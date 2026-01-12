New PM Residence: નવા પીએમ આવાસ બાદ જૂના પીએમ આવાસનું શું થશે, કયા કામમાં થશે ઉપયોગ?
New PM Residence: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની નવી ઓફિસની પાસે તેમનું આવાસ પણ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. આવો જાણીએ શિફ્ટ થયા બાદ જૂના પીએમ આવાસનું શું થશે?
Trending Photos
New PM Residence: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની નવા ઓફિસ કોમ્પ્લેક્સનું નામ સેવા તીર્થ રાખવામાં આવ્યું છે. આશા છે કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આ મહિને તેમાં શિફ્ટ થઈ જશે. તેની પાસે પ્રધાનમંત્રી આવાસનું નિર્માણ પણ ચાલી રહ્યું છે. આ વચ્ચે આવો જાણીએ જૂનું પ્રધાનમંત્રી આવાસ ખાલી થયા બાદ તેનું શું થશે અને તેનો શું ઉપયોગ કરવામાં આવશે.
7 લોક કલ્યાણ માર્ગનું શું થશે
તેમ માનવામાં આવી રહ્યું છે કે 7 લોક કલ્યાણ માર્ગને ન તો છોડવામાં આવશે ન વેચવામાં આવશે. તેનો ઉપયોગ જાહેર અને વહીવટી માટે થશે. આ કોમ્પલેક્સ રણનીતિક, ઐતિહાસિક અને સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ જરૂરી છે. આ કારણે તેનો ઉપયોગ છોડવો નુકસાનદાયક હશે.
સરકારી અને વહીવટી ઉપયોગ
વિચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે કે મુખ્ય વિકલ્પોમાંથી એક છે કે જૂના પીએમ આવાસને સરકારી ઉપયોગની સુવિધામાં બદલી લેવામાં આવશે. તેમાં હાઈ લેવલ મીટિંગ્સ, સત્તાવાર સંમેલન કે બાકી વહીવટી કાર્ય માટે જગ્યા સામેલ થઈ શકે છે.
સરકારી ગેસ્ટ હાઉસની સંભાવના
તેમ પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ કોમ્પલેક્સના કેટલાક ભાગને ઉચ્ચ સુરક્ષાવાળા સરકારી ગેસ્ટ હાઉસના રૂપમાં ફરી ઉપયોગ કરી શકાય છે. આવી સુવિધાનો ઉપયોગ હંમેશા વિદેશી ગણમાન્ય વ્યક્તિ, હેડ ઓફ સ્ટેટ કે પછી ખાસ પ્રતિનિધિ મંગળોની યજમાની માટે કરવામાં આવે છે.
સુરક્ષા અને સહાયક સેવાઓ
પ્રધાનમંત્રીના શિફ્ટ થયા બાદ પણ કોમ્પલેક્સના કેટલાક ભાગનો ઉપયોગ સ્પેશિયલ પ્રોટેક્શન ગ્રુપ કે પછી બાકી સુરક્ષા સંબંધિત જરૂરીયાત માટે કરી શકાય છે. આ જગ્યાએ પહેલાથી એક મજબૂત સુરક્ષા ઇકોસિસ્ટમ છે, જે કોઈ મોટા ફેરફાર વગર સહાયક સરકારી કાર્યોનું સમર્થન કરી શકે છે.
શું છે સેવા તીર્થની ખાસિયત
રાયસીના હિલ્સની પાસે આવેલા સેવા તીર્થને એક આધુનિક અને કેન્દ્રીકૃત સરકારી હબના રૂપમાં વિકસિત કરવામાં આવ્યું છે. તેને ત્રણ ભાગમાં વિભાજીત કરવામાં આવ્યું છે. સેવા તીર્થ 1, સેવા તીર્થ 2 અને સેવા તીર્થ 3. પહેલામાં પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય હશે, બીજામાં કેબિનેટ સચિવાલય અને ત્રીજામાં રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પરિષદ સચિવાલય. તમને જણાવી દઈએ કે નવા પીએમઓને પહેલા એક્ઝિક્યુટિવ એન્ક્લેવ નામ આપવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ ડિસેમ્બરમાં તેના નામને બદલીને સેવા તીર્થ કરવામાં આવ્યું. અહીં કેબિનેટની બેઠક માટે પણ ખાસ રૂમ બનાવવામાં આવ્યા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે