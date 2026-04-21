'પીએમ મોદી આતંકવાદી છે' ખડગેના નિવેદનથી વિવાદ, ભાજપે કહ્યું- આ દેશનું અપમાન

Kharge Calls PM Modi a Terrorist: તાજેતરમાં ગુજરાતીઓ પર ટિપ્પણી કરી વિવાદમાં આવી ચૂકેલા કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ હવે પ્રધાનમંત્રી મોદી પર ટિપ્પણી કરી છે. ખડગેના નિવેદન બાદ ભાજપે વળતો પ્રહાર કરી માફીની માંગ કરી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 21, 2026, 05:10 PM IST
  • મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ તમિલનાડુમાં આપ્યું વિવાદિત નિવેદન
  • ખડગેએ પ્રધાનમંત્રીને આતંકવાદી ગણાવતા મોટો વિવાદ
  • ભાજપે કહ્યું- દેશની માફી માંગે રાહુલ ગાંધી અને સ્ટાલિન

ચેન્નઈઃ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ મંગળવારે નવો વિવાદ ઉભો કરી દીધો, જ્યારે તેમણે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને આતંકવાદી કહી દીધા. હકીકતમાં તેઓ અન્નાદ્રમુક (AIADMK) ની પીએમ મોદીની સાથે ગઠબંધન કરવાની આલોચના કરી રહ્યા હતા. ચેન્નઈમાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા ખડગેએ AIADMK ના નિર્ણય પર સવાલ ઉઠાવ્યા. તેમણે કહ્યું કે આ AIADMK વાળા અન્નાદુરઈની તસવીર લગાવે છે તો તેઓ મોદી સાથે કઈ રીતે ઉભા રહી શકે છે? તેઓ એક આતંકવાદી છે. તેમની પાર્ટી સમાનતા અને ન્યાયમાં વિશ્વાસ કરતા નથી. આ લોકો તેમની સાથે જોડાઈ રહ્યાં છે, તેનો મતલબ છે કે તેઓ લોકતંત્રને નબળું પાડી રહ્યાં છો.

મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ કહ્યુ કે તમારે એવા નેતાની જરૂર છે જે ભાજપની સામે ઝુકશે નહીં અને ઉભા થઈને લડશે નહીં, તે છે એમ કે સ્ટાલિન. આજે AIADMK એ પોતાની ઓળખ ગુમાવી દીધી છે. તે ભાજપની ચુપચાપ ગુલામ ભાગીદાર બની ગઈ છે. આ પાર્ટી તમિલનાડુના હિતોની રક્ષા ન કરી શકે, કારણ કે તે પીએમ મોદીની ગુલામ બની ગઈ છે. બાદમાં ખડગેએ પોતાના નિવેદનને સ્પષ્ટ કરતા કહ્યું કે તેમનો મતલબ પ્રધાનમંત્રીને આતંકવાદી કહેવાનો નહીં, પરંતુ તેઓ હંમેશા આતંક ફેલાવે છે, લોકો અને રાજકીય દળો પર.

ખડગેએ નિવેદન પર આપી સ્પષ્ટતા
કોંગ્રેસ અધ્યક્ષે પોતાના નિવેદન પર સ્પષ્ટતા કરતા કહ્યું- તેઓ (પીએમ મોદી) લોકો અને રાજકીય દળોને આતંકિત કરે છે. મેં ક્યારેય નથી કહ્યું કે તેઓ આતંકવાદી છે. મારો મતલબ, હું સ્પષ્ટ કરવા ઈચ્છું છું કે મોદી હંમેશા ધમકાવે છે. ઈડી, આવકવેરા વિભાગ અને સીબીઆઈ જેવી સંસ્થાઓ તેમના હાથમાં છે. તેઓ ડિલિમિટેશનને પણ પોતાના હાથમાં લેવા ઈચ્છતા હતા. ખડગેએ પ્રધાનમંત્રી પર ચૂંટણી વચ્ચે બંધારણ (131મું સંશોધન) બિલ 2026 સંસદમાં પાસ ન થવા છતાં રાષ્ટ્રને સંબોધિત કરવાને મોડલ કોડ ઓફ કંડક્ટનું ઉલ્લંઘન ગણાવ્યું છે. તેમણે ચૂંટણી પંચ ઉપર ભાજપનો હાથ હોવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.

મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ કહ્યું- ચૂંટણી વચ્ચે પ્રધાનમંત્રી મોદી તરફથી આચારસંહિતાનો ભંગ અસ્વીકાર્ય છે. ચૂંટણી પંચ ભાજપનું કાર્યાલય બનીને કામ કરી રહ્યું છે. પહેલા આપણે મતદાતા યાદીમાં કથિત હેરફેર જોઈ, પછી SIR મુદ્દો અને હવે ડિલિમિટેશનથી નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયાસ, જેનો અમે વિરોધ કર્યો. કોંગ્રેસ પ્રમુખે સવાલ કર્યો કે તેમણે 2023મા બિલને લાગૂ કેમ ન કર્યું, જ્યારે તેને મૂળ રૂપથી પાસ કરવામાં આવ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે પીએમ મોદીએ 2023મા વિપક્ષનો આભાર માન્યો, પરંતુ હવે દાવો કરી રહ્યાં છે કે કોંગ્રેસ બિલનું સમર્થન કરી રહી નથી.

ભાજપે કહ્યું- માફી માંગે ખડગે
મલ્લિકાર્જુન ખડગેના નિવેદન બાદ કેન્દ્રીય મંત્રી પીયુષ ગોયલે કહ્યુ- મને શરમ આવે છે કે કોંગ્રેસ અને ડીએમકે આટલી નીચ હરકત પર ઉતરી આવ્યા કે ભારતની જનતા દ્વારા ચૂંટાયેલા પ્રધાનમંત્રીનું આતંકવાદી કહી અપમાન કરી રહ્યાં છે. રાહુલ ગાંધી અને એમકે સ્ટાલિને પ્રધાનમંત્રી અને તેમને મત આપી સત્તામાં લાવનાર ભારતની જનતાનું ઘોર અપમાન કર્યું, જેની માફી માંગવી જોઈએ. 
 

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

