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PM Modi Birthday: સરકારની આ 7 ક્રાંતિકારી પહેલો, જેણે બદલી નાખી ભારતની ડિજિટલ સફર

PM Modi Birthday: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના કાર્યકાળમાં ડિજિટલ ઈન્ડિયાનો વિસ્તાર ઝડપથી થયો છે, પછી તે UPI હોય કે પછી ડિજિલોકર. અહીં અમે પીએમ મોદીના જન્મદિવસ પર ભારતની ડિજિટલ ક્રાંતિમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવનાર પહેલો વિશે જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 16, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 04:21 PM IST
PM Modi Birthday: સરકારની આ 7 ક્રાંતિકારી પહેલો, જેણે બદલી નાખી ભારતની ડિજિટલ સફર

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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