આ ઘટના મને ઈરાન યુદ્ધ જીતતા નહીં રોકી શકે- ટ્રમ્પ, PM મોદીએ કહ્યું- લોકશાહીમાં હિંસાને કોઈ જગ્યા નથી

Attack On Donald Trump: વોશિંગ્ટનમાં રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સ, ફર્સ્ટ લેડી મેલાનિયા ટ્રમ્પ સહિત ટોચના નેતાઓ જે હોટલમાં હતા ત્યાં ફાયરિંગની ઘટના ઘટી જેના કારણે દુનિયાભરમાં હડકંપ મચી ગયો. આ ઘટના પર પીએમ મોદીની પણ પ્રતિક્રિયા સામે આવી. આ ઉપરાંત ટ્રમ્પે ઈરાનનો ઉલ્લેખ કરીને શું કહ્યું તે પણ જાણો. 
 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 26, 2026, 10:23 AM IST
  • હુમલાની ઘટના બાદ ટ્રમ્પે ઈરાનનો ઉલ્લેખ કરીને આપ્યું નિવેદન
  • આ ઘટના પર પીએમ મોદીએ પણ આપી પ્રતિક્રિયા
  • કહ્યું કે ટ્રમ્પ, ફર્સ્ટ લેડી, ઉપરાષ્ટ્રપતિ સુરક્ષિત છે એ જાણીને રાહત થઈ

અમેરિકાના વોશિંગ્ટનમાં વ્હાઈટ હાઉસ કોરેસ્પોન્ડન્સ ડિનર દરમિયાન થયેલા ફાયરિંગ બાદ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પ્રેસને સંબોધન કર્યું અને કહ્યું કે તેઓ સુરક્ષિત છે. તેમમે સુરક્ષાકર્મીઓના વખાણ કરતા કહ્યું કે તેમણે સારું કામ કર્યું. ટ્રમ્પે કહ્યું કે આ ફાયરિંગમાં એક સિક્યુરિટી ઓફિસર ઘાયલ થયો છે અને બુલેટપ્રુફ જેકેટના કારણે તેનો જીવ બચી ગયો. સીક્રેટ સર્વિસે બહાદુરી દેખાડતા હુમલાખોરને તરત પકડી લીધો. ટ્રમ્પે સ્પષ્ટરીતે કહ્યું કે આ પ્રકારની કાયરતાપૂર્ણ ઘટનાઓ તેમને તેમના મિશનથી પાછળ હટાવી શકશે નહીં. આ બધા વચ્ચે પીએમ મોદીએ પણ આ ઘટના પર પ્રતિક્રિયા આપી. 

પીએમ મોદીની પ્રતિક્રિયા
વોશિંગ્ટન હિલ્ટન હોટલમાં આયોજિત વ્હાઈટ હાઉસ કોરેસપોન્ડેન્ટ્સ ડિનર દરમિયાન ફાયરિંગની ઘટનાની પીએમ મોદીએ કડક શબ્દોમાં ટીકા કરી છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, ફર્સ્ટ લેડી અને ઉપ રાષ્ટ્રપતિ સુરક્ષિત છે એ જાણીને રાહત મળી. તેમણે કહ્યું કે લોકશાહીમાં હિંસાને કોઈ સ્થાન નથી. 

એક પોસ્ટ શેર કરતા તેમણે લખ્યું કે વોશિંગ્ટન ડીસીની એક હોટલમાં ઘટેલી ઘટના બાદ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ, ફર્સ્ટ લેડી મેલાનિયા ટ્રમ્પ અને ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સ સુરક્ષિત અને સ્વસ્થ છે એ જાણીને રાહત મળી. હું તેમના સતત સુરક્ષા અને કુશળ મંગળની કામના કરું છું. લોકશાહીમાં હિંસાને કોઈ સ્થાન નથી અને આ હુમલાની સ્પષ્ટ રીતે ટીકા થવી જોઈએ. અત્રે જણાવવાનું કે પીએમ મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના સારા સંબંધો છે અને બંને એકબીજાનું ખુબ સન્માન પણ કરે છે. 

— Narendra Modi (@narendramodi) April 26, 2026

મને રોકી શકશે નહીં- ટ્રમ્પ
આ પહેલા રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે પોતાના સંબોધનમાં ઈરાનનો સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે આ ઘટના મને ઈરાન વિરુદ્ધ ચાલતા યુદ્ધમાં જીત મેળવતા રોકી શકશે નહીં. પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન ટ્રમ્પે વોશિંગ્ટન હિલ્ટનની સુરક્ષા પર સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું કે આ બિલ્ડિંગ સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત નહતી. તેમણે ભવિષ્યમાં વ્હાઈટ હાઉસમાં એક આધુનિક વોર રૂમ બનાવવાની જરૂરિયાત ઉપર પણ ભાર મૂક્યો, જે  ડ્રોન પ્રુફ, અને બુલેટપ્રુફ કાચથી લેસ હોય.  જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે શું તે ઈનડોર કાર્યક્રમોને બંધ કરશે તો તેમણે કહ્યું કે, હું આમ ન કરી શકું, અમારે લોકો વચ્ચે જવું પડશે. 

— ANI (@ANI) April 26, 2026

ટ્રમ્પે કહ્યું કે જે પ્રકારે સીક્રેટ સર્વિસે મને, મેલેનિયાને અને જેડી વેન્સ સહિત અન્ય લોકોને બહાર કાઢ્યા તે પ્રશંસનીય છે. જે હુમલાખોર પકડાયો તે કેલિફોર્નિયાનો છે અને બીમાર છે. મારી કેબિનેટના તમામ સહયોગીઓ સુરક્ષિત છે. 

સીક્રેટ સર્વિસના ઘાયલ ઓફિસરનો ઉલ્લેખ કરતા ટ્રમ્પે કહ્યું કે એક ઓફિસને ગોળી વાગી પરંતુ તે બચી ગયો કારણ  કે તેણે એક સારું બુલેટપ્રુફ વેસ્ટ પહેર્યું હતું. તેને ખુબ નજીકથી એક પાવરફૂલ ગનથી ગોળી મારવામાં આવી હતી અને વેસ્ટે કામ કરી દીધુ. મે હાલ ઓફિસર સાથે વાત કરી અને તેની હાલત ઠીક છે. તે બોલવાની આઝાદી માટે ડેડિકેટેડ એક ઈવેન્ટ હતી જેનો હેતુ બંને પાર્ટીઓના મેમ્બર્સને પ્રેસના મેમ્બર્સને એક સાથે લાવવાનો હતો. 

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

