/વડનગરથી વારાણસી સુધી સેવા યાત્રા, PM મોદીના જન્મદિવસને આ રીતે ખાસમખાસ બનાવશે BJP

17 સપ્ટેમ્બરના રોજ પીએમ નરેન્દ્ર મોદીનો જન્મદિવસ છે. આ દિવસને ખાસ બનાવવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી વિશેષ કાર્યક્રમનું આયોજન કરી રહી છે. નવી દિલ્હીમાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીને કહ્યું કે પીએમ મોદીના જન્મદિવસ પર દેશમાં સંકલ્પ અભિયાન ચલાવવામાં આવશે. આ એટલા માટે પણ વિશેષ છે કારણ કે પીએમ મોદી આગામી 7 ઓક્ટોબરે જનસેવાના 25 વર્ષ પૂરા કરશે.
ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે શરૂ થઈ હતી સફર
પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં નીતિન નવીને કહ્યું કે પીએમ મોદીના જન્મદિવસ પર દેશભરમાં સેવા સંકલ્પ અભિયાન ચલાવવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે 7 ઓક્ટોબ 2026ના રોજ પીએમ મોદી જનસેવાના 25 વર્ષ પૂરા કરશે. આ સફર 7 ઓક્ટોબર 2001ના રોજ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે પદભાર સંભાળવાની સાથે શરૂ થઈ હતી. છેલ્લા 25 વર્ષમાં ેતમણે જનસેવાથી રાષ્ટ્રસેવા તરફ વધવાના મંત્રને અપનાવતા સેવાની આ સફર સતત ચાલુ રાખી છે.
શું કહ્યું ભાજપ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષે
નીતિન નવીને કહ્યું કે પીએમ મોદીના આ 25 વર્ષના સમગ્ર કાર્યકાળને આપણે એ રીતે જોઈ શકીએ કે પહેલા દિવસથી જે ધ્યેય વાક્ય અને ધ્યેય શબ્દ તેમના મનમાં રહ્યા. તેમણે તેને હંમેશા સંકલ્પ બનાવ્યા અને તેને સિદ્ધિ સુધી પહોંચાડવામાં તેઓ સફળ રહ્યા. તેમણે કહ્યું કે તેની સફ એક સાધારણ કાર્યકર તરીકે શરૂ થઈ અને આજે દેશના પ્રધાન સેવક તરીકે તેમણે કાર્યોને આગળ વધાર્યા છે.
#WATCH | Delhi | BJP President Nitin Nabin says, "When we look at PM Modi's entire tenure, we see that not only have epoch-making decisions been taken, but there has also been a transformation, not just in the lives of ordinary people, but in their mindset as well. His 25-year… https://t.co/bmlxjhXxae pic.twitter.com/dsVuGgIpXx
— ANI (@ANI) September 9, 2026
નરેન્દ્ર મોદીએ દેશનું નેતૃત્વ એવા સમયે સંભાળ્યું કે જ્યારે દેશમાં નિરાશા અને અંધકારનો માહોલ હતો. આપણી અર્થવ્યવસ્થાને fragile 5 તરીકે જોવામાં આવતી હતી. પરંતુ આજે ભારત દુનિયાની સૌથી તેજીથી વધતી અર્થવ્યવસ્થા તરીકે જોવાય છે. સ્ટાર્ટઅપ અને યુનિકોનના માધ્યમથી ભારત આજે દુનિયાનું ત્રીજું સૌથી મોટું સ્ટાર્ટઅપ નેશન બન્યું છે. સ્ટાર્ટઅપ અને યુનિકોનમાં આપણા યુવાઓ આગળ આવીને ફક્ત જોબ સિકર નહીં પરંતુ જોબ ગિવર્સ બનીને ઊભર્યા છે. આજે ખેલો ઈન્ડિયા અને ફિટ ઈન્ડિયા જેવા માધ્યમથી ભારતના યુવાઓ દરેક ક્ષેત્રમાં પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા છે.
શું છે ભાજપનો પ્લાન
પીએમ મોદીના જન્મદિવસના અવસરે અનેક કાર્યક્રમો થશે. જેમાં પાર્ટી કાર્યકરો અને જનતા પણ ભાગ લેશે. કાર્યક્રમની શરૂઆત રક્તદાન શિબિરથી થશે.
સેવા સંકલ્પ અભિયાન
નીતિન નબિને કહ્યું કે આગામી મહિને અમે સેવા સંકલ્પ અભિયાનનું આયોજન કરી રહ્યા છીએ. 17 સપ્ટેમ્બરથી 17 ઓક્ટોબર સુધી એક મહિના સુધી આ સેવા સંકલ્પ અભિયાનનું આયોજન કરીશું. 17 સપ્ટેમ્બરને અમે દર વર્ષે સેવા દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ અને આખો કાર્યક્રમ સેવા પખવાડિયા તરીકે ઉજવીએ છીએ. એક સમય હતો કે જ્યારે સરહદી ગામડાઓને ભારતના છેલ્લા ગામડા કહેતા હતા. પીએમ મોદીએ આ સોચ બદલી અને તેમને ભારતના પ્રથમ ગામડા કહ્યાં. તેનાથી આ લોકોના જીવનમાં જ ફેરફાર આવ્યો છે એવું નથી પરંતુ આ સમુદાયો પ્રત્યે લોકોની સોચ પણ બદલાઈ છે.
વડનગરથી વારાણસી સુધી સેવાયાત્રા
પીએમ મોદીના જન્મદિવસના અવસરે ભાજપ વડનગરથી વારાણસી વચ્ચે એક સેવાયાત્રા કાઢશે. આ દરમિયાન પીએમ મોદી અને સરકારની ઉપલબ્ધિઓને લોકો સુધી પહોંચાડવાનું કામ કરાશે. તેના માટે અલગ અલગ યુવાઓની ટોળી બનાવવામાં આવશે. એક એક ટોળીમાં 50 યુવા સામેલ થશે. આ યાત્રા દેશના 17 રાજ્યોમાંથી પસાર તશે. પીએમ મોદીનો જન્મ ગુજરાતના વડનગરમાં થયો હતો અને તેઓ ત્રીજીવાર વારાણસીના સાંસદ બન્યા છે.