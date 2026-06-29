Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /મંત્રીમંડળમાં ધરખમ ફેરફારના એંધાણ, ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન સહિત આ મંત્રીઓ ગુમાવી શકે ખાતું, કોને મળશે તક?

મંત્રીમંડળમાં ધરખમ ફેરફારના એંધાણ, ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન સહિત આ મંત્રીઓ ગુમાવી શકે ખાતું, કોને મળશે તક?

Cabinet Reshuffle: પશ્ચિમ બંગાળમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસ, મહારાષ્ટ્રમાં શિવસેના યુબીટી અને આમ આદમી પાર્ટીમાં આંતરિક ઘમાસાણને પગલે એનડીએના સંખ્યાબળમાં વધારો થયો છે. આવામાં એવી  પણ સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ રહી છે કે પક્ષપલટો કરીને આવેલા નેતાઓને મંત્રીપદ મળી શકે છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 29, 2026, 02:19 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:28 PM IST
મંત્રીમંડળમાં ધરખમ ફેરફારના એંધાણ, ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન સહિત આ મંત્રીઓ ગુમાવી શકે ખાતું, કોને મળશે તક?
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
સાથળની ચરબી ઓછી કરવાની 4 અસરકારક કસરતો, રોજ કરો તો 15 દિવસમાં ફરક દેખાવા લાગે
home workout1 hr ago
2
Brain Tumor1 hr ago
3
surat1 hr ago
4
8th Pay Commission news1 hr ago
5
Bank Holiday july 20262 hrs ago