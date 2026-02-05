Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

"દુનિયાને કેટલી છેતરશો, અરીસામાં જોશો તો..." પીએમ મોદીનો વિપક્ષ પર શાયરાના અંદાજમાં કટાક્ષ

PM Modi: પીએમ મોદીએ વિપક્ષી પાર્ટીઓ પર શાયરાના અંદાજમાં પણ પ્રહારો કર્યા. પીએમ મોદીએ વિપક્ષ પર કટાક્ષ કરતા કહ્યું કે, "તમે દુનિયાને કેટલી છેતરશો, અરીસામાં જોશો તો પોતાનું સત્ય ક્યાં છુપાવશો" (तुम दुनिया को कितना धोखा दोगे, आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे).

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 05, 2026, 06:34 PM IST

Trending Photos

"દુનિયાને કેટલી છેતરશો, અરીસામાં જોશો તો..." પીએમ મોદીનો વિપક્ષ પર શાયરાના અંદાજમાં કટાક્ષ

PM Modi: રાજ્યસભામાં રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણનો જવાબ આપતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુરુવારે વિપક્ષ પર આકરા પ્રહારો કર્યા. આ દરમિયાન પીએમ મોદીએ વિપક્ષી પાર્ટીઓ પર શાયરાના અંદાજમાં પણ પ્રહારો કર્યા. પીએમ મોદીએ વિપક્ષ પર કટાક્ષ કરતા કહ્યું કે, "તમે દુનિયાને કેટલી છેતરશો, અરીસામાં જોશો તો પોતાનું સત્ય ક્યાં છુપાવશો" (तुम दुनिया को कितना धोखा दोगे, आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे).

પીએમ મોદીએ કોંગ્રેસ, ટીએમસી, ડીએમકે અને લેફ્ટ સહિત વિપક્ષી પાર્ટીઓ પર પ્રહાર કરતા કહ્યું કે, દાયકાઓથી આ પાર્ટીઓ કેન્દ્રમાં સત્તામાં રહી, સરકારમાં ભાગીદાર રહી છે. રાજ્યોમાં પણ સરકાર ચલાવવાની તક મળી, પરંતુ તેમની ઓળખ શું બની? આજે જ્યારે ડીલની ચર્ચા થાય છે, તો ગર્વથી કહે છે, તે સમયે ડીલની ચર્ચા થતી હતી, ત્યારે બોફોર્સને યાદ કરવામાં આવતું હતું. તેઓએ ફક્ત પોતાના ખિસ્સા ભરવાનું કામ કર્યું. લોકોના જીવનમાં પરિવર્તન લાવવું તેમની પ્રાથમિકતા નહોતી.

Add Zee News as a Preferred Source

'યુપીએ શાસન દરમિયાન બેંકિંગ સિસ્ટમ પતનની આરે હતી'
તેમણે બેન્કિંગ સેક્ટરનું ઉદાહરણ આપતા કહ્યું કે, તે અર્થતંત્રની કરોડરજ્જુ છે. 2014 પહેલા ફોન બેન્કિંગનો યુગ હતો. નેતાઓ ફોન કરતા હતા અને તેમના આધારે કરોડો રૂપિયા આપી દેવામાં આવતા હતા. ગરીબોનું તો બેન્કોમાં તિરસ્કાર કરવામાં આવતું હતું, નફરત કરતા હતા. કોંગ્રેસના નેતાઓને ફોન પર અબજો રૂપિયાનું લોકોને આપી દેવામાં આવ્યા હતા અને જે લેતા હતા તેઓ તેમની વ્યક્તિગત મિલકત માનીને પૈસા પચાવી પાડતા હતા. આ રમત ચાલુ રહી. યુપીએ શાસનકાળ દરમિયાન બેન્કિંગ સિસ્ટમ પતનની આરે હતી.

પીએમ મોદીનું વિપક્ષ પર નિશાન
પીએમ મોદીએ તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC)ના સાંસદોને પણ નિશાન બનાવ્યા. TMC પર પ્રહાર કરતા પીએમએ કહ્યું કે, "નિર્મમ સરકાર (બંગાળ સરકાર) પતનના જેટલા પણ પેરામીટર્સ છે, તેમાં નવા-નવા રેકોર્ડ બનાવી રહી છે અને તેઓ અહીં ઉપદેશ આપી રહ્યા છે. આવી નિર્મમ સરકારના કારણે ત્યાંના લોકોનું ભવિષ્ય અંધકારમાં ડૂબી રહ્યું છે, પરંતુ તેમને કોઈ પરવા નથી. તેઓ અહીં ઉપદેશ આપી રહ્યા છે? આપણા દેશમાં ઘૂસણખોરોને બચાવવા માટે અદાલતો પર દબાણ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. યુવાનો એવા લોકોને કેવી રીતે માફ કરશે, જેઓ ઘૂસણખોરોની વકાલત કરવા માટે પૂરી શક્તિ લગાવી રહ્યા છે. ઘૂસણખોરો દેશનો હક છીનવી રહ્યા છે, આદિવાસીઓની જમીન છીનવી રહ્યા છે. દીકરીઓના જીવન પર જોખમ ઊભું કરી રહ્યા છે, પરંતુ તેમના માટે મહિલાઓ પર અત્યાચાર થતો હોય તો ભલે થાય. તેઓ અહીં અમને ઉપદેશ આપી રહ્યા છે."

'ખબર નહીં, બ્લેક સાથે તેમનો જૂનો શું સંબંધ છે?'
તેમણે આમ આદમી પાર્ટી પર પણ નામ લીધા વગર કટાક્ષ કર્યો. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, "એક આપણા સભ્ય જેમની આખી સરકાર દારૂમાં ડૂબી ગઈ. કદાચ તેમને 'બ્લેક' શબ્દ વધુ ગમે છે. દરેકનો પોતાનો ભૂતકાળ હોય છે. ખબર નહીં, બ્લેક સાથે તેમનો જૂનો શું સંબંધ છે."

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
pm modirajya sabha speechShayariOpposition Tauntpm modi newsTum Duniya Ko Kitna Dhokha Doge

Trending news