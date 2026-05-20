/PM મોદી અને ટ્રમ્પની આવતા મહિને થશે મુલાકાત, જાણો કયા દેશમાં મળશે

Modi Trump Meeting: ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જૂનમાં દરમિયાન મળી શકે છે. આ સમાચાર એવા સમયે આવ્યા છે, જ્યારે હાલમાં જ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ચીનનો પ્રવાસ કર્યો છે. ત્યારે જોવાનું રહેશે કે પીએમ મોદી અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની મુલાકાતમાં ચીન વિશે કોઈ મુદ્દે ચર્ચા થશે કે નહીં.
Modi Trump Meeting: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ આવતા મહિને મળી શકે છે. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ ફ્રાન્સમાં G7 સમિટમાં હાજરી આપશે. આ બેઠક 15થી 17 જૂન દરમિયાન ફ્રાન્સના એવિયન-લેસ-બેન્સમાં યોજાશે. ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોને પીએમ મોદીને G7 સમિટમાં આમંત્રણ આપ્યું છે.
લાંબા સમય બાદ મુલાકાત
16 મહિનાથી વધુ સમયમાં પીએમ મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ વચ્ચેની આ પહેલી મુલાકાત હોઈ શકે છે.
15થી 17 જૂન દરમિયાન G7 સમિટ
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી G7 સમિટ માટે ફ્રાન્સની મુલાકાત લેવાના છે. એજન્સી અનુસાર, આ સમિટ 15થી 17 જૂન દરમિયાન યોજાવાની છે.
G7 વિદેશ પ્રધાનોની બેઠક
તાજેતરમાં, ફ્રાન્સના વિદેશ મંત્રાલયે આ મુલાકાતની પુષ્ટિ કરતું એક નિવેદન બહાર પાડ્યું હતું. આ નિવેદનમાં વિદેશ પ્રધાન એસ. જયશંકર અને યુરોપ અને વિદેશ પ્રધાન જીન-નોએલ વચ્ચેની વાતચીતના મુખ્ય મુદ્દાઓની રૂપરેખા આપવામાં આવી હતી. આ વાતચીત ફ્રાન્સમાં અબે ડેસ વોક્સ-ડી-સેર્ને ખાતે G7 વિદેશ પ્રધાનોની બેઠક દરમિયાન થઈ હતી.
Prime Minister Narendra Modi to attend the G7 summit to be hosted by France from June 15 to 17.
French Minister for Europe and Foreign Affairs, Jean-Noël Barrot, held talks with his Indian counterpart, Dr S. Jaishankar, Minister of External Affairs, on the sidelines of the G7…
— ANI (@ANI) March 26, 2026
વડા પ્રધાન મોદીની ભાગીદારીની પુષ્ટિનું સ્વાગત
એક સત્તાવાર ફ્રેન્ચ પ્રકાશનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, બંને મંત્રીઓએ એવિયન સમિટ (15-17 જૂન)માં વડા પ્રધાન મોદીની ભાગીદારીની પુષ્ટિનું સ્વાગત કર્યું. આને ધ્યાનમાં રાખીને, બંને મંત્રીઓએ G7ના કાર્યમાં ભારતના યોગદાન પર ભાર મૂક્યો.
ભારત G7નો સભ્ય ન હોવા છતાં, ફ્રાન્સે તેને ભાગીદાર દેશ તરીકે આમંત્રણ આપ્યું છે.