PM Modi Appeal to citizens: ભીષણ ગરમીથી બચવા માટે PM મોદીએ દેશવાસીઓને કરી અપીલ, આ રીતે રાખજો ધ્યાન, નહીં તો...

PM Modi Appeal to citizens: દેશભરમાં આકાશમાંથી વરસતી આગ અને રેકોર્ડ તોડતા તાપમાન વચ્ચે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જનતાને સતર્ક રહેવાની અપીલ કરી છે. પીએમ મોદીએ વૃદ્ધોના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવા અને વટેમાર્ગુઓ તથા અબોલ પક્ષીઓ માટે પાણીની વ્યવસ્થા કરવાની વાત કહી છે. ચાલો જાણીએ કે આ ભીષણ ગરમીથી બચવા માટે વડાપ્રધાને શું ખાસ સલાહ આપી છે.

Written ByKinjal PatelUpdated byKinjal Patel
Published: May 27, 2026, 03:12 PM IST|Updated: May 27, 2026, 03:12 PM IST
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

