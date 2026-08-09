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PM મોદીને આવ્યો અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સનો ફોન, આ મુદ્દે થઈ ચર્ચા?

JD Vance Call: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સ વચ્ચે મહત્વપૂર્ણ વાતચીત થઈ. પીએમ મોદીએ ટ્વિટર પર આ અંગે પોસ્ટ કરી. પોતાની પોસ્ટમાં પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું કે તેમને અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સનો ફોન આવ્યો હતો.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 09, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 11:09 AM IST
PM મોદીને આવ્યો અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સનો ફોન, આ મુદ્દે થઈ ચર્ચા?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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