/International Day of Yoga 2026: યોગ વધતી ઉંમરે પણ વ્યક્તિને યુવાન અને સ્વસ્થ રાખે છે, વડાપ્રધાન મોદીએ લોકોને આપ્યો ફિટનેસ મંત્ર

International Day of Yoga 2026: 21 જૂન 2026, આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી આજે દેશભરમાં થઈ રહી છે. ભારતમાં યોગ દિવસની ઉજવણીનું મુખ્ય આયોજન કલકત્તામાં કરવામાં આવ્યું જેમાં વડાપ્રધાન મોદીની ઉપસ્થિતિમાં હજારોની સંખ્યામાં લોકોએ યોગ કર્યા.
આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ 2026 ની થીમ
આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ 2026 ની થીમ યોગા ફોર હેલ્ધી એજિંગ છે. આ થીમ ફિઝિકલ હેલ્થ, મેન્ટલ હેલ્થ , ઈમોશનલ અને એક્ટિવ એજિંગમાં યોગના મહત્વને ઉજાગર કરે છે.
વડાપ્રધાન મોદીએ કર્યા યોગ
વડાપ્રધાન મોદીએ 12 માં આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણીના ભાગરુપે કલકત્તા ખાતે આયોજિત સામુહિક યોગમાં ભાગ લીધો હતો. જેમાં વડાપ્રધાન મોદીએ હજારોની સંખ્યામાં હાજર લોકોની સાથે યોગ કર્યા હતા.
#WATCH | West Bengal | Prime Minister Narendra Modi performs Yoga on the occasion of the 12th International Day of Yoga in Kolkata.
The theme for this year's Yoga Day is 'Yoga For Healthy Ageing'
(Video Source: DD News) pic.twitter.com/uenZKDPetf
— ANI (@ANI) June 21, 2026
વડાપ્રધાન મોદીનું સંબધોન
યોગ દિવસ નિમિત્તે દેશને સંબોધિત કરતાં વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું હતું કે ભારતમાં હિમાલયથી લઈ હિંદ મહાસાગર સુધી દરેક જગ્યાએ યોગની ઉર્જા જોવા મળી રહી છે. આજે દેશ અને દુનિયાના લોકો એકબીજાથી જોડાયેલા લાગે છે અને આ યોગની શક્તિ છે. યોગ લોકોને એકબીજાથી જોડે છે, એક સાથે લાવે છે.
યોગ વધતી ઉંમરે પણ યુવાન અને સ્વસ્થ રહેવામાં મદદ કરે
વડાપ્રધાન મોદીએ યોગ માટે કહ્યું હતું કે યોગને ફક્ત વૃદ્ધો સાથે જોડીને ન જોવા જોઈએ. તેનાથી દરેક ઉંમરના વ્યક્તિને ફાયદા થાય છે. યોગના ફાયદા દરેક ઉંમરના લોકોને મળે છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે યોગ લોકોને વધતી ઉંમરમાં પણ યુવાન અને સ્વસ્થ રહેવામાં મદદ કરે છે. નિયમિત યોગનો અભ્યાસ શારીરિક અને માનસિક વિકાસને પ્રોત્સાહન આપે છે.