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વડનગરની ચાની કીટલીથી દેશના PM સુધી... કેવી રીતે સંઘર્ષે ઘડ્યું નરેન્દ્ર મોદીનું વ્યક્તિત્વ?

PM Modi Birthday: વડનગરના રેલવે સ્ટેશનથી શરૂ થયેલી એક સફર, ચાની કીટલી, પરિવારનો સંઘર્ષ અને બાળપણથી જ નેતૃત્વના સંસ્કારો. 17 સપ્ટેમ્બર, 1950ના રોજ જન્મેલા નરેન્દ્ર મોદીના જીવનની શરૂઆત વૈભવમાં નહીં, પરંતુ મહેનત અને જવાબદારી વચ્ચે થઈ હતી. પિતાની ચાની દુકાનથી લઈને ભારતભ્રમણ સુધી. કેવી રીતે ઘડાયું એક એવું વ્યક્તિત્વ, જેણે આગળ જઈને રાષ્ટ્રીય રાજકારણમાં આગવી ઓળખ બનાવી?. જાણીએ નરેન્દ્ર મોદીના બાળપણ અને સંઘર્ષની અનકહી કહાની.

Written ByViral Raval
Published: Sep 17, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 09:41 AM IST
વડનગરની ચાની કીટલીથી દેશના PM સુધી... કેવી રીતે સંઘર્ષે ઘડ્યું નરેન્દ્ર મોદીનું વ્યક્તિત્વ?
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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