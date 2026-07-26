પેપર લીક પર PM મોદીનો નવો વીડિયો, કહ્યું- 'વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે ચેડા કરનાર...'

PM Modi New Instagram Video : સરકારી ભરતી પરીક્ષાઓની પારદર્શિતા અંગે દેશવ્યાપી ચિંતાઓ વચ્ચે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ફરી એકવાર યુવાનો અને જેન-ઝી માટે એક વીડિયો સંદેશ જારી કર્યો છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ રીલ દ્વારા વડાપ્રધાન મોદીએ દેશભરના લાખો ઉમેદવારોને ખાતરી આપી કે સરકાર તેમના ભવિષ્ય સાથે ચેડા કરનારાઓ સામે કડક વલણ અપનાવી રહી છે.
હાઈ પાવર ટાસ્ક ફોર્સની રચના
વધુમાં તેમણે પરીક્ષા સિસ્ટમને સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત અને આધુનિક બનાવવાના હેતુથી એક મોટી ઐતિહાસિક જાહેરાત કરી. ભવિષ્યની પરીક્ષાઓ સંપૂર્ણપણે પારદર્શક અને આધુનિક બને તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે કેન્દ્ર સરકારે જાણીતા ટેકનોલોજી નિષ્ણાત નંદન નીલેકણીના નેતૃત્વમાં એક હાઈ પાવર ટાસ્ક ફોર્સની રચના કરી છે.
ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટની સ્થાપના
પોતાના સંદેશમાં વડાપ્રધાને જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્ર સરકાર વિદ્યાર્થીઓના ઉજ્જવળ ભવિષ્યને સુનિશ્ચિત કરવા માટે સતત નોંધપાત્ર અને કડક પગલાં લઈ રહી છે. કડક ચેતવણી આપતા તેમણે કહ્યું કે, જે લોકો વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે ચેડા કરી રહ્યા છે તેઓ જેલમાં સડી રહ્યા છે. અમે આ હેતુ માટે ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટની સ્થાપના કરી છે.
પીએમ મોદીએ વધુમાં માહિતી આપી હતી કે સરકાર પેપર લીક જેવા ગુનાઓને કાયમી ધોરણે રોકવા માટે અત્યંત કડક જોગવાઈઓ ધરાવતો નવો કાયદો સંસદમાં રજૂ કરવા તરફ ઝડપથી આગળ વધી રહી છે.
ભારતની પરીક્ષા સિસ્ટમમાં પરિવર્તન લાવશે ટેકનોલોજી
યુવાનો સાથે વડાપ્રધાનનો સીધો સંપર્ક અને ઇન્ફોસિસના સહ-સ્થાપક નંદન નીલેકણી જેવા દિગ્ગજ વ્યક્તિને આ જવાબદારી સોંપવાનો નિર્ણય દર્શાવે છે કે સરકાર પરંપરાગત પદ્ધતિઓથી આગળ વધી રહી છે અને તકનીકી ઉકેલો પર ભાર મૂકી રહી છે. યુવાનોનો આભાર માનતા, પીએમ મોદીએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે આ મોટા વહીવટી અને તકનીકી સુધારા પછી ભારતની પરીક્ષા સિસ્ટમ વિશ્વસ્તરીય, પારદર્શક અને અભેદ બનશે.