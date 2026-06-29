/મંત્રીમંડળમાં ધરખમ ફેરફારના એંધાણ, ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન સહિત આ મંત્રીઓ ગુમાવી શકે ખાતું, કોને મળશે તક?

હાલ કેન્દ્રીય કેબિનેટમાં ભારે ફેરબદલના એંધાણો જોવા મળી રહ્યા છે. જો કે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી કોઈ સ્પષ્ટ જાણકારી અપાઈ નથી. એવું કહેવાય છે કે પીએમ મોદી હાલ વિદેશ પ્રવાસે છે અને ભારત પાછા ફર્યા બાદ મંત્રીમંડળમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. આ દરમિયાન જો સૌથી વધુ કોઈ નામની ચર્ચા હોય તો છે શિક્ષણમંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનની. નીટ પેપર લીક અને CBSE ડિજિટલ માર્કિંગ સિસ્ટમ સહિત જે સમસ્યાઓ સર્જાઈ તેના કારણે બારે ઉહાપોહ થયો અને તેમના રાજીનામાની માંગણી થઈ રહી છે. એવા અહેવાલો છે કે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન પાસેથી શિક્ષણ મંત્રાલય લઈ લેવામાં આવી શકે. જાણો કયા મંત્રીઓનું પદ જઈ શકે અને સંભવિત ફેરફારો વિશે.
ચોમાસું સત્ર પહેલા ફેરફાર!
21 જુલાઈથી સંસદનું ચોમાસું સત્ર શરૂ થવાની શક્યતા છે. અહેવાલો મુજબ તે પહેલા મોદી સરકાર કેબિનેટમાં ધરખમ ફેરફાર થઈ શકે છે. કેટલાક મંત્રીઓને ભાજપમાં સંગઠન સ્તરે જવાબદારી સોંપાઈ શકે છે અને તેમને બદલે યુવા નેતાઓને મંત્રીપદ મળી શકે છે. જો આમ થશે તો વર્ષ 2024 પછીની લોકસભા ચૂંટણી બાદ પહેલીવાર આ ફેરબદલ થશે. અત્રે જણાવવાનું કે હાલમાં જ તૃણમૂલ કોંગ્રેસ, શિવસેના (યુબીટી) અને આમ આદમી પાર્ટીના બળવો પોકારેલા સાંસદોએ એનડીએને સમર્થન જાહેર કર્યું હતું. આગામી 2થી 3 દિવસમાં મહત્વની બેઠક થાય અને નિર્ણયો લેવાઈ શકે તેવા રિપોર્ટ્સ છે. આગામી સમયમાં પંજાબ, યુપી, હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, મણિપુર અને ગુજરાતમાં પણ વિધાનસભા ચૂંટણી યોજાવવાની છે ત્યારે તેને ધ્યાનમાં રાખીને પણ આ ફેરબદલ થઈ શકે છે.
કોનું પત્તું કપાઈ શકે/ખાતું બદલાઈ શકે?
અહેવાલો અને અટકળો મુજબ કયા કયા વર્તમાન મંત્રીઓના પત્તા કપાઈ શકે કે તેમના મંત્રાલય બદલાઈ શકે છે....
કોનો મંત્રીમંડળમાં સમાવેશ થઈ શકે?
અત્રે જણાવવાનું કે એજન્સી ભાષાના સૂત્રો મુજબ સરકારના ટોચના અધિકારીઓ વચ્ચે એવો મત પ્રબળ બની રહ્યો છે કે મહત્વના મંત્રાલયોમાં નવા ચહેરાને સામેલ કરવાની જરૂર છે. આ ઉપરાંત ક્ષેત્રીય, રાજ્યવાર, જાતીય અને રાજનીતિક નિષ્ઠા સંલગ્ન સમીકરણોને ધ્યાનમાં રાખીને મંત્રી મંડળમાં સંતુલન જાળવી રાખવાની રાજકીય મજબૂરીઓ પણ છે.