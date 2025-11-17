Prev
PM મોદી પાસે છે ગજબનો ફોન, ફીચર્સ એવા કે હેકર્સ પણ કંઈ બગાડી શકતા નથી

PM Modi Phone: ભારતના વડા પ્રધાન પાસે કયા ટેક ગેજેટ્સ કે ફોન છે? દરેકને આ જાણવાનું ગમશે. લોકો વડા પ્રધાન જેવી અગ્રણી વ્યક્તિ વિશે વ્યક્તિગત વિગતો જાણવા માંગે છે, પરંતુ સુરક્ષા કારણોસર, બધું જાહેર કરવામાં આવતું નથી. 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 17, 2025, 07:58 PM IST

PM Modi Phone: જોકે, એરટેલ બ્લોગમાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જે ફોનનો ઉપયોગ કરે છે તેનો ઉલ્લેખ છે. આ ફોન હેકર્સની પહોંચની બહાર છે અને તેમાં સુરક્ષા સુવિધાઓ છે જે તમને આશ્ચર્યચકિત કરશે. વડા પ્રધાન મોદી પાસે સામાન્ય ફોન નથી, પરંતુ અનેક સુરક્ષા સ્તરો ધરાવતો એક ખાસ મોબાઇલ ફોન છે. 

વડા પ્રધાન મોદી કરે છે RAX ફોનનો ઉપયોગ

સપ્ટેમ્બર 2024 ના Airtel.in ના એક બ્લોગમાં જણાવાયું છે કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી એક ખાસ RAX ફોનનો ઉપયોગ કરે છે. આ ફોન લશ્કરી ફ્રીક્વન્સીઝ પર કાર્ય કરે છે અને તેમાં એન્ક્રિપ્શનના ત્રણ સ્તરો એટલા મજબૂત છે કે તેને તોડવું લગભગ અશક્ય છે. વડા પ્રધાન પોતે આ ફોન પર કૉલ શરૂ કરતા નથી, પરંતુ તેમના મુખ્ય સચિવ કૉલ શરૂ કરે છે, જે સુરક્ષાને વધુ મજબૂત બનાવે છે.

હેક અથવા ટ્રેક કરવું લગભગ અશક્ય

RAX ફોન 'પ્રતિબંધિત ઍક્સેસ એક્સચેન્જ' માટે વપરાય છે. RAX ફોન ભારતના C-DoT દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યા છે. આ ખૂબ જ સુરક્ષિત ફોન છે, જેમાં હેન્ડસેટમાં શરૂઆતથી જ વાતચીતો એન્ક્રિપ્ટેડ હોય છે, જેના કારણે તેમને હેક અથવા ટ્રેક કરવાનું લગભગ અશક્ય બને છે. તે ખાસ કરીને ગુપ્ત અને વર્ગીકૃત વાતચીતો માટે રચાયેલ છે.

RAX ફોનની કેટલીક ખાસ સુવિધાઓ

  • આ ફોન ચલાવવા માટે ફિંગરપ્રિન્ટ જરૂરી છે, એટલે કે ફક્ત તેનો ઉપયોગ કરનાર વ્યક્તિ જ તેને ખોલી શકે છે.
  • સુરક્ષિત કોલ દરમિયાન, ફોન પર કોલરનો લાઇવ ફોટો પ્રદર્શિત થાય છે, જે કોઈપણ વ્યક્તિ વિશે માહિતી આપે છે
  • ફોન પર શરૂઆતથી જ વાતચીતો એન્ક્રિપ્ટ કરવામાં આવે છે, જે ટેપિંગ અથવા સાંભળવાનું અટકાવે છે.
  • NTRO અને DeitY જેવી સરકારી એજન્સીઓ આ ફોનનું કરે છે નિરીક્ષણ 
  • આમાં મજબૂત એન્ક્રિપ્શન સુરક્ષાના ત્રણ સ્તરો છે, જેને તોડવું લગભગ અશક્ય માનવામાં આવે છે.

RAX ફોનની કિંમત કેટલી છે?

એરટેલના બ્લોગમાં જણાવાયું છે કે ભારતમાં RAX ફોનની ચોક્કસ કિંમત જાહેર કરવામાં આવતી નથી કારણ કે તે અત્યંત સંવેદનશીલ અને સુરક્ષિત ફોન છે. જો કે, એવું નોંધાયું છે કે સરકાર દરેક સરકારી વપરાશકર્તા માટે દર મહિને 2,354 રૂપિયા ખર્ચ કરે છે. જોકે, એ નોંધવું યોગ્ય છે કે રાજકારણીઓ અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા RAX ફોન બજારમાં વેચાતા પ્રમાણભૂત RAX ફોનથી સંપૂર્ણપણે અલગ હોય છે. આ ખાસ ફોન ફક્ત સરકારી અધિકૃતતા ધરાવતા લોકો માટે જ ઉપલબ્ધ છે.

એક વિશ્વસનીય વિકલ્પ બની ગયો છે RAX 

આજનું વિશ્વ ડિજિટલ સાથે જોડાયેલું જેટલું ખતરનાક બની ગયું છે, તેથી તમારી વાતચીતોને સુરક્ષિત રાખવી મહત્વપૂર્ણ છે. ટોચના સરકારી અધિકારીઓ માટે RAX ફોનને સૌથી વિશ્વસનીય વિકલ્પ માનવામાં આવે છે. જો કે, સામાન્ય લોકો માટે સુરક્ષિત સંદેશાવ્યવહાર માટે ઉભરતી તકનીકો અને આપણે આપણા ફોન અને ઇન્ટરનેટને કેવી રીતે સુરક્ષિત રાખી શકીએ તે સમજવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે, જેથી આપણું ડિજિટલ જીવન સુરક્ષિત રહે.

Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

