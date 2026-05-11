/લોકડાઉનનો ખતરો? મોદીની અપીલ પાછળનો આર્થિક ખેલ સમજો, 22 લાખ કરોડ રૂપિયા છે કારણ

EXPLAINER PM MODI : પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ હૈદરાબાદમાં કરેલા તાજેતરના ભાષણની દેશભરમાં વ્યાપક ચર્ચા થઈ રહી છે. પીએમ મોદીએ કરેલી અપીલો બાદ સોશિયલ મીડિયામાં લોકડાઉન અને કોવિડ જેવી સ્થિતિની અફવાઓ ચાલી રહી છે. કેજરીવાલે તો સોશિયલ મીડિયામાં પોસ્ટ કરી આર્થિક સંકટને હવા આપી છે તો પીએમ મોદીએ કેમ કરી અપીલો એ જાણવું પણ તમારે ખાસ જરૂરી છે. તમને ખબર નહીં હોય કે પીએમ મોદીની અપીલો એ દૂરંદેશી ભરેલી છે. ભારત હાલમાં આ પાછળ દર વર્ષે 22 લાખ કરોડનું વિદેશી હૂંડિયામણ ગુમાવે છે. જાણી લો આ આર્ટિકલમાં...
ઈરાન- અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે સંઘર્ષના માહોલમાં ક્રૂડના ભાવમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવો વધ્યા નથી પણ પેટ્રોલિયમ કંપનીઓ રોજનું 1000થી 1200 કરોડનું નુક્સાન સહન કરી રહી છે. ગઈકાલે પીએમ મોદીએ પણ હૈદરાબાદમાં જાહેરમાં અપીલ કરતાં હવે આ મામલો ચર્ચા છે. ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે આ સંઘર્ષ લાંબો ચાલ્યો તો ભારત પણ આર્થિક સંકટમાંથી બહાર રહે તેવી સંભાવના ઓછી છે.
હવે પીએમ મોદીએ પણ આ બાબતે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે આ સાથે સાથે મોદીએ કેટલીક અપીલો કરી છે. જોકે, ભારત પર લોકડાઉનનો કોઈ ખતરો નથી પણ આ અપીલો એ પીએમ મોદીનું લાંબાગાળાના આયોજનનો ભાગ છે. ભારત હાલમાં વિદેશી હૂંડિયામણ બચાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. ક્રૂડ ઓઈલ પાછળ ભારતનું વિદેશી હૂંડિયામણ ખર્ચાઈ રહ્યું છે પણ જો લોકો આ અપીલો પ્રત્યે ગંભીરતાથી વિચારે તો ભારતનું 22 લાખ કરોડ રૂપિયાનું વિદેશી હૂંડિયામણ ભારતમાં રહે તેવી સંભાવના છે, એટલે જ પીએમ મોદીએ અપીલો કરી હતી.
1. સોનામાં દર વર્ષે ભારતીયો 6 લાખ કરોડનો કરે છે ખર્ચ
આજે દરેક ભારતીયોની રોકાણ માટે સૌથી પહેલી પસંદ એ સોનું છે. લોકો અલગ અલગ તહેવારો અને પ્રસંગોપાત મોટાપ્રમાણમાં સોનું ખરીદે છે. ડોલરના વધતા જતા ભાવો વચ્ચે સોનાના ભાવોમાં પણ મસમોટો વધારો થયો છે. ભારતમાં દર વર્ષે સોનાની આયાત પર લાખો કરોડનો ખર્ચ થાય છે. 2024-25માં આ આંકડો 4.89 લાખ કરોડ રૂપિયા હતો. 2025-26માં આ વધીને 6.40 લાખ કરોડ રૂપિયાએ પહોંચ્યો હતો. વર્લ્ડ ગોલ્ડ ત્રિમાસિક ગાળામાં ભારતમાં રોકાણ માટેના સોનાની માગ ઘરેણાં કરતાં પણ વધી છે. સોનાની સરેરાશ આયાત કિંમત વર્ષ 2024-25માં $76,617 પ્રતિ કિલો હતી, જે વધીને 2025-26માં $99,825 પ્રતિ કિલો થઈ ગઈ છે. સોનાની આયાત વધવાને કારણે ભારતની વેપાર ખાધ (Trade Deficit) વધીને $333.2 અબજ સુધી પહોંચી ગઈ છે. મોદીએ આ અપીલ એટલા માટે કરી છે કે લોકોમાં સોનાની માગ વધારે હોવાથી ભારતે સોનાની આયાત કરવી પડી રહી છે. જો લોકો ખરીદી ઓછી કરે તો ભારત જેવા દેશે આયાત ઓછી કરવી પડે અને વિદેશી હૂંડિયામણ બચાવી શકે છે.
2. વિદેશ પ્રવાસ પાછળ 3 લાખ કરોડનો ખર્ચ
2023-24માં ભારતીયોએ વિદેશ પ્રવાસ પાછળ કુલ 2.47 લાખ કરોડનો ખર્ચ કર્યો છે. જે 2025-26માં વધીને 3.65 લાખ કરોડ રૂપિયાએ પહોંચ્યો છે. એક અંદાજ મુજબ, લક્ઝરી ટ્રાવેલર્સ સરેરાશ પ્રતિ વ્યક્તિ ₹3.5 લાખથી વધુનો ખર્ચ વિદેશ પ્રવાસ દરમિયાન કરે છે. વિદેશ પ્રવાસ પાછળ થતો આ જંગી ખર્ચ દેશના વિદેશી હૂંડિયામણ (Foreign Exchange) ના પ્રવાહને અસર કરે છે. પોસ્ટ-પેન્ડેમિક (કોરોના પછી) ભારતીયોમાં 'ટ્રાવેલ' અને વિદેશમાં રજાઓ ગાળવાનો ટ્રેન્ડ એટલો વધ્યો છે કે તે હવે દેશના આર્થિક આંકડાઓમાં મોટું સ્થાન ધરાવે છે. ભારતીયો રેમિટન્સ વિદેશમાંથી મોકલે તો છે પણ ખર્ચ કરવામાં પણ પાછીપાની કરી રહ્યાં નથી. જો લોકો વિદેશ પ્રવાસ ઘટાડે તો પણ વિદેશી હૂંડિયામણનો ખર્ચ બચી શકે છે. લોકો લોકલ પ્રવાસ કરે તો એનો ફાયદો દેશને પણ મળી શકે છે એટલે મોદીએ વિદેશ પ્રવાસ ઘટાડવાની અપીલ કરી છે.
3. ફર્ટિલાઈઝર ( ખાતર) :
સૌથી મોટી કમનસીબી એછે કે ખરીફ સિઝનમાં ખેડૂતોને ખાતર મળી રહ્યું નથી. સરકાર ભલે ખાતરની અછત ન હોવાની વાત કરી રહી છે પણ ખેડૂતોને ખાતર પૂરતી માત્રામાં મળી રહ્યું નથી એ વાસ્તવિકતા પણ છે. ખરીફ સિઝનમાં સૌથી વધારે ખાતરની વપરાશ થાય છે આ સિઝનમાં 1000 લાખ હેક્ટરમાં વાવેતર થતું હોય છે અને ખાતરની માગ પણ વધારે હોય છે. 1.50 લાખ કરોડના ખાતરની આયાત થાય છે. આ વર્ષે ભારતે વિદેશોમાંથી 1.50 લાખ કરોડનું ફર્ટિલાઈઝર ખરીદ્યું છે. આ ગત નાણાકિય વર્ષની સરખામણીમાં 76 ટકા વધારે છે. સારા ચોમાસાને કારણે ખાતરની માંગમાં વધારો થતા, વર્ષ 2025-26માં ભારતની ખાતરની આયાત 41% વધીને 22.3 મિલિયન ટન સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે. ભારત દર વર્ષે લગભગ 70 મિલિયન ટન (7 કરોડ ટન) ખાતરનો વપરાશ કરે છે, જે ચીન પછી વિશ્વમાં બીજા ક્રમે છે. ભારત માટે આ સૌથી મોટો બોજ એટલા માટે છે કે સરકાર આ પાછળ જંગી સબસિડીનો ખર્ચ કરે છે.
4. ક્રૂડ ઓઈલ : 10 લાખ કરોડનો ખર્ચ
ભારચ પોતાની જરૂરિયાતનું 70 ટકા તેલ આયાત કરે છે. આ આયાત પર 2024-25માં 11.66 લાખ કરોડ રૂપિયા ખર્ચાયા હતા. જ્યારે 2025-26માં કાચા તેલના ભાવ ઘટવાને કારણે આ ખર્ચ રૂપિયા 10.35 લાખ રૂપિયાએ પહોંચ્યો છે. છેલ્લા 2 મહિનામાં યુદ્ધમાં કાચું તેલ 50 ટકા મોંઘું થયું છે. આ વર્ષનું બિલ 13 લાખ કરોડ રૂપિયાએ પહોંચી શકે છે. ભારત તેની જરૂરિયાતનું 85% થી વધુ ક્રૂડ ઓઈલ વિદેશથી મંગાવે છે. વર્ષ 2025-26 દરમિયાન આશરે 245 મિલિયન મેટ્રિક ટન ક્રૂડ ઓઈલની આયાત કરી છે. પીએમ મોદીએ તો વર્ક ફ્રોમ હોમની પણ અપીલ કરી છે. લોકો ઓફિસ જવા અને આવવા પાછળ જંગી પેટ્રોલ અને ડીઝલનો ઉપયોગ કરે છે. હાલમાં સ્ટેટ ઓફ હોર્મુંઝ બંધ હોવાથી ભારતને વિદેશી આયાત ખર્ચ મોંઘો પડી રહ્યો છે. ભારતે ભલે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કર્યો નથી પણ કંપનીઓ આ નુક્સાનનો ભોગવી રહી છે. જેથી પીએમ મોદીએ પણ ઓછા વપરાશ માટે અપીલ કરી છે.
બીજા દેશોએ શું ભર્યા છે પગલાં
અમેરિકા : પેટ્રોલના ભાવ 7.5 ટકા વધ્યા છે. જેટ ફ્યૂઅલના ભાવ બમણાં થવાથી સ્પિરિટ એરલાઈન્સ બંધ થઈ ગઈ છે.
પાકિસ્તાન : પેટ્રોલના ભાવ 58 ટકા સુધી વધ્યા છે. મંત્રીઓનો ફ્યૂઅલ ક્વોટા પૂરો થઈ ગયો છે અને ફોર ડે વીક શરૂ થયું છે.
બ્રિટન : ડીઝલના ભાવમાં 33 ટકાનો વધારો થયો છે. હોમ હીટિંગમાં LPGનો ઉપયોગ બંધ થયો છે.
દ.કોરિયા : ન્હાવા માટે શોર્ટ પાવર, વીક એન્ડમાં જ વોશિંગ મશીન ચલાવવું અને સરકારી કચેરીઓમાં લિફ્ટ બંધ કરી દેવાઈ છે.
થાઈલેન્ડ : તમામ ઓફિસોમાં એસી 27 ડિગ્રી પર રાખવાના આદેશ