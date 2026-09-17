/PM મોદીના જન્મદિવસ પર મોટી ભેટ ! 1.58 કરોડ મહિલાઓના ખાતામાં આવ્યા ₹3,000

PM Modi Birthday : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસ નિમિત્તે, પશ્ચિમ બંગાળમાં અન્નપૂર્ણા યોજના હેઠળ ₹3,000ની આર્થિક સહાયનો ચોથો હપ્તો જાહેર કરવામાં આવ્યો. ગુરુવારે વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી બંગાળની જનતાને સંબોધતા વડાપ્રધાન મોદીએ જણાવ્યું હતું કે પશ્ચિમ બંગાળ સરકારનો ઉદ્દેશ્ય એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે દરેક પાત્ર મહિલાને અન્નપૂર્ણા યોજનાનો લાભ મળે. રાજ્ય સરકારે 1.58 કરોડ લાભાર્થીઓના બેંક ખાતામાં માસિક સહાયની રકમ ટ્રાન્સફર કરી તે સમયે વડાપ્રધાને આ વાત કહી હતી.
મહિલાઓના ખાતામાં આવ્યા ₹3,000
અન્નપૂર્ણા યોજના એ પશ્ચિમ બંગાળ સરકારની એક યોજના છે જેના હેઠળ પાત્ર મહિલાઓના બેંક ખાતામાં દર મહિને ₹3,000 જમા કરવામાં આવે છે. કોલકાતા નજીક સોલ્ટ લેક ખાતે આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં સંબોધન કરતી વખતે, પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારીએ જાહેરાત કરી હતી કે વડાપ્રધાન મોદીનો જન્મદિવસ 17 સપ્ટેમ્બર રાજ્યમાં અન્નપૂર્ણા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવશે, કારણ કે તેમણે જ મહિલાઓ માટે ₹3,000ની માસિક સહાય યોજનાની ખાતરી આપી હતી.
વીડિયો કોન્ફરન્સ દ્વારા પશ્ચિમ બંગાળ સરકાર દ્વારા આયોજિત અન્નપૂર્ણા દિવસ કાર્યક્રમને સંબોધતા વડાપ્રધાને નોંધ્યું હતું કે છેલ્લા 12 વર્ષોથી રાજ્યના લોકોની મુખ્ય ફરિયાદ વિવિધ કેન્દ્રીય યોજનાઓનો લાભ સમયસર ન મળવાની હતી. મમતા બેનર્જીના નેતૃત્વવાળી અગાઉની તૃણમૂલ કોંગ્રેસ સરકારનું નામ લીધા વિના, મોદીએ ટિપ્પણી કરી હતી કે કેન્દ્રીય યોજનાઓનો લાભ ન મળવાને કારણે ગરીબ પરિવારોએ સૌથી વધુ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, પરંતુ ભાજપ સરકાર હેઠળ અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સને હવે ગતિ મળી છે.
PM મોદીએ કહ્યું ?
PM મોદીએ કહ્યું કે, અમે ઈચ્છીએ છીએ કે બંગાળની મહિલાઓ પાસે નિર્ણય લેવાની શક્તિ અને આગળ વધવાની હિંમત બંને હોય. આ યોજના તે દિશામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. હું આ યોજનાના લાભાર્થી એવી તમામ માતાઓ અને બહેનોને હાર્દિક અભિનંદન પાઠવું છું. વડાપ્રધાને અવલોકન કર્યું કે માતા માટે આ નાણાંનો ઉપયોગ બાળકના શિક્ષણ માટે થઈ શકે છે, જ્યારે બહેન તેનો ઉપયોગ દવાઓ અથવા ઘરની આવશ્યક વસ્તુઓ ખરીદવા માટે કરી શકે છે.
તેમણે ઉમેર્યું તે, આપણા ઘરોમાં, આપણી માતાઓ અને બહેનો અનેક જવાબદારીઓ નિભાવે છે. નાના-મોટા અસંખ્ય નિર્ણયો લઈને મહિલા પરિવારની દરેક રીતે સંભાળ રાખે છે. જ્યારે ઘરના આવશ્યક ખર્ચની ચિંતા ઓછી થાય છે, ત્યારે તેમનો આત્મવિશ્વાસ સ્વાભાવિક રીતે વધે છે. આ યોજના બંગાળની મહિલાઓના આત્મવિશ્વાસને વધારવાની દિશામાં એક મોટું પગલું છે.
1.58 કરોડ લાભાર્થીઓના ખાતામાં રકમ ટ્રાન્સફર
મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે અન્નપૂર્ણા યોજના હેઠળ, 1.58 કરોડ લાભાર્થીઓમાંથી મોટાભાગના લોકોના બેંક ખાતામાં સપ્ટેમ્બરના હપ્તાની રોકડ રકમ પહેલેથી જ જમા કરી દેવામાં આવી છે અને બાકીના લાભાર્થીઓના ખાતામાં પણ સાંજ સુધીમાં ફંડ ટ્રાન્સફર કરી દેવામાં આવશે.
તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો કે વડાપ્રધાન મોદીએ પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ રાજ્યમાં 50 લાખ લાભાર્થીઓની યાદી તૈયાર કરવાની જાહેરાત કરી છે. પોલોમી ઘટક, ઈન્દુ પુરી અને જ્યોતિર્મયી સિકદાર સહિતની જાણીતી મહિલા ખેલાડીઓએ અન્નપૂર્ણા દિવસના કાર્યક્રમનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું.