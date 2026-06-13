PM મોદી અને US રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની ફ્રાન્સમાં થશે મુલાકાત, 16 મહિના પછી મળશે 'મિત્રો'

PM Modi Trump Meeting: ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેના અસ્થિર સંબંધો વચ્ચે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ 17 જૂને ફ્રાન્સમાં મળવાના છે. એક વરિષ્ઠ અમેરિકન અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, G7 સમિટ માટે ફ્રાન્સ પહોંચી રહેલા બંને વૈશ્વિક નેતાઓ દ્વિપક્ષીય વાતચીતમાં પણ ભાગ લેશે. આ મુલાકાત તાજેતરમાં થયેલા યુએસ નેવી હુમલા વચ્ચે થઈ છે, જેમાં ત્રણ ભારતીય ખલાસીઓ માર્યા ગયા હતા. વધુમાં, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના નિવેદનો પર વિપક્ષ સરકાર પર હુમલો કરવાનું ચાલુ રાખે છે.
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ છેલ્લી વાર 13 ફેબ્રુઆરી, 2025ના રોજ મળ્યા હતા. હવે, 16 મહિના પછી, બંને વૈશ્વિક નેતાઓ ફરી મળવાના છે. જો કે, આ 16 મહિનામાં ઓપરેશન સિંદૂરથી લઈને અમેરિકા દ્વારા ભારત પર ટેરિફ લગાવવાથી લઈને અમેરિકા અને ભારત વચ્ચે ટ્રેડ ડીલ સુધી અનેક ઘટનાઓ બની છે. ઘણા અહેવાલોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે કેનેડામાં G-7 સમિટ દરમિયાન, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે વડા પ્રધાન મોદીને અમેરિકા આવવાનું આમંત્રણ આપ્યું હતું, પરંતુ તેમણે ઇનકાર કરી દીધો હતો.
દ્વિપક્ષીય વાટાઘાટોમાં અનેક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થવાની સંભાવના
એક અઠવાડિયાની વિદેશ યાત્રા પર જઈ રહેલા વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 16 અને 17 જૂને ફ્રાન્સના એવિયનમાં યોજાનારી G-7 બેઠકમાં ભાગ લેશે. તેઓ ત્યાં યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથે દ્વિપક્ષીય બેઠક પણ કરશે. બંને દેશો વચ્ચે હાલમાં નોંધપાત્ર દબાણ ચાલી રહ્યું છે, જેના કારણે આ બેઠકમાં અનેક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થવાની સંભાવના છે. ભારત અને યુએસ વચ્ચેનો વેપાર કરાર હાલમાં મુલતવી રાખવામાં આવ્યો છે. વધુમાં, સંરક્ષણ, ઊર્જા અને ભારતીયો માટે વિઝા જેવા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ શકે છે.
યુએસ નેવીએ ભારતીય જહાજો પર હુમલો કર્યો
વડા પ્રધાન મોદી અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વચ્ચેની આ બેઠક વધુ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તાજેતરમાં યુએસ નેવી દ્વારા થયેલા હુમલામાં ત્રણ ભારતીય ખલાસીઓના મોત થયા હતા. ભારત સરકારે એક યુએસ રાજદ્વારીને બોલાવીને કડક વિરોધ નોંધાવ્યો છે.
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ડેમેજ કંટ્રોલ પોસ્ટમાં દાવો કર્યો હતો કે ઈરાને ડ્રોનથી અમેરિકન જહાજોને નિશાન બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જેને અમેરિકન નૌકાદળે નિષ્ફળ બનાવ્યો હતો. જોકે, અમેરિકા, ઈરાન કે ભારતે આ ઘટના અંગે કોઈ નિવેદન જારી કર્યું નથી.
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ઉપરાંત, વડાપ્રધાન મોદી G-7 દેશોના અન્ય નેતાઓ સાથે પણ મુલાકાત કરશે, જેમાં ખાસ કરીને ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોનનો સમાવેશ થાય છે. પીએમ મોદીની મુલાકાત દરમિયાન રાફેલ ફાઇટર જેટ અંગે એક મોટો સોદો થવાની શક્યતા છે.
સૂત્રો સૂચવે છે કે ફ્રાન્સ મેક ઇન ઇન્ડિયા મિશન હેઠળ ભારતમાં મલ્ટી-રોલ ફાઇટર એરક્રાફ્ટ પ્રોજેક્ટનું ઉત્પાદન કરવા માટે સંમત થઈ શકે છે. આવા ફાઇટર જેટ સરળતાથી ભારતીય શસ્ત્રો અને મિસાઇલોથી સજ્જ થઈ શકે છે.