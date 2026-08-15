Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /લાલ કિલ્લા પરથી PM મોદીએ Gen-Zને આપી આ ભેટ? મળશે ફ્રી કોચિંગ, વિદેશી યુનિવર્સિટીઝ, સસ્તો ડેટા...

લાલ કિલ્લા પરથી PM મોદીએ Gen-Zને આપી આ ભેટ? મળશે ફ્રી કોચિંગ, વિદેશી યુનિવર્સિટીઝ, સસ્તો ડેટા...

પીએમ મોદીએ આજે લાલ કિલ્લા પરથી જણાવ્યું કે કઈ રીતે ભારત સરકાર યુવાઓ માટે સતત કામ કરી રહી છે. હવે દેશના નાના શહેરો અને ગામડાઓના હોશિયાર છોકરાઓએ મોંઘી કોચિંગ ફીના કારણે પરેશાન થવું પડશે નહીં. જાણો વિગતો. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 15, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 10:51 AM IST
લાલ કિલ્લા પરથી PM મોદીએ Gen-Zને આપી આ ભેટ? મળશે ફ્રી કોચિંગ, વિદેશી યુનિવર્સિટીઝ, સસ્તો ડેટા...

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
લાલ કિલ્લા પરથી PM મોદીની Gen-Zને આપી આ ભેટ? મળશે ફ્રી કોચિંગ, વિદેશી યુનિવર્સિટીઝ,
2
3
4
5