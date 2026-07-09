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જેના માટે અમેરિકા અને ઈરાન લડતા રહ્યા, ભારતે કરી નાખી મોટી ડીલ! ચીનના તો હોશ ઉડશે

અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવ વચ્ચે ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયા સાથે એક ઐતિહાસિક યુરેનિયમ ડીલ કરી છે. ભારતની આવનારા દાયકાઓની ઉર્જા સુરક્ષા માટે આ ડીલ ખુબ મહત્વની છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 09, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 03:37 PM IST
જેના માટે અમેરિકા અને ઈરાન લડતા રહ્યા, ભારતે કરી નાખી મોટી ડીલ! ચીનના તો હોશ ઉડશે

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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