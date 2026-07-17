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ડીઝલ-વીજળીની ઝંઝટ નહીં, આવી ગઈ હાઈડ્રોજન ટ્રેન...સસ્તું ભાડું, 'ઝીરો' પ્રદૂષણ, જાણો ખાસિયતો

India First Hydrogen Train: દેશની પહેલવહેલી હાઈડ્રોજન ટ્રેનને પીએમ મોદીએ આજે જીંદમાં લીલી ઝંડી દેખાડી. આ ટ્રેન જીંદ અને સોનીપત વચ્ચેનું 89 કિમીની મુસાફરી 90 મિનિટમાં પૂરી કરશે. ટ્રેનનું ભાડું, અને અન્ય ખાસિયતો ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 17, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 12:38 PM IST
ડીઝલ-વીજળીની ઝંઝટ નહીં, આવી ગઈ હાઈડ્રોજન ટ્રેન...સસ્તું ભાડું, 'ઝીરો' પ્રદૂષણ, જાણો ખાસિયતો
Image Credit: AI Generated Image (Train Photos- PM Modi FB Page)

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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