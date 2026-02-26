Prev
PM મોદી બન્યા દુનિયાના નંબર 1 નેતા ! ટ્રમ્પ કે પુતિન તેમની આસપાસ પણ નથી, જાણો શેમાં બનાવ્યો રેકોર્ડ

PM Modi : ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમની નવી સિદ્ધિઓ માટે વારંવાર સમાચારમાં રહે છે. હવે તેમણે એક નવો રેકોર્ડ હાંસલ કર્યો છે, જે દુનિયાના અન્ય કોઈ નેતાએ બનાવ્યો નથી.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 26, 2026, 08:52 AM IST
  • વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઇતિહાસ રચ્યો
  • ઇન્સ્ટાગ્રામ પર 10 કરોડ ફોલોઅરનો આંકડો પાર કર્યો
  • ટ્રમ્પ કરતા બમણા છે ફોલોઅર્સ 

PM Modi : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેમણે ગુરુવારે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર 10 કરોડ (100 મિલિયન) ફોલોઅરનો આંકડો પાર કર્યો અને આવું કરનાર તેઓ વિશ્વના પ્રથમ નેતા બન્યા છે. પીએમ મોદી 2014થી ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક્ટિવ છે અને છેલ્લા 10 વર્ષમાં તેમનું એકાઉન્ટ વિશ્વના નેતાઓમાં સૌથી વધુ આકર્ષક પ્લેટફોર્મ બની ગયું છે. 

ટ્રમ્પ કરતા બમણા ફોલોઅર્સ 

2014માં ઇન્સ્ટાગ્રામમાં જોડાનારા વડાપ્રધાન મોદીના યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ કરતા વધુ ફોલોઅર્સ છે. તેમના ફોલોઅર્સની સંખ્યા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ કરતા બમણી છે, જેમના હાલમાં 43.2 મિલિયન ફોલોઅર્સ છે. આ ઉપરાંત સોશિયલ મીડિયા પર ટોપ-5 નેતાઓના સંયુક્ત ફોલોઅર્સની સંખ્યા પીએમ મોદીની વ્યક્તિગત સંખ્યા કરતા ઓછી છે.

સોશિયલ મીડિયા પર ટોપ-5 નેતાઓ 

ઇન્ડોનેશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પ્રબોવો સુબિયાન્ટોના 15 મિલિયન ફોલોઅર્સ છે, બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિના 14.4 મિલિયન ફોલોઅર્સ છે, તુર્કીના રાષ્ટ્રપતિ તૈયપ એર્દોગનના 11.6 મિલિયન ફોલોઅર્સ છે અને આર્જેન્ટિનાના રાષ્ટ્રપતિ જાવિઅર મેલાનિયાના 6.4 મિલિયન ફોલોઅર્સ છે. આ આંકડા દર્શાવે છે કે પીએમ મોદીની વિશ્વમાં કેટલી લોકપ્રિયતા છે.

રાહુલ ગાંધી કયા નંબરે છે ?

ભારતમાં પીએમ મોદીનું વર્ચસ્વ સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. તેમના ફોલોઅર્સ અને અન્ય નેતાઓના ફોલોઅર્સ વચ્ચે મોટો તફાવત છે. ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ 16.1 મિલિયન ફોલોઅર્સ સાથે બીજા સ્થાને છે. તો કોંગ્રેસના સાંસદ અને લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી લગભગ 12.6 મિલિયન ફોલોઅર્સ સાથે ત્રીજા સ્થાને છે.

