જ્યારે આખુ ઈસ્લામી વર્લ્ડ પાકિસ્તાન માટે મરી ફીટવા તૈયાર હતું, ત્યારે ભારતના પડખે હતો આ દેશ
PM મોદી 17 અને 18 ડિસેમ્બરે ઓમાન, જોર્ડન અને ઈથોપિયાના પ્રવાસે જઈ રહ્યા છે. આ અવસરે અમે તમને ભારતના ઓમાન સાથેના સંબંધો વિશે જણાવીશું.
Trending Photos
ઈતિહાસ પર નજર ફેરવીએ તો 1971માં જ્યારે ધૌંસ જમાવતી મહાશક્તિઓ, તૂટતી સરહદો અને એક એવો સમય હતો જ્યારે દુનિયાની રાજનીતિએ ભારતને એકલું અટુલું કરવાનું નક્કી કરી લીધુ હતું. એટલે સુધી કે સુપરપાવર કહેવાતા અમેરિકાએ પણ ભારત વિરુદ્ધ સમુદ્રમાં પોતાનો સાતમો કાફલો ઉતારી દીધો હતો. ઈસ્લામિક દુનિયા ધર્મ એકજૂથતાના નામ પર પાકિસ્તાનના સૂરમાં સૂર મિલાવી રહી હતી અને કૂટનીતિના દરેક દરવાજા ભારતના ચહેરા પર ધડામથી બંધ થઈ રહ્યા હતા. ત્યારે એક મુસ્લિમ દેશ એવો હતો જે ભારતને પડખે આવ્યો.
ભારતના પડખે આવ્યો હતો આ દેશ
એવા સમયમાં એક એવો મુસ્લિમ દેશ ભારતના પડખે આવીને ઊભો રહ્યો જેના વિશે જેટલું કહીએ એટલું ઓછું છે. આ એ જ દેશ છે જેણે 1971માં જ્યારે ભારત પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ યુદ્ધ લડી રહ્યું હતું ત્યારે ન તો ભીડ જોઈ કે ન તો માહોલ, ન રાજનીતિની સાંકડી ગલીઓ કે ન તો ધર્મના દબાણ આગળ નતમસ્તક થયો. ત્યારથી લઈને આજ સુધી આ મિત્રતા દરેક વિતતા પળ સાથે વધુ મજબૂત થઈ રહી છે. હવે ઈતિહાસ અડધી સદીનું ચક્કર કાપીને પાછો ફરી રહ્યો છે. પીએમ મોદી પોતાના આ ગાઢ મિત્રને મળવા જઈ રહ્યા છે.
70 વર્ષ જૂના ભારત સાથેના સંબંધ
જે દેશ વિશે વાત થઈ રહી છે તે છે ઓમાન. પીએમ મોદીનો 17-18 ડિસેમ્બરનો ઓમાન પ્રવાસ કોઈ ઔપચારિક યાત્રા કરતા ઘણો વધુ છે. આ યાત્રા દરમિયાન અનેક મહત્વના કરાર થવાના છે. જેમાં ભારત-ઓમાન ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ ઉપર પણ હસ્તાક્ષર થઈ શકે છે. પીએમ મોદીનો આ પ્રવાસ બંને દેશોના 70 વર્ષ જૂના રાજનયિક સંબંધોની વર્ષગાઠના પગલે ખાસ બની રહ્યો છે.
મહત્વની વાતો...
- ઓમાનનો શાહી પરિવાર ભારતને બીજું ઘર માને છે અને બંને દેશોના સંબંધોના મૂળિયા ખુબ ઊંડા છે.
- પીએમ મોદી અને સુલ્તાન હૈથમ વચ્ચે શાનદાર તાલમેળ હોવાનું કહેવાય છે. જે સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવે છે.
- ગત વર્ષે સુલ્તાનનો ભારત પ્રવાસ તેમની પહેલી રાજકીય યાત્રા હતી જે ઉચ્ચ વિશ્વાસ અને પ્રાથમિકતા દર્શાવે છે.
- ઓમાનના સુલ્તાન હૈથમ બિન તારિકના પિતાએ પુણેમાં અભ્યાસ કર્યો હતો, જેનાથી સંબંધોના મૂળિયા વધુ ગાઢ દેખાય છે.
- પીએમ મોદીનો આ પ્રવાસ બંને દેશોની મિત્રતાને નવી મજબૂતાઈ આપશે એવું કહેવાય છે.
- ઓમાનમાં લગભગ 8 લાખ ભારતીયો રહે છે અને પીએમ મોદીની હાજરી ત્યાંના સમુદાય માટે મોટો સંદેશ હશે.
- આ પ્રવાસમાં ભારત-ઓમાન ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ FTA પર હસ્તાક્ષર લગભગ નક્કી માનવામાં આવી રહ્યા છે.
- FTA લાગૂ થયા બાદ ભારતીય ટેક્સટાઈલ, જેમ્સ જ્વેલરી, અને મશીનરી જેવા ઉત્પાદનો ટેક્સ વગર ઓમાનમાં વેચાઈ શકશે.
- જેનાથી ભારતની એક્સપોર્ટ તાકાત વધશે અને બંને દેશો વચ્ચે વેપારમાં તેજી આવશે.
- આ સંધિથી ચીનના પ્રભાવને સીધો ઝટકો લાગશે કારણ કે આ ક્ષેત્રમાં તેની પક્કડ વધુ નબળી થશે.
- ઓમાનનું લોકેશન અત્યંત રણનીતિક છે, તે અરબ સાગર અને ફરાસની ખાડીના મુખ પર આવેલું છે.
- ભારત પહેલેથી ઓમાનના Duqm પોર્ટ પર હાજરી નોંધાવી ચૂક્યું છે જે સમુદ્રી રણનીતિ માટે ખુબ મહત્વનું છે.
- FTA બાદ ભારત આ ક્ષેત્રમાં ચીનના પ્રભાવને ઘટાડીને પોતાની રણનીતક પક્કડ વધુ મજબૂત કરશે.
જોર્ડન, ઈથોપિયા પણ જશે પીએમ મોદી
પીએમ મોદીનો આ પ્રવાસ ફક્ત ઓમાન સુધી સિમિત નથી. તેઓ જોર્ડન અને ઈથોપિયા પણ જશે. આ ત્રણ દેશ મુસ્લિમ વસ્તીની રીતે ભારત માટે ખુબ મહત્વ ધરાવે છે. જોર્ડનની વાત કરીએ તો 1971માં આ દેશ પાકિસ્તાનના પડખે હતો. જો કે આજે સ્થિતિ બિલકુલ અલગ છે. 97 ટકા મુસ્લિમ વસ્તીવાળો આ દેશ ભારતની સાથે છે. જોર્ડનના કિંગ અબ્દુલ્લાહ વિશે કહેવાય છે કે તેઓ પયગંબર મોહમ્મદ સાહેબના વંશજોમાંથી એક છે અને પીએમ મોદી સાથે તેમના સંબંધ ખુબ ગાઢ છે. આવામાં પીએમ મોદીનું જોર્ડન જવું એ અન્ય મુસ્લિમ દેશો માટે એક મોટો સંદેશ છે. ઈથોપિયાની વાત કરીએ તો અહીં મુસ્લિમોની વસ્તી લગભગ 34 ટકા છે અને પીએમ મોદીનો આ પ્રવાસ કોઈ પણ ભારતીય પ્રધાનમંત્રીનો પહેલો સત્તાવાર પ્રવાસ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે