દ્વારા શેર કરાયો છે. જેના પર હંગામો મચ્યો છે. ભાજપે તેને મુદ્દો બનાવતા પીએમ મોદીની નબળી આર્થિક પૃષ્ઠભૂમિની મજાક ઉડાવતો વીડિયો ગણાવ્યો છે અને કહ્યું કે આવી ભદ્દી મજાક કોંગ્રેસને ભારે પડશે. કોંગ્રેસના નેતા રાગિણી નાયક અને રેણુકા ચૌધરીએ પોતાના એક્સ એકાઉન્ટથી એક એઆઈ વીડિયો શેર કર્યો હતો, જેમાં પીએમ મોદીને ચાવાળા તરીકે દેખાડવામાં આવ્યા હતા. એટલું જ નહીં તેમને આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર ચા વેચતા દેખાડવામાં આવ્યા. ભાજપે હવે તેના પર વળતો પ્રહાર કરતા તેને પીએમ મોદીની ઓબીસી ઓળખ સાથે જોડ્યો છે. 

— Dr. Ragini Nayak (@NayakRagini) December 2, 2025

ભાજપના પ્રવક્તા શહજાદ પૂનાવાલાએ કહ્યું કે કોંગ્રેસ એક ઓબીસી અને ગરીબ પરિવારમાં આવતા વ્યક્તિને પીએમ તરીકે જોઈ શકતી નથી. તેમણે કહ્યું કે કોંગ્રેસના નામદારોને એવું લાગે છે કે આખરે કોઈ કામદાર પ્રધાનમંત્રી કઈ રીતે બની શકે. એ હતાશામાં આ લોકો આવું કરી રહ્યા છે અને ભદ્દી મજાક કરી રહ્યા છે. શહજાદ પૂનાવાલાએ એક્સ પર લખ્યું કે "પહેલા રેણુકા ચૌધરીએ સંસદનું અપમાન કર્યું. ત્યારબાદ રાગિણી નાયકે પીએમ મોદીના બેકગ્રાઉન્ડની મજાક ઉડાવી. આ લોકો એક કામદાર પીએમની સામે ઊભા રહી શકતા નથી. આથી તેમની મજાક ઉડાવી રહ્યા છે. પહેલા પણ આ લોકોએ આવું કર્યું હતું. 150વાર આ લોકો પીએમ મોદીને ગાળો આપી ચૂક્યા છે. બિહારમાં તેમની માતા સુદ્ધાને આ લોકોએ ગાળો આપી હતી."

Naamdar Congress cannot stand a Kamdar PM from OBC community who has come from a poor background

They mocked his Chaiwala background earlier too. They abused him… pic.twitter.com/Rg5VPXOp5K

— Shehzad Jai Hind (Modi Ka Parivar) (@Shehzad_Ind) December 3, 2025

મણિશંકરે 2014માં જે આપ્યું નિવેદન, ભારે પડી ગયું
AI વીડિયોમાં એક આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ દેખાડવો અને તેમાં પીએમ મોદીને ચાવાળા તરીકે રજૂ કરવા એ કોંગ્રેસને ભારે પડી શકે છે. આ વીડિયોએ 2014ની યાદ અપાવી દીધી. જ્યારે મણિશંકર ઐય્યરે પીએમ મોદીના બેકગ્રાઉન્ડની મજાક ઉડાવી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે જો કોંગ્રેસ કાર્યસમિતિની બેઠકોમાં ચા વેચવા માટે નરેન્દ્ર મોદી આવવા ઈચ્છે તો આવી શકે છે. જેના પર ખુબ હંગામો થયો અને તેને કોંગ્રેસની એક ભૂલ ગણવામાં આવી. અત્યાર સુધીમાં જોવા મળ્યું છે કે પીએમ મોદી પર પર્સનલ એટેક કરવાથી નુકસાન જ ભોગવવું પડ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં આ પ્રકારના વીડિયો કોંગ્રેસ વિરુદ્ધ ભાજપને ફરી એકવાર એક મુદ્દો અપાવી શકે છે. એ પણ ત્યારે કે જ્યારે ભાજપ પીએમ મોદીને એક ઓબીસી નેતા તરીકે રજૂ કરતો રહ્યો છે. 

 

