/PM મોદીની અપીલ પાછળનું કારણો નહીં હવે આંકડાઓથી સમજો, જાણો સરકારે સોનું અને પેટ્રોલ-ડીઝલ ખરીદવાની કેમ કરી મનાઈ

PM Modi Gold Appeal: દેશની જનતાને પીએમ મોદીએ સોના અને પેટ્રોલ-ડીઝલનો વપરાશ ઘટાડવાની અપીલ કરી છે. સરકારના આ ઈરાદા પાછળ કયા-ક્યા કારણો છે. તેના વિશે ચાલો હવે આંકડાઓ દ્વારા સમજીએ.
PM Modi Appeal on Gold Petrol Diesel: વૈશ્વિક આર્થિક અનિશ્ચિતતાઓના સમયમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 10 મેના રોજ દેશની જનતાને અનેક અપીલ કરી. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, આગામી એક વર્ષ સુધી સોનું ખરીદવું નહીં. આ સાથે જ તેમણે પેટ્રોલ-ડીઝલ અને ખાદ્ય તેલનો વપરાશ ઘટાડવાની પણ અપીલ કરી છે. પીએમ મોદીએ લોકોને વિદેશ પ્રવાસો ટાળવાનું પણ આહ્વાન કર્યું. હવે આંકડાઓ દ્વારા સમજો કે, આખરે પીએમ મોદીને આવી અપીલ કેમ કરવી પડી અને તેનું અસલી કારણ શું છે.
ભારત દર વર્ષે વિદેશોમાંથી 15 લાખ કરોડનું ક્રૂડ ઓઈલ અને 7 લાખ કરોડનું સોનું ખરીદે છે. આ કિંમત સરકારે ડોલરમાં ચૂકવવી પડે છે. મહત્ત્વની વાત એ છે કે, ક્રૂડ ઓઈલ અને સોનું બન્ને મળીને દેશના કુલ ઈમ્પોર્ટ બિલના 30 ટકાથી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે.
જેટલી વધુ ખરીદી, એટલી ડોલરની માંગ વધશે
હવે સરળ ભાષામાં સમજો. ઓઈલ અને સોનાની જેટલી વધુ ખરીદી થશે એટલી જ ડોલરની માંગ વધશે અને જેમ જેમ માંગ વધે છે, તેમ તેમ ડોલરની કિંમત પણ વધતી જાય છે. સીધી રીતે જોઈએ તો આપણો રૂપિયો નબળો પડે છે. હવે રૂપિયો જેટલો ઘટે છે, તેટલું જ ક્રૂડ ઓઈલ અને સોનું ખરીદવું મોંઘું બને છે. આજે ડોલરનો ભાવ આશરે 96 રૂપિયા છે.
અર્થતંત્ર પર ભારે દબાણ
ઈરાન યુદ્ધ બાદ ભારતની બાહ્ય અર્થવ્યવસ્થા પર ભારે દબાણ છે. યુદ્ધ શરૂ થયાના માત્ર બે મહિનામાં ભારતનું વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડાર લગભગ 38 બિલિયન ડોલર ઘટીને 691 બિલિયન ડોલર પર આવી ગયું છે. હાલમાં વૈશ્વિક બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ પ્રતિ બેરલ 100-105 ડોલરથી ઉપર છે, જેના કારણે ભારતનું આયાત બિલ વધી રહ્યું છે.
નાણાકીય વર્ષ 2025-26માં ભારતનું સોનાનું આયાત બિલ લગભગ બમણું થઈને 72 બિલિયન ડોલર પર પહોંચી ગયું છે, જે 2022-23માં 35 બિલિયન ડોલર હતું. આમાં વાર્ષિક 24 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો છે. વિદેશ પ્રવાસો અને અન્ય ખર્ચાઓ માટે ભારતની બહાર જતું નાણું પણ ઘણું વધી ગયું છે. માત્ર વિદેશ પ્રવાસ પાછળ અંદાજે 15 બિલિયન ડોલર ખર્ચ થયો છે. આવી સ્થિતિમાં જો જનતા સોનાની ખરીદીમાં 30થી 40 ટકાનો ઘટાડો કરે, તો દેશનું લગભગ 20થી 25 બિલિયન ડોલર વિદેશી હૂંડિયામણ બચી શકે છે.
સરકારનો ઈરાદો પણ જાણી લો
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની આ અપીલનો હેતુ આયાત ડ્યુટી વધારવા જેવા કડક નાણાકીય પગલાં લીધા વિના જનતાની વિચારસરણીમાં બદલાવ લાવીને આયાત બિલને નિયંત્રિત કરવાનો છે. આનાથી ચાલુ ખાતાની ખોટ ઘટાડવામાં અને રૂપિયાને સ્થિરતા આપવામાં મદદ મળશે. તેના વિકલ્પ તરીકે સરકાર 'ગોલ્ડ મોનેટાઈઝેશન સ્કીમ'ને પ્રોત્સાહન આપવા પર વિચાર કરી રહી છે, જેથી ઘરોમાં પડેલું બિનઉપયોગી સોનું અર્થતંત્રના મુખ્ય પ્રવાહમાં લાવી શકાય.