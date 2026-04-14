PM મોદી અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વચ્ચે 40 મિનિટ સુધી ટેલિફોનિક વાતચીત, જાણો કયા મુદ્દાઓ પર થઈ ચર્ચા

ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaPM મોદી અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વચ્ચે 40 મિનિટ સુધી ટેલિફોનિક વાતચીત, જાણો કયા મુદ્દાઓ પર થઈ ચર્ચા

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 14, 2026, 08:27 PM IST
  • પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વચ્ચે ટેલિફોનિક વાતચીત
  • પાકિસ્તાનમાં શાંતિ મંત્રણા નિષ્ફળ ગયા પછી બંને નેતાઓ વચ્ચે વાતચીત
  • આ વર્ષે PM મોદી અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વચ્ચે આ ત્રીજો ફોન કોલ

PM Modi : પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વચ્ચે ટેલિફોનિક વાતચીત થઈ છે. આ વાતચીત લગભગ 40 મિનિટ ચાલી હતી. પાકિસ્તાનમાં ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે શાંતિ મંત્રણા નિષ્ફળ ગયા બાદ આ ચર્ચાને અત્યંત મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વચ્ચે લાંબી ટેલિફોન વાતચીત થઈ. અહેવાલો અનુસાર, પીએમ મોદીએ ટ્રમ્પ સાથે 40 મિનિટ સુધી ફોન પર વાત કરી. ઈરાન સાથે યુદ્ધવિરામ થયા પછી પીએમ મોદી અને ટ્રમ્પ વચ્ચે આ પહેલી વાતચીત છે. પ્રધાનમંત્રી મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ વચ્ચેની આ વાતચીત એવા સમયે થઈ જ્યારે ટ્રમ્પે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર સંપૂર્ણ નાકાબંધીની જાહેરાત કરી છે.

પાકિસ્તાનમાં શાંતિ મંત્રણા નિષ્ફળ ગયા પછી બંને નેતાઓ વચ્ચે વાતચીત

ઉલ્લેખનીય છે કે, ઈરાન સાથે યુદ્ધવિરામ થયા પછી, પાકિસ્તાનના નેતૃત્વમાં શાંતિ મંત્રણા નિષ્ફળ ગઈ છે. ઇસ્લામાબાદમાં પાકિસ્તાન, અમેરિકા અને ઈરાનના પ્રતિનિધિઓએ ઈરાન સાથેના સંઘર્ષ, તેના પરિણામો અને શાંતિ પુનઃસ્થાપિત કરવાના પ્રયાસો અંગે 21 કલાક સુધી ચર્ચા કરી હતી. જોકે, આ વાટાઘાટોનું કોઈ નક્કર પરિણામ આવ્યું નથી.

આ વર્ષે બંને નેતાઓ વચ્ચે આ ત્રીજો ફોન કોલ

ભારતમાં અમેરિકાના રાજદૂત સર્જિયો ગોરે જણાવ્યું હતું કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ વચ્ચે 40 મિનિટની ફોન પર વાતચીત થઈ હતી. આ વર્ષે બંને નેતાઓ વચ્ચે આ ત્રીજો ફોન કોલ હતો. આ પહેલા માર્ચના અંતમાં પીએમ મોદી અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વચ્ચે ટેલિફોનિક વાતચીત થઈ હતી.

 

— Narendra Modi (@narendramodi) April 14, 2026

પ્રધાનમંત્રી મોદીએ શું કહ્યું ?

આ અંગે પ્રધાનમંત્રી મોદીએ જણાવ્યું હતું કે ચર્ચા દરમિયાન દ્વિપક્ષીય સહયોગમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. વધુમાં બંને નેતાઓ વચ્ચે પશ્ચિમ એશિયાની પરિસ્થિતિ પર પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. પીએમ મોદીએ ઉમેર્યું હતું કે, આ વાતચીત દરમિયાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ખુલ્લું અને સુરક્ષિત રાખવાના મહત્વ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો.

 

About the Author
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

