Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /PM મોદીએ ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ સાથે ફોન પર કરી વાતચીત, સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ સહિત આ મુદ્દાઓ પર કરી ચર્ચા

PM મોદીએ ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ સાથે ફોન પર કરી વાતચીત, સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ સહિત આ મુદ્દાઓ પર કરી ચર્ચા

West Asia Crisis: મંગળવારે (30 જૂન) વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાન ફોન પર વાતચીત કરી છે. આ દરમિયાન બન્ને નેતાઓએ પશ્ચિમ એશિયાની હાલની ઘટનાઓ પર ચર્ચા કરી હતી.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 30, 2026, 11:37 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:37 PM IST
PM મોદીએ ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ સાથે ફોન પર કરી વાતચીત, સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ સહિત આ મુદ્દાઓ પર કરી ચર્ચા
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
મંગળ ગોચર આ 4 રાશિઓને કરાવશે બમ્પર લાભ, ધન અને આત્મવિશ્વાસમાં અચાનક થશે વધારો!
Mars Transit 20261 hr ago
2
Nitish Kumar Reddy1 hr ago
3
vaibhav suryavanshi2 hrs ago
4
Property Card Mapping2 hrs ago
5
Hardik Pandya3 hrs ago