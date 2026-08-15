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સેમીકન્ડક્ટરથી લઈને ભારતને પરમાણુ સુપરપાવર બનાવવા સુધી...PM મોદીએ જણાવ્યો 'મિશન 2047 પ્લાન'

ભારતે 2027 સુધી વિક્સિત દેશ બનવાનો લક્ષ્યાંક નક્કી કરી લીધો છે. આ માટે એનર્જી સેક્ટરમાં પોતાને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે ભારતે મોટું પગલું ભર્યું છે. પરમાણુ ઉર્જાથી લઈને સેમીકન્ડક્ટર ચિપ મેકિંગમાં ભારત હવે દુનિયાની સામે મોટું ઉદાહરણ રજૂ કરશે. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 15, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 09:46 AM IST
સેમીકન્ડક્ટરથી લઈને ભારતને પરમાણુ સુપરપાવર બનાવવા સુધી...PM મોદીએ જણાવ્યો 'મિશન 2047 પ્લાન'

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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