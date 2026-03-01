Prev
ઇઝરાયલ-ઈરાન યુદ્ધની વચ્ચે PM મોદીએ બોલાવી CCS બેઠક, મિડિલ ઈસ્ટમાં તણાવ ચરમસીમાએ, જાણો

PM Modi CCS Meeting: ઇઝરાયલ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષથી સમગ્ર મધ્ય પૂર્વમાં ફેલાવાનો ભય છે. આ મુદ્દાને ઉકેલવા માટે પ્રધાનમંત્રી મોદી આજે રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં કેબિનેટ સુરક્ષા સમિતિની બેઠક યોજશે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 01, 2026, 06:57 PM IST
  • ઇઝરાયલ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષથી સમગ્ર મધ્ય પૂર્વમાં ફેલાવાનો ભય છે
  • આ મુદ્દાને ઉકેલવા માટે પ્રધાનમંત્રી મોદી આજે રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં કેબિનેટ સુરક્ષા સમિતિની બેઠક યોજશે
  • પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સુરક્ષા પરની કેબિનેટ સમિતિ (CCS)ની બેઠક બોલાવી છે

ઇઝરાયલ-ઈરાન યુદ્ધની વચ્ચે PM મોદીએ બોલાવી CCS બેઠક, મિડિલ ઈસ્ટમાં તણાવ ચરમસીમાએ, જાણો

PM Modi CCS Meeting: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સુરક્ષા પરની કેબિનેટ સમિતિ (CCS)ની બેઠક બોલાવી છે. સરકારી સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, પીએમ મોદી આજે રાત્રે દિલ્હી પરત ફર્યા બાદ બેઠકની અધ્યક્ષતા કરશે. તમિલનાડુથી પરત ફર્યા બાદ તેઓ આજે રાત્રે 9:30 વાગ્યાની આસપાસ દિલ્હી પહોંચશે, ત્યારબાદ CCSની બેઠક યોજાશે.

કેબિનેટ સુરક્ષા સમિતિની બેઠક યોજશે

ઇઝરાયલ, અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે સમગ્ર મધ્ય પૂર્વમાં ફેલાવાનું જોખમ વધી ગયું છે. આ મુદ્દાને ઉકેલવા માટે વડા પ્રધાન મોદી આજે રાષ્ટ્રીય રાજધાની નવી દિલ્હીમાં કેબિનેટ સુરક્ષા સમિતિની બેઠક યોજશે. 

પૂર્વીય દેશોમાં ફસાયેલા ભારતીય નાગરિકોની સલામતી

સૂત્રો જણાવ્યું છે કે તેઓ બે દિવસની મુલાકાત બાદ આજે રાત્રે દિલ્હી પહોંચશે, જ્યાં તેઓ બેઠકની અધ્યક્ષતા કરશે. આ બેઠકનું મુખ્ય ધ્યાન ઇઝરાયલ, ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધમાં લેટેસ્ટ અપડેટ અને યુએઈ સહિત વિવિધ મધ્ય પૂર્વીય દેશોમાં ફસાયેલા ભારતીય નાગરિકોની સલામતી પર રહેશે.

ઈરાનના બદલો લેવાના હુમલાઓ વિવિધ મધ્ય પૂર્વીય દેશોને અસર

આ બેઠક એટલા માટે પણ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે મોટી સંખ્યામાં ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ અને નાગરિકો ઈરાનમાં હાજર છે. વધુમાં, ઈરાનના બદલો લેવાના હુમલાઓ વિવિધ મધ્ય પૂર્વીય દેશોને અસર કરી રહ્યા છે. સમગ્ર પ્રદેશમાં હવાઈ ક્ષેત્ર બંધ છે, જેના કારણે હજારો ભારતીયો આ દેશોમાં ફસાયેલા છે.

ભારત સંપૂર્ણ વિશ્વાસ સાથે ઇઝરાયલની સાથે ઉભું

ઉલ્લેખનીય છે કે વડા પ્રધાન મોદીએ 25-26 જાન્યુઆરીએ અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે ઇઝરાયલની મુલાકાત લીધી હતી. ઇઝરાયલી મંત્રીમંડળને સંબોધતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભારત સંપૂર્ણ વિશ્વાસ સાથે ઇઝરાયલની સાથે ઉભું છે. 

બંને દેશોએ 16 કરારો પર હસ્તાક્ષર કર્યા

વડા પ્રધાન મોદીને ઇઝરાયલી સંસદમાં ઉભા થઈને તાળીઓ પણ મળી. મુલાકાત દરમિયાન, બંને દેશોએ 16 કરારો પર હસ્તાક્ષર કર્યા, જેમાં AI, રક્ષા, કૃષિ, ઊર્જા અને સાંસ્કૃતિક આદાનપ્રદાન જેવા ક્ષેત્રોનો સમાવેશ થાય છે.

યુદ્ધ અંગે ભારતનું વલણ શું છે?

ઈઝરાયલ અને અમેરિકા દ્વારા ઈરાન પર કરવામાં આવેલા હુમલામાં ખામેનીનું મોત થયું હતું. આ હુમલાને કારણે બગડતા પ્રાદેશિક વાતાવરણ પર ભારતે પોતાની ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. વિદેશ મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કરાયેલા એક નિવેદનમાં તમામ પક્ષોને સંયમ રાખવા અને દેશોની સાર્વભૌમત્વનો આદર કરવા હાકલ કરવામાં આવી છે. 

વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે ઈરાની વિદેશ મંત્રી સૈયદ અબ્બાસ અરાઘચી અને ઇઝરાયલી વિદેશ મંત્રી ગિડીઓન સાથે પણ વાત કરી હતી. અરાઘચી સાથેની વાતચીત બાદ, જયશંકરે કહ્યું કે તેઓ "ઈરાન અને પ્રદેશમાં તાજેતરના વિકાસ અંગે ભારતની ઊંડી ચિંતા શેર કરે છે. સા'આર સાથેની વાતચીતમાં, તેમણે તણાવ ઓછો કરવા માટે સંવાદ અને રાજદ્વારી માટે ભારતની અપીલનો પુનરોચ્ચાર કર્યો.

ભારતે તેના નાગરિકો માટે એક નવી સલાહ પણ જાહેર કરી છે. સરકારી આંકડાઓ અનુસાર, આશરે 10,000 ભારતીયો ઈરાનમાં ફસાયેલા છે, જ્યારે આશરે 96 લાખ લોકો મધ્ય પૂર્વમાં રહે છે.

 

 

pm modiCCS meetingIsrael Iran WarMiddle EastWar peakGujarati Newsindia news

