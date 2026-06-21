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International Day of Yoga 2026: યોગ વધતી ઉંમરે પણ વ્યક્તિને યુવાન અને સ્વસ્થ રાખે છે, વડાપ્રધાન મોદીએ લોકોને આપ્યો ફિટનેસ મંત્ર

International Day of Yoga 2026: આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી આજે પશ્ચિમ બંગાળની રાજધાની કલકત્તાના રેડ રોડ પર વડાપ્રધાન મોદીના નેતૃત્વમાં કરવામાં આવી. વડાપ્રધાન મોદી સાથે 30 હજારથી વધુ બંગાળવાસીઓએ અહીં યોગ કર્યા. સાથે જ પીએમ મોદીએ વિશેષ સંબોધન પણ કર્યું. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 21, 2026, 07:05 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 07:20 AM IST
International Day of Yoga 2026: યોગ વધતી ઉંમરે પણ વ્યક્તિને યુવાન અને સ્વસ્થ રાખે છે, વડાપ્રધાન મોદીએ લોકોને આપ્યો ફિટનેસ મંત્ર

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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યોગ વધતી ઉંમરે પણ વ્યક્તિને યુવાન અને સ્વસ્થ રાખે છે, PM મોદીએ આપ્યો ફિટનેસ મંત્ર
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