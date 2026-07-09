/જેના માટે અમેરિકા અને ઈરાન લડતા રહ્યા, ભારતે કરી નાખી મોટી ડીલ! ચીનના તો હોશ ઉડશે

અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે હાલ જબરદસ્ત તણાવનો માહોલ છે. ફરીથી મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. બે દેશો વચ્ચે ચાલી રહેલો આ કોઈ દ્વિપક્ષીય મામલો નથી પરંતુ સમગ્ર દુનિયા પર તેની અસર પડે છે. જ્યારે પણ આ દેશો વચ્ચે તણાવ ઊભો થાય છે ત્યારે સૌથી મોટો ફટકો વૈશ્વિક ઐનર્જી સપ્લાય ચેન પર પડે છે. ખાસ કરીને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ જળમાર્ગ પર પડે છે. જ્યારે પણ હોર્મુઝ બંધ થવાની સ્થિતિ પેદા થાય છે ત્યારે પેટ્રોલ અને ડીઝલથી લઈને એલપીજી ગેસ મુદ્દે હાહાકાર મચી જાય છે. આવામાં હોર્મુઝનું સંકટ ભારત માટે હોશ ઉડાવી દે તેવું છે. આ જ કારણ છે કે ભારત હવે આ રસ્તે પોતાની નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે ભવિષ્યનો એક મોટો દાવ ખેલી રહ્યું છે.
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે મોટી ડીલ
આ સમગ્ર જિયો પોલિટિકલ ઉથલપાથલ વચ્ચે ભારતે એક મોટું અને રણનીતિક પગલું ભર્યું છે. જે પરમાણુ ઉર્જા અને યુરેનિયમ માટે થઈને અમેરિકા અને ઈરાન યુદ્ધમાં અટવાયેલા છે તે યુરેનિયમને સુરક્ષિત કરવા માટે ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયા સાથે એક ખુબ જ મહત્વની ડીલ કરી છે.
The outcomes during this visit reflect the confidence with which India and Australia are looking towards the future. Together, we will continue to unlock new opportunities for growth, innovation and shared prosperity. https://t.co/tGAflRA4W7
— Narendra Modi (@narendramodi) July 9, 2026
પીએમ મોદી અને ઓસ્ટ્રેલિયાના પીએમ એન્થની અલ્બનીઝે ગુરુવારે (9 જુલાઈ)ના રોજ આ સહયોગને આગળ વધારવાનું એલાન કર્યું છે. આ ડીલ ભારતની ઉર્જા સુરક્ષાની રીતે ગેમચેન્જર સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે ત્યારબાદ ભારતના પરમાણુ વીજળી ઘરો કોઈ પણ અડચણ વગર ઈંધણ મેળવી શકશે. પીએમ મોદી અને પીએમ એન્થની અલ્બનીઝ વચ્ચેની બેઠક બાદ જોઈન્ટ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં વેપાર, ઉર્જા, સ્પેસ, અને મહત્વપૂર્ણ ખનીજો (ક્રિટિકલ મીનરલ્સ) સહિત અનેક ક્ષેત્રમાં સમજૂતિની જાહેરાત થઈ. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ઓસ્ટ્રેલિયાથી ભારતને યુરેનિયમ મળવાથી ભારતના સ્વચ્છ ઉર્જા મિશનને મજબૂતી મળશે. તેમણે કહ્યું કે ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા મળીને ક્રિટિકલ મિનરલ્સ કોરિડોર પણ વિક્સિત કરશે. કોકોસ (કીલિંગ) ટાપુ પર સ્પેસ ટ્રેકિંગ ટર્મિનલ બનાવવામાં આવશે. જેનાથી ભારતના ગગનયાન મિશનને મદદ મળશે.
ભારતને કયા કયા દેશો આપે છે યુરેનિયમ?
ભારત માટે યુરેનિયમ કેમ જરૂરી?
ભારત 2070 સુધીમાં નેટ ઝીરો કાર્બન ઉત્સર્જનના લક્ષ્યને લઈને ચાલે છે. આ માટે કોલસા પર નિર્ભરતા ઓછી કરવા અને પરમાણુ ઉર્જા ક્ષમતા વધારવાની યોજના છે. નેટ ઝીરો એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઈડ વાતાવરણમાં જેટલો છોડાય એટલો જ ઝાડ લગાવીને તેને શોષી લેવો.
ઓસ્ટ્રેલિયા સાથે ડીલ કેમ મહત્વની?
ઓસ્ટ્રેલિયા એ દુનિયાનો ચોથો સૌથી વધુ યુરેનિયમ ઉત્પાદક દેશ છે. ઓસ્ટ્રેલિયા સાથે યુરેનિયમ અંગેની આ ડીલ ભારત માટે ખુબ જરૂરી છે. ભારતના શાંતિપૂર્ણ ઉદ્દેશ્યો માટે ઓસ્ટ્રેલિયા યુરેનિયમ સપ્લાય કરશે.
આ ડીલથી ભારતને શું મળશે?
Today’s talks have unparalleled outcomes in areas such as renewable energy, climate action, nuclear energy, critical minerals, technology, education and more. Another highlight is the issuing of an important declaration to strengthen defence and security cooperation. Equally… pic.twitter.com/hOeTANEp1W
— Narendra Modi (@narendramodi) July 9, 2026
રણનીતિક રીતે કેમ જરૂરી છે આ ડીલ?
ભારત આજે પણ પોતાની જરૂરિયાતનો લગભગ 70થી 80 ટકા ક્રૂડ ઓઈલ ખાડી દેશો, જેમ કે સાઉદી અરબ, ઈરાક, યુએઈથી આયાત કરે છે. જેનો સપ્લાય હોર્મુઝના રસ્તેથી થાય છે. ત્યાં જરા પણ તણાવ થાય તો ભારતમાં ઓઈલ સંકટ આવી જાય છે. ઓસ્ટ્રેલિયાથી યુરેનિયમ મળ્યા બાદ જ્યારે ભારતમાં પરમાણુ વીજળીનો દાયરો વધશે તો પરંપરાગત ઈંધણો પર આપણી નિર્ભરતા ધીરે ધીરે ઘટવા લાગશે.
શું તરત થઈ જશે સમાધાન?
જો કે એક વાત સમજવી જરૂરી છે કે આ યુરેનિયમ ડીલથી દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ કે વિદેશથી આયાત તરત ઘટવાની નથી.
પરમાણુ ઉર્જાનો ઉપયોગ ફક્ત વીજળી બનાવવામાં થાય છે. એટલે ગાડીઓ અને ફેક્ટરીઓ ચલાવવા માટે પેટ્રોલિયમ પેદાશોની જરૂર પડશે.
આથી આ કોઈ શોર્ટકટ કે તરત મળનારું સમાધાન નથી. પરંતુ તે ભારતના આવનારા દાયકાઓની ઉર્જા સુરક્ષા અને નેટ ઝીરો કાર્બન ઉત્સર્જનના લક્ષ્યને મેળવવાની દિશામાં આગળ વધારાયેલું એક ખુબ જ મજબૂત પગલું છે.