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પેપર લીક પર PM મોદીનો નવો વીડિયો, કહ્યું- 'વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે ચેડા કરનાર...'

PM Modi New Instagram Video : પેપર લીક મુદ્દે પીએમ મોદીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર વધુ એક વીડિયો શેર કર્યો છે. જેમાં યુવાનોને ખાતરી આપવામાં આવી છે કે કડક દોષિતો સામે કડક પગલાં લેવામાં આવશે. તેમણે પરીક્ષા સિસ્ટમને સુરક્ષિત, પારદર્શક અને આધુનિક બનાવવાના ઉદ્દેશ્યથી ટેકનિકલ સુધારાઓ અમલમાં મૂકવા માટે ટેક નિષ્ણાત નંદન નીલેકણીના નેતૃત્વમાં એક હાઈ પાવર ટાસ્ક ફોર્સની રચનાની જાહેરાત કરી. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 26, 2026, 08:14 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 08:51 PM IST
પેપર લીક પર PM મોદીનો નવો વીડિયો, કહ્યું- 'વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે ચેડા કરનાર...'

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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