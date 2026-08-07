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PM મોદી, રાહુલ ગાંધી કે અભીજિત દીપકે...યુવાઓમાં સૌથી વધુ લોકપ્રિય કોણ? સર્વેમાં સામે આવ્યું આ નામ

દેશમાં જે માહોલ સર્જાયો ત્યારબાદ સીવોટર તરફથી કરાયેલા એક સર્વેમાં જાણવાની કોશિશ કરાઈ કે પેપરલીકના મુદ્દે લોકોની સરકાર પાસેથી શું અપેક્ષાઓ છે અને લોકોમાં કયા નેતા સૌથી વધુ લોકપ્રિય છે?

Written ByViral Raval
Published: Aug 07, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 04:53 PM IST
PM મોદી, રાહુલ ગાંધી કે અભીજિત દીપકે...યુવાઓમાં સૌથી વધુ લોકપ્રિય કોણ? સર્વેમાં સામે આવ્યું આ નામ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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