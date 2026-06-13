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PM મોદી અને US રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની ફ્રાન્સમાં થશે મુલાકાત, 16 મહિના પછી મળશે 'મિત્રો'

PM Modi Trump Meeting: ફ્રાન્સમાં G7 સમિટ દરમિયાન વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ મળશે. અમેરિકન અધિકારીઓએ આ મુલાકાતની પુષ્ટિ કરી છે. 16 મહિના પછી બંને નેતાઓ વચ્ચે આ પહેલી મુલાકાત હશે. છેલ્લી મુલાકાત 13 ફેબ્રુઆરી, 2025ના રોજ થઈ હતી.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 13, 2026, 10:19 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:19 PM IST
PM મોદી અને US રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની ફ્રાન્સમાં થશે મુલાકાત, 16 મહિના પછી મળશે 'મિત્રો'

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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