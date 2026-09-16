/PM Modi Birthday: સરકારની આ 7 ક્રાંતિકારી પહેલો, જેણે બદલી નાખી ભારતની ડિજિટલ સફર

PM Modi Birthday Par Vishesh: ક્યારેક બેંક અને સરકારી કામ માટે લાઈનો અને રાહ જોવી સામાન્ય વાત હતી. આજે તે કામ મોબાઇલની સ્ક્રીન પર મિનિટોમાં થઈ જાય છે. QR કોડથી ચુકવણી, ફોનમાં ડોક્યુમેન્ટ કે ઘરે બેઠા સરકારી સેવાઓ, આ ફેરફાર ભારતની કહાની જણાવે છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના કાર્યકાળમાં ડિજટલ ઈન્ડિયાનો વિસ્તાર તેનો ભાગ છે. આ પહેલ પાછળ સરકાર, તંત્ર, બેંકો અને તકનીકી સંસ્થાઓની ભૂમિકા રહી છે. 17 સપ્ટેમ્બરે પ્રધાનમંત્રીના જન્મ દિવસ પર ભારતના ડિજિટલ પરિવર્તનની સફર પર એક નજર કરીએ.
1. UPI: પૈસા મોકલવાનો નવો ટ્રેન્ડ
UPI નું પાયલટ લોન્ચ 11 એપ્રિલ 2016મા થયું હતું. NPCI દ્વારા વિકસિત આ સિસ્ટમે બેંક ખાતા વચ્ચે તત્કાલ પેમેન્ટને સરળ બનાવ્યું. આજે મોબાઈલ નંબર કે QR કોડ દ્વારા ગણતરીની સેકેન્ડમાં ચુકવણી કરી શકાય છે.
2. ડિજિટલ પેમેન્ટ
UPI, BHIM, RuPay અને બીજી ડિજિટલ પેમેન્ટ સિસ્ટમે કેશલેશને પ્રોત્સાહન આપ્યું. તેનો પ્રભાવ મોટા કારોબારથી લઈને નાના દુકાનદાર સુધી જોવા મળે છે. ચાની દુકાન હોય કે ઓનલાઈન શોપિંગ, ડિજિટલ ચુકવણી રોજિંદા જીવનનો ભાગ બની ગઈ છે.
3. DigiLocker: કાગળથી સ્ક્રીન સુધી
DigiLocker એ ડોક્યુમેન્ટને ડિજિટલ રૂપમાં રજૂ કર્યાં અને કાગળની નિર્ભરતા ઓછી કરવામાં મદદ કરી. ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ, શૈક્ષણિક પ્રમાણપત્ર અને વાહન સંબંધિત ડોક્યુમેન્ટ ડિજિટલ રૂપમાં હાસિલ અને વેરિફાઈ કરી શકો છો.
4. જન-ધન યોજના
વર્ષ 2014મા શરૂ પ્રધાનમંત્રી જન-ધન યોજનાએ બેન્કિંગથી દૂર લોકોને ઔપચારિક રૂપે નાણાકીય વ્યવસ્થા પર જોડવા પર ભાર આપ્યો. બેંક ખાતા સરકારી લાભ અને નાણાકીય સેવા સુધી પહોંચની મહત્વની કડી બન્યા.
5. ઉમંગ (UMANG) એપ
તેની શરૂઆત વર્ષ 2017મા થઈ હતી, જ્યાં અનેક સરકારી સેવાઓને એક ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે. તેની મદદથી મોબાઈલથી વિભાગીય સેવાઓ સુધી પહોંચે સરકારી કામકાજને નાગરિકોની નજીક લાવવામાં મદદ કરી.
6. ડિજિટલ સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ
આયુષ્માન ભારત ડિજિટલ મિશન (Ayushman Bharat Digital Mission) એ સ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્રનું ડિજિટલ માળખું વિકસિત કર્યું. આભા ડિજિટલ સ્વાસ્થ્ય ઓળખ આપે છે અને સહમતિ આધારિત વ્યવસ્થામાં સ્વાસ્થ્ય રેકોર્ડ શેર કરી શકાય છે.
7. ડિજિટલ ઈન્ડિયા
વર્ષ 2015મા શરૂ ડિજિટલ ઈન્ડિયા ડિજિટલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ઈ-ગવર્નંસ અને ઓનલાઈન સેવાઓને વધારનાર વ્યાપક કાર્યક્રમ છે. તેનું લક્ષ્ય તકનીકને નાગરિક સેવાઓ સુધી પહોંચાડવા અને સેવાઓને વધુ સુલભ બનાવવાનું રહ્યું છે.
ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર (DBT)
DBT ની શરૂઆત 2013મા થઈ હતી, પરંતુ બાદના વર્ષોમાં તેનો વિસ્તાર થયો. તેનો ઉદ્દેશ્ય સરકારી લાભને ડાયરેક્ટ લાભાર્થીના બેંક ખાતા સુધી પહોંચાડવાનો છે, જેનાથી ચુકવણીની પ્રક્રિયા સરળ બની છે.
ડિજિટલ ભારતની અસલી કહાની
ભારતનું ડિજિટલ પરિવર્તન કોઈ એક યોજનાની વાત નથી. આ નીતિઓ, તકનીક, સંસ્થાઓ અને કરોડો ઉપયોગકર્તાઓના સંયુક્ત પ્રયાસનું પરિણામ છે. આજે ડિજિટલ ભારતની તસવીર કોઈ સરકારી ભવનથી વધુ તે દુકાનદારના QR કોડ, વિદ્યાર્થીઓના ડિજિટલ પ્રમાણપત્ર, કિસાનના બેંક ખાતા અને નાગરિકના મોબાઈલમાં જોવા મળે છે.