ઇતિહાસ રચવા જઈ રહ્યું છે PM મોદીનું વતન, યુનેસ્કોની યાદીમાં કરવામાં આવશે સામેલ! જાણો
World Heritage Site: ભારતના કાયમી રાજદૂતે જણાવ્યું હતું કે તેનો ઇતિહાસ આશરે 3,000 વર્ષ જૂનો છે, જે 800-900 બીસી સુધીનો છે. તેમણે આ પ્રસંગે વડા પ્રધાન મોદીને જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ પણ પાઠવી હતી.
Trending Photos
World Heritage Site: ભારતે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વતન ગુજરાતના વડનગરને યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજ લિસ્ટમાં સમાવવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પહેલ કરી છે. પેરિસમાં યુનેસ્કો મુખ્યાલયમાં ભારતના કાયમી પ્રતિનિધિમંડળે પ્રારંભિક મૂલ્યાંકન માટે વડનગરની નોમિનેશન ફાઇલ સુપરત કરી છે. આ પગલાનું મહત્વપૂર્ણ પાસું એ છે કે નોમિનેશન પ્રક્રિયા વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસ (17 સપ્ટેમ્બર, 2025) ના રોજ શરૂ કરવામાં આવી હતી. વડનગર એક ઐતિહાસિક શહેર છે, જેનો ઉલ્લેખ પ્રાચીન સાહિત્ય અને પુરાતત્વીય રેકોર્ડમાં કરવામાં આવ્યો છે.
વડનગર બૌદ્ધ મઠો, પ્રાચીન મંદિરો અને ઐતિહાસિક સ્થાપત્ય વારસો ધરાવે છે, જે તેને સાંસ્કૃતિક રીતે મહત્વપૂર્ણ સ્થળ બનાવે છે. નિષ્ણાતો માને છે કે યુનેસ્કોની યાદીમાં વડનગરનો સમાવેશ કરવાનો આ પ્રયાસ માત્ર ભારતની સાંસ્કૃતિક વારસા સંરક્ષણ નીતિને મજબૂત બનાવતો નથી, પરંતુ વડા પ્રધાન મોદીના વતન માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે માન્યતા મેળવવા તરફ એક મોટું પગલું પણ રજૂ કરે છે.
આ ભારતની વધતી જતી વૈશ્વિક હાજરીને મજબૂત બનાવશે
ભારતના કાયમી રાજદૂત વિશાલ વી. શર્માએ જણાવ્યું હતું કે વડનગરનો લગભગ 3,000 વર્ષનો ઇતિહાસ છે, જે 800-900 બીસી સુધી દર્શાવે છે. તેમણે આ પ્રસંગે વડા પ્રધાન મોદીને જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ પણ પાઠવી હતી. શર્માએ જણાવ્યું હતું કે આ નામાંકનનો હેતુ વડનગરના સમૃદ્ધ વારસાને વૈશ્વિક માન્યતા આપવાનો નથી, પરંતુ ભારતની વધતી જતી વૈશ્વિક હાજરીને મજબૂત બનાવવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું પણ રજૂ કરે છે.
વડનગરનું મહત્વ
વડનગર ઐતિહાસિક, સાંસ્કૃતિક અને ધાર્મિક દ્રષ્ટિકોણથી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ સ્થળ છે. તે બૌદ્ધ મઠો, પ્રાચીન મંદિરો અને પુરાતત્વીય સ્થળોનો ભંડાર ધરાવે છે જે ભારતીય સંસ્કૃતિની વિવિધતા અને ઊંડાણને પ્રતિબિંબિત કરે છે. હાલમાં, ભારતમાં 69 સ્થળો યુનેસ્કોની કામચલાઉ યાદીમાં શામેલ છે. આમાંની ઘણી જગ્યાઓ વર્ષોથી અંતિમ મૂલ્યાંકન અને ઔપચારિક સૂચિની રાહ જોઈ રહી છે. યુનેસ્કો વિશ્વ વારસાની સૂચિમાં સ્થળને સમાવવા માટે બે-તબક્કાની પ્રક્રિયાને અનુસરે છે.
પ્રથમ તબક્કો છે પ્રારંભિક મૂલ્યાંકન
આ તબક્કામાં, યુનેસ્કોનું વર્લ્ડ હેરિટેજ સેન્ટર મૂલ્યાંકન કરે છે કે શું નામાંકિત સ્થળનું વૈશ્વિક મૂલ્ય છે. આમાં શામેલ છે કે શું સ્થળ સાંસ્કૃતિક કે કુદરતી મહત્વ માટેના સ્થાપિત માપદંડોને પૂર્ણ કરે છે. તે એ પણ તપાસે છે કે તેના સંરક્ષણ અને સંચાલન માટે પર્યાપ્ત માળખાં અસ્તિત્વમાં છે કે નહીં.
બીજો તબક્કો છે ઔપચારિક નામાંકન
ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાના અહેવાલ મુજબ, પ્રારંભિક મૂલ્યાંકન પછી જ કોઈ સ્થળને ઔપચારિક રીતે વિશ્વ ધરોહર યાદીમાં સામેલ કરવાની પ્રક્રિયા આગળ વધે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે