PM Modi Manipur Visit: 'વિકાસ માટે શાંતિ જરૂરી...' હિંસા બાદ પહેલી વખત મણિપુર પહોંચ્યા પીએમ મોદી, જાણો શું આપ્યું વચન?

PM Modi Manipur Visit: મણિપુરના ચુડાચાંદપુરમાં આયોજિત એક જાહેર સભાને સંબોધતા પ્રધાનમંત્રીએ તમામ સંગઠનોને આગ્રહ કર્યો કે, તમારા બાળકોના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવા માટે શાંતિનો માર્ગ અપનાવો. તેમણે કહ્યું કે, વિકાસ માટે શાંતિ જરૂરી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Sep 13, 2025, 04:33 PM IST

PM Modi Manipur Visit: 'વિકાસ માટે શાંતિ જરૂરી...' હિંસા બાદ પહેલી વખત મણિપુર પહોંચ્યા પીએમ મોદી, જાણો શું આપ્યું વચન?

PM Modi Manipur Visit: મણિપુરમાં બે વર્ષ પહેલાં ફેલાયેલ જાતીય હિંસા બાદ રાજ્યની પહેલી મુલાકાત દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ એક જાહેર સભાને સંબોધતા કહ્યું કે, વિકાસ માટે શાંતિ જરૂરી છે. તેમણે મણિપુરની જનતાને વચન આપ્યું કહ્યું કે, ભારત સરકાર અને પીએમ મોદી પોતે તેમની સાથે છે. તેમણે મણિપુરને હિંમત અને બહાદુરીની ભૂમિ ગણાવી. ચુડાચાંદપુરમાં આયોજિત જાહેર સભાને સંબોધતા પીએમ મોદીએ તમામ સંગઠનોને આગ્રહ કર્યો  કે, તમારા બાળકોના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવા માટે શાંતિનો માર્ગ અપનાવો.

'હું તમારી સાથે છું'
મે 2023માં જાતીય હિંસા પછી રાજ્યની તેમની પહેલી મુલાકાત દરમિયાન કુકી-પ્રભુત્વ ધરાવતા ચુડાચાંદપુર જિલ્લામાં એક જાહેર સભાને સંબોધતા પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, શાંતિ માટે કેન્દ્ર સરકારના સતત પ્રયાસોથી બન્ને યુદ્ધરત પક્ષો વચ્ચે વાતચીત થઈ. તેમણે કહ્યું કે, "આ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે કે અહીં હિંસા થઈ. આજે, હું તમને વચન આપવા માંગુ છું કે ભારત સરકાર તમારી સાથે છે અને હું તમારી સાથે છું." 

વિકાસના લાભો દેશના દરેક ખૂણા સુધી પહોંચે
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, "હું બધા જૂથો અને સંગઠનોને શાંતિનો માર્ગ પસંદ કરવા અપીલ કરું છું." વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે, વિકાસ માટે શાંતિ સર્વોપરી છે અને કેન્દ્ર સરકાર તેને પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. તેમણે કહ્યું કે, કેન્દ્ર સરકારે રાજ્યમાં રેલવે અને રોડ કનેક્ટિવિટી પ્રોજેક્ટ્સ માટે બજેટ ફાળવણીમાં વધારો કર્યો છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, "2014થી મેં મણિપુરમાં કનેક્ટિવિટી સુધારવા પર ખાસ ભાર મૂક્યો છે." પીએમ મોદીએ વધુમાં કહ્યું કે, "ભારત ટૂંક સમયમાં દુનિયાની ત્રીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનશે અને હું ખાતરી કરવા માંગુ છું કે વિકાસના લાભો દેશના દરેક ખૂણા સુધી પહોંચે."

મણિપુરને હિંમત અને બહાદુરીની ભૂમિ ગણાવતા વડાપ્રધાને કહ્યું કે, ઇમ્ફાલથી ચુડાચાંદપુર સુધીના માર્ગ દ્વારા મુસાફરી કરતી વખતે તેમને મળેલા પ્રેમને તેઓ ક્યારેય ભૂલી શકશે નહીં. તેમણે કહ્યું કે, "મેં વિસ્થાપિત લોકો સાથે વાત કરી અને હું કહી શકું છું કે મણિપુર એક નવી સવાર જોઈ રહ્યું છે. લોકોએ શાંતિનો માર્ગ પસંદ કર્યો છે." પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, જે પ્રોજેક્ટ્સનું તેમણે અહીં ઉદ્ઘાટન કર્યું છે, તે માળખાગત સુવિધાઓ અને આરોગ્યસંભાળના સંદર્ભમાં લોકોના જીવનમાં સુધારો કરશે. તેમણે આગળ કહ્યું કે, "થોડા જ સમય પહેલા આ જ પ્લેટફોર્મ પરથી 7,300 કરોડ રૂપિયાથી વધુના પ્રોજેક્ટ્સનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રોજેક્ટ્સ મણિપુરના લોકો, ખાસ કરીને પર્વતીય વિસ્તારોમાં રહેતા આદિવાસી સમુદાયોના જીવનમાં વધુ સુધારો કરશે."

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

pm modiPM Modi In ManipurPM Modi Manipur Visitપીએમ મોદીમણિપુર

