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Indian Navy 3 Warships: ભારતીય નૌસેનામાં સામેલ થશે 3 ખૂંખાર સમુદ્રી યોદ્ધા, જાણો ભારતના 3 નવી Warship ની ખાસિયતો

Indian Navy 3 Warships: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કલકત્તા ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી કર્યા બાદ નૌસેનાના કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી ભારતીય નેવીને 3 શક્તિશાળી યુદ્ધજહાજો સોંપશે. આ 3 નવી વોર શીપની ખાસિયતો અને શક્તિની ચર્ચા જોરશોરથી થઈ રહી છે. તો ચાલો તમને પણ જણાવીએ આ વોરશીપમાં શું ખાસ છે?
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 21, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 07:35 AM IST
Indian Navy 3 Warships: ભારતીય નૌસેનામાં સામેલ થશે 3 ખૂંખાર સમુદ્રી યોદ્ધા, જાણો ભારતના 3 નવી Warship ની ખાસિયતો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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ભારતીય નૌસેનામાં સામેલ થશે 3 ખૂંખાર સમુદ્રી યોદ્ધા, જાણો 3 નવી Warship ની ખાસિયતો
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