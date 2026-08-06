/PM મોદીનો નવો ઇન્સ્ટાગ્રામ વીડિયો... વિદ્યાર્થી નહીં, આ વખતે હેન્ડલૂમ ડેને લઈને કરી આ ખાસ અપીલ

PM Modi: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ એકવાર ફરી નવા રંગમાં નજરે પડી રહ્યું છે. વિદ્યાર્થી આંદોલનો બાદ હવે PM મોદીએ 'રાષ્ટ્રીય હાથવણાટ દિવસ' એટલે કે હેન્ડલૂમ ડેને સમર્પિત પોતાની નવી રીલ શેર કરી છે. આ રીલના માધ્યમથી તેમણે દેશના વણકરોની આવડતની પ્રશંસા કરી અને યુવાનોને અપીલ કરી કે, તેઓ 'ફ્રેન્ડશિપ ડે'ની જેમ જ પૂરા ઉત્સાહ સાથે હેન્ડલૂમ ડે ઉજવે અને સ્વદેશી ઉત્પાદનોને પ્રોત્સાહન આપે.
રીલમાં PM મોદીએ કહ્યું કે, "સાથીઓ 1905 સાતમી ઓગસ્ટ આપણે ભૂલવાની નથી. 7 ઓગસ્ટ 1905ના રોજ દેશની આઝાદી માટે સ્વદેશી આંદોલનનો પ્રારંભ થયો હતો અને આત્મનિર્ભર ભારતનો પાયો નાખવામાં આવ્યો હતો. અંગ્રેજો સામે દેશવાસીઓએ એક ખૂબ જ મોટી લડાઈ લડી હતી, જન-જન જોડાઈ ગયું હતું."
ખરીદવાની કરી અપીલ
PM મોદીએ નવી રીલમાં કહ્યું કે, "ગત અઠવાડિયે આપણે સૌએ ફ્રેન્ડશિપ ડે ઉજવ્યો. હું આજે વિનંતી કરું છું કે 7 ઓગસ્ટ હેન્ડલૂમ ડે હોય છે. આપણે એટલા જ ઉત્સાહ અને ઉમંગ સાથે હેન્ડલૂમ ડે ઉજવવાનો છે અને હેન્ડલૂમ ડે ઉજવવાનો અર્થ એ છે કે દરેક ગરીબ પરિવાર, વણકર પરિવાર જે પોતાના હાથોથી પોતાના નાના-ઘરમાં લૂમ પર કપડાં બનાવે છે."
PM મોદીએ વીડિયોમાં વધુમાં કહ્યું કે, "નવી-નવી વેરાયટીઓ હોય છે, તમે જુઓ ત્યાં બધું જ છે અને તમે પણ તો આ પ્રકારે એક હેન્ડલૂમની વેરાયટી સાથે વીડિયો શેર કરીને દુનિયા સામે પોતાની વાત મૂકી શકો છો. આપણે પોતે હેન્ડલૂમમાંથી કાંઈક ને કાંઈક ખરીદીએ, તેનો એક વીડિયો બનાવીને દેશ અને દુનિયામાં પ્રચારિત કરીએ, જેથી આપણા વણકર ભાઈઓના ક્ષમતાનો પરિચય દુનિયાને પણ થાય. આવો 7 ઓગસ્ટ હેન્ડલૂમ ડે. ખૂબ-ખૂબ શુભેચ્છાઓ.."
વડાપ્રધાન મોદીએ પોતાની નવી રીલમાં જે 7 ઓગસ્ટની ઐતિહાસિક તારીખનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, આ એ જ તારીખ છે જ્યારે 7 ઓગસ્ટ 1905ના રોજ અંગ્રેજો સામે દેશની આઝાદી માટે 'સ્વદેશી આંદોલન'ની શરૂઆત થઈ હતી. કોલકાતાના ટાઉનહોલમાં યોજાયેલી એક વિશાળ જનસભાનમાં સ્વદેશીનો ઔપચારિક સંકલ્પ લેવામાં આવ્યો હતો, જેણે આત્મનિર્ભર ભારતનો પાયો રાખ્યો હતો. આ ઐતિહાસિક ઘટનાની યાદમાં ભારત સરકારે 2015માં 7 ઓગસ્ટને રાષ્ટ્રીય હાથવણાટ દિવસ તરીકે ઉજવવાની જાહેરાત કરી હતી. 7 ઓગસ્ટ 2015ના રોજ PM મોદીએ ચેન્નાઈમાં પહેલા રાષ્ટ્રીય હાથવણાટ દિવસનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું.
કોના માટે સમર્પિત છે હેન્ડલૂમ ડે?
દર વર્ષે 7 ઓગસ્ટના રોજ આખો દેશ 'રાષ્ટ્રીય હાથવણાટ દિવસ' (National Handloom Day) ઉજવે છે. આ દિવસ ભારતની સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક વારસો, સ્વદેશી ઉદ્યોગો અને દિવસ-રાત મહેનત કરતા લાખો વણકર ભાઈ-બહેનોને સમર્પિત છે.
હેન્ડલૂમ ઉદ્યોગ ભારતની સામાજિક અને આર્થિક માળખાનો ખૂબ જ મજબૂત સ્તંભ છે. કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રાલયના આંકડા મુજબ, આ ક્ષેત્રમાં કામ કરતા કુલ વણકરો અને કારીગરોમાં લગભગ 70% સંખ્યા મહિલાઓની છે. આવી સ્થિતિમાં હાથસાળ ઉત્પાદનોને પ્રોત્સાહન આપવાથી માત્ર દેશની પ્રાચીન કલા અને વિવિધતાનું રક્ષણ થાય છે, પરંતુ ગ્રામીણ અર્થવ્યવસ્થા અને મહિલા સશક્તિકરણને પણ સીધું પ્રોત્સાહન મળે છે.
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