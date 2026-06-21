/Indian Navy 3 Warships: ભારતીય નૌસેનામાં સામેલ થશે 3 ખૂંખાર સમુદ્રી યોદ્ધા, જાણો ભારતના 3 નવી Warship ની ખાસિયતો

Indian Navy 3 Warships: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે પશ્ચિમ બંગાળના પ્રવાસે છે. અહીં કલકત્તામાં આયોજિત વિશ્વ યોગ દિવસના કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધા પછી વડાપ્રધાન મોદીએ ભારતીય નૌસેનાના ખાસ કાર્યક્રમમાં ભાગ લઈને ઇન્ડિયન નેવીને 3 સ્વદેશી યુદ્ધ જહાજ સોપ્યા હતા. આ 3 યુદ્ધજહાજની ડિઝાઇન અને નિર્માણ કલકત્તાની ગાર્ડન રીચ શીપબિલ્ડર્સ એન્ડ એન્જિનિયર્સ. આ 3 યુદ્ધ જહાજ એટલા શક્તિશાળી છે કે ભારતીય નૌસેનામાં તેનો સમાવેશ થતાં ઇન્ડિયન નેવીની શક્તિ અનેક ઘણી વધી જશે.
ભારતીય સેનાના 3 નવા યુદ્ધ જહાજ
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઇન્ડિયન નેવી ને જે 3 યુદ્ધ જહાજ સોંપ્યા છે તેના નામ INS દુનાગીરી, INS સંશોધક અને INS છે. ડિફેન્સ એક્સપર્ટ અનુસાર આ યુદ્ધ જહાર ભારતીય નૌસેનામાં સામેલ થશે એટલે ભારતની સમુદ્રી સુરક્ષા વધારે મજબૂત થઈ જશે. આ ત્રણ યુદ્ધ જહાજોની ખાસિયત છે કે તેના નિર્માણમાં 80 ટકા સ્વદેશી સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જેનાથી દેશની ટેકનિકલ આત્મનિર્ભતા પણ મજબૂત થઈ છે. આ 3 યુદ્ધની ખાસિયતો શું છે ચાલો તમને પણ જણાવીએ.
INS સંશોધક
INS સંશોધક એક સર્વે જહાજ છે. જેની લંબાઈ 110 મીટર અને વજન 3400 ટન છે. આ જહાજને ખાસ સમુદ્રમાં હાઇડ્રોગ્રાફિક અને ઓસનોગ્રાફિક સર્વે માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં પાણીની અંદર ઓપરેશન કરે તેવા ડ્રોન, રિમોટલી ઓપરેટેડ વ્હીકલ, મલ્ટી બીમ ઇકો સાઉન્ડર જેવી અત્યાધુનિક સુવિધાઓ લગાડવામાં આવી છે. આ જગાજ ઊંડા પાણીમાં પણ સર્વેક્ષણ કરી શકે છે. સર્વે દ્વારા જે ડેટા સંગ્રહ થશે તેનાથી દેશની સુરક્ષા વધારે મજબૂત થશે.
INS દુનાગિરી
INS દુનાગિરીની લંબાઈ 149 મીટર અને વજન 6670 ટન છે. આ જહાજની રડારમાં એબ્સોરબેન્ટ મટીરીયલ અને આધુનિક સેન્સર લગાડવામાં આવ્યા છે. આ વોરશીપને જોઈને પણ દુશ્મન થરથર ધ્રુજવા લાગશે કારણ કે આ શીપમાં બ્રહ્મોસ સુપરસોનિક ક્રૂઝ મિસાયલ, બારાક-8 મીડિયમ રેંજ સર્ફેસ ટૂ એર મિસાઈલ સિસ્ટમ, 76 mm તોપ, AK-630 ciws રાઈફલ, એન્ટી સબમરીન ટોરપીડો રોકેટ સિસ્ટમ લગાડવામાં આવી છે. આ વોરશીપ પાણીની અંદર, પાણીની ઉપર અને આકાશમાં ઉડતા દુશ્મનને પણ ધરાશાઈ કરી શકે છે.
INS અગ્રય
INS અગ્રય એક એન્ટી સબમરીન વોરફેયર શૈલો વોટર ક્રાફ્ટનું જહાજ છે. તેની લંબાઈ 77.6 મીટર અને વજન 900 ટન છે. શૈલો પાણીમાં રહેલી દુશ્મનની સબમરીન ક્યાં છે તે જાણવા, તેને ટ્રેક કરી નષ્ટ કરવામાં એક્સપર્ટ છે. તેમાં લાઈટવેટ ટોરપીડો, ઈંડિજિનસ રોકેટ લોન્ચર અને શૈલો વોટર સોનાર લાગેલા હોય છે. જ્યાં મોટી વોરશીપનું પહોંચવું મુશ્કેલ હોય ત્યાં આ શૈલો પહોંચી શકે છે. તેનાથી નૌસેનાની એન્ટી સબમરીન ક્ષમતા અનેકગણી મજબૂત થઈ છે.