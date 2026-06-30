/PM મોદીએ ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ સાથે ફોન પર કરી વાતચીત, સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ સહિત આ મુદ્દાઓ પર કરી ચર્ચા

West Asia Crisis: પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાન વચ્ચે ફોન પર વાતચીત થઈ છે. આ દરમિયાન બન્ને નેતાઓએ પશ્ચિમ એશિયામાં હાલના ઘટનાક્રમો અને આગળના માર્ગ વિશે ચર્ચા કરી. આ વાતચીત એવા સમયે થઈ છે, જ્યારે ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા ભીષણ યુદ્ધને રોકવા માટે આ જ મહિનાની 17 તારીખે 14 મુદ્દાઓ પર એક મોટા શાંતિ કરાર અંગે સહમતિ સધાઈ હતી.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આ દરમિયાન અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે બનેલી સહમતિનું સ્વાગત કર્યું અને ભારતનું વલણ ફરીથી સ્પષ્ટ કર્યું કે, તમામ મુદ્દાઓનો ઉકેલ વાતચીત અને રાજદ્વારી રીતે જ લાવવો જોઈએ. આ સાથે જ વડાપ્રધાન મોદીએ નેવિગેશનની આઝાદી અને આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરીને વિસ્તારમાં કાયમી શાંતિ અને સ્થિરતા લાવવા માટે સતત પ્રયાસો કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો.
પીએમ મોદીએ આપી માહિતી
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આ અંગેની માહિતી સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર આપી છે. પીએમ મોદીએ X પર લખ્યું કે, "પશ્ચિમ એશિયામાં હાલની ઘટનાઓ અંગે ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ ડો. મસૂદ પેઝેશ્કિયાન સાથે વાતચીત કરી. વાતચીતમાં થયેલી પ્રગતિનું સ્વાગત કર્યું અને આશા વ્યક્ત કરી કે સતત પ્રયાસોથી વિસ્તારમાં કાયમી શાંતિ આવશે. ભારત અને દુનિયા માટે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં અવરજવરની આઝાદીના મહત્વને ફરીથી દોહરાવ્યું."
Spoke with the President of Iran, Dr. Masoud Pezeshkian, on the recent developments in West Asia. Welcomed the progress made in the negotiations and expressed hope that continued efforts will lead to lasting peace in the region. Reiterated the importance of freedom of navigation…
— Narendra Modi (@narendramodi) June 30, 2026
કેમ મહત્વની છે આ વાતચીત?
એ બાબત પર પણ ધ્યાન આપવું જરૂરી છે કે, બન્ને નેતાઓ વચ્ચે આ વાતચીત એવા સમયે થઈ છે, જ્યારે ઈરાન પોતાના પૂર્વ સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈની અંતિમવિધિની તૈયારીઓ કરી રહ્યું છે. નોંધનીય છે તે, અલી ખામેનેઈની અંતિમવિધિ 4 જુલાઈથી 9 જુલાઈ વચ્ચે થવાની છે. આ પહેલા ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ પેઝેશ્કિયાને ખામેનેઈની અંતિમવિધિમાં સામેલ થવા માટે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને આમંત્રણ આપ્યું છે.
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ફરી વધ્યો તણાવ
17 જૂને થયેલા કરાર પર તે સમયે દબાણ વધ્યું, જ્યારે અમેરિકાની સેનાએ ઈરાનના સૈન્ય ઠેકાણાઓ પર હુમલા કર્યા. એટલું જ નહીં, અમેરિકા તરફથી ઈરાન પર હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં કોમર્શિયલ જહાજો પર હુમલા કરવાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો. જેની સામે જવાબી કાર્યવાહી તરીકે ઈરાનની IRGC દ્વારા પણ પગલાં લેવામાં આવ્યા.
IRGCએ બહેરીન અને કુવૈતમાં અમેરિકાના સૈન્ય ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવ્યા હતા. આ દરમિયાન અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ચેતવણી આપી છે કે, જો ઈરાન તરફથી હુમલા ચાલુ રહેશે, તો વધુ મોટી સૈન્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવી શકે છે. બીજી તરફ ઈરાનના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, તેહરાન કોઈપણ હુમલાનો સામનો કરવા માટે સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર છે.
ટ્રમ્પે આપી છે આ ચેતવણી
તેના જવાબમાં ઈરાનની રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC)એ બહેરીન અને કુવૈતમાં અમેરિકાના સૈન્ય મથકોને નિશાન બનાવ્યા. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ચેતવણી આપી કે જો હુમલા ચાલુ રહેશે તો વધુ સૈન્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે, જ્યારે ઈરાની અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, અમેરિકાની કોઈપણ આગામી કાર્યવાહીથી વાતચીત સંપૂર્ણપણે અટકી શકે છે.