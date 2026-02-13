Prev
સેવા તીર્થથી PM મોદીનો જનકલ્યાણનો શંખનાદ, મહિલાઓ અને યુવાનો માટે ખોલ્યો ખજાનો; જાણો શું લીધો પ્રથમ નિર્ણય?

Seva Teerth: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ નવા PMO પરિસર 'સેવા તીર્થ' ખાતે મહિલાઓ, યુવાનો અને સંવેદનશીલ નાગરિકો માટે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયોની ફાઈલો પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. PM મોદીએ આ નવા પરિસરમાંથી PM રાહત યોજના અને લખપતિ દીદીની સંખ્યા વધારીને 6 કરોડ કરવાના લક્ષ્ય સાથે જોડાયેલી ફાઈલોને મંજૂરી આપી હતી. આ ઉપરાંત તેમણે કૃષિ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડને બમણું કરીને 2 લાખ કરોડ રૂપિયા કરવાના દસ્તાવેજો પર પણ હસ્તાક્ષર કર્યા છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 13, 2026, 04:29 PM IST
  • PM મોદીએ 'સેવા તીર્થ' ખાતેથી મહિલા, ખેડૂતો અને સ્ટાર્ટઅપ્સ માટે લેવાયા મહત્ત્વના નિર્ણયો
  • સેવા તીર્થમાં PMO ઉપરાંત નેશનલ સિક્યોરિટી કાઉન્સિલ અને કેબિનેટ સચિવાલય પણ સામેલ
  • પરિસરની દીવાલ પર 'નાગરિક દેવો ભવ' સૂત્ર કરવામાં આવ્યું અંકિત 

સેવા તીર્થથી PM મોદીનો જનકલ્યાણનો શંખનાદ, મહિલાઓ અને યુવાનો માટે ખોલ્યો ખજાનો; જાણો શું લીધો પ્રથમ નિર્ણય?

Seva Teerth: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે ​​(13 ફેબ્રુઆરી 2026) તેમના નવા કાર્યાલય 'સેવા તીર્થ'નું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય (PMO) આજથી રાયસીના હિલ સ્થિત સાઉથ બ્લોકથી સેવા તીર્થમાં સ્થળાંતરિત થશે. સેવા તીર્થમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું કાર્યાલય ઉપરાંત નેશનલ સિક્યોરિટી કાઉન્સિલ સચિવાલય (NSCS) અને કેબિનેટ સચિવાલય હશે. આ પ્રસંગે પીએમ મોદીએ પ્રથમ વખત સેવા તીર્થમાં મહત્વપૂર્ણ ફાઇલો પર હસ્તાક્ષર કર્યા. આ નિર્ણયો સેવાની ભાવનાથી ભરેલા છે અને સમાજના દરેક વર્ગ એટલે કે મહિલાઓ, યુવાનો, ખેડૂતોના  હિતમાં છે.

પીએમ રાહત યોજના
આ દરેક નાગરિક માટે જીવનરક્ષક સુરક્ષા યોજના છે. વડાપ્રધાન મોદીએ પીએમ રાહત યોજના શરૂ કરવાને મંજૂરી આપી છે. આ પહેલ હેઠળ અકસ્માતમાં ઘાયલ થયેલા વ્યક્તિઓને કોઈપણ રોકડ ચુકવણી વિના સારવાર મળશે. જેમાં 1.5 લાખ રૂપિયા સુધીની કેશલેસ સારવાર ઉપલબ્ધ થશે. તેનો હેતુ એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે તાત્કાલિક તબીબી સહાયના અભાવે કોઈનું મૃત્યુ ન થાય. આ નિર્ણય યુવાનો અને સામાન્ય નાગરિકોને મોટી રાહત આપનારો છે.

લખપતિ દીદીનો ટાર્ગેટ ડબલ
સરકારે પહેલાથી જ 3 કરોડ લખપતિ દીદીઓનો આંકડો પાર કરી લીધો છે. આ મૂળ લક્ષ્ય માર્ચ 2027ના એક વર્ષ પહેલા પ્રાપ્ત થયું. હવે વડાપ્રધાનએ એક નવો મહત્વાકાંક્ષી લક્ષ્ય નક્કી કર્યું છે. જે માર્ચ 2029 સુધીમાં 6 કરોડ લખપતિ દીદી બનાવવાનું છે. આનાથી ગ્રામીણ મહિલાઓની આર્થિક શક્તિમાં વધુ વધારો થશે.

ખેડૂતો માટે ભેટ
આ નિર્ણયોમાં ખેડૂતો માટે પણ ભેટ છે. પીએમ મોદીએ ખેડૂતોને મજબૂત બનાવવા માટે એક મોટું પગલું ભર્યું છે. ખેડૂતો માટે હાલનું ફંડ 1 લાખ કરોડ રૂપિયા હતું, જે હવે વધારીને 2 લાખ કરોડ રૂપિયા કરવામાં આવ્યું છે. આનાથી કૃષિની વેલ્યુ ચેન ઉત્પાદનથી લઈને સંગ્રહ અને માર્કેટિંગ સુધી મજબૂત બનશે. ખેડૂતોને વધુ સારી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, સ્ટોરેજ અને સુવિધાઓ મળશે.

સ્ટાર્ટઅપ ફંડિંગમાં પણ વધારો થયો
ભારતના ઈનોવેશન ઈકોસિસ્ટમ, ખાસ કરીને ડીપ ટેકનોલોજી, પ્રારંભિક તબક્કાના વિચારો, અદ્યતન ઉત્પાદન અને અત્યાધુનિક ટેકનોલોજીઓને સશક્ત બનાવવા માટે વડાપ્રધાનએ 10,000 કરોડ રૂપિયાના ફંડ સાથે સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા FoF 2.0ને મંજૂરી આપી છે. આનાથી યુવાનોને તેમના નવા આઈડિયાને વાસ્તવિકતામાં ફેરવવા માટે ફન્ડિંગ મેળવવાનું સરળ બનશે.

એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે, વડાપ્રધાન મોદીએ નવા પીએમઓ પરિસર સેવા તીર્થ ખાતે સેવાની ભાવનાને પ્રતિબિંબિત કરતા નિર્ણયો સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ ફાઇલો પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. અગાઉ વડાપ્રધાન મોદીએ શુક્રવારે દિલ્હીમાં સેવા તીર્થ પરિસરનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. તેમાં વડાપ્રધાન કાર્યાલય, કેબિનેટ સચિવાલય અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પરિષદ સચિવાલય સ્થિત છે.

સેવા તીર્થ પરિસરની દિવાલ પર 'નાગરિક દેવો ભવ' સૂત્ર અંકિત થયેલ છે. કેન્દ્ર સરકારે એક સત્તાવાર નિવેદનમાં જણાવ્યું કે, નવી ઇમારતો ભારતના વહીવટી શાસન માળખાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

pm modi, Seva Teerth, New PMO, પીએમ મોદી, સેવા તીર્થ, નવું પીએમઓ પરિસર

