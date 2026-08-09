/PM મોદીને આવ્યો અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સનો ફોન, આ મુદ્દે થઈ ચર્ચા?

JD Vance Call: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સ વચ્ચે મહત્વપૂર્ણ વાતચીત થઈ. પીએમ મોદીએ ટ્વિટર પર આ અંગે પોસ્ટ કરી. પોતાની પોસ્ટમાં પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું કે તેમને અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વાન્સનો ફોન આવ્યો. તેમણે ભારત-અમેરિકા આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી. તેમણે આગળ લખ્યું કે આ વાતચીત દરમિયાન તેમણે અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ અને તેમની પત્નીને તેમના પુત્રના જન્મ પર અભિનંદન પણ આપ્યા હતા. પીએમ મોદીએ જેડી વેન્સના સમગ્ર પરિવારને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી.
મક્કા કરાર પછી તરત જ આવ્યો ફોન
જેડી વેન્સનો પીએમ મોદીને આ ફોન તુર્કી, સાઉદી અરેબિયા અને પાકિસ્તાને પરસ્પર સંરક્ષણ કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યાના થોડા દિવસો પછી આવ્યો હતો. પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ વચ્ચે આ કરારને મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. યુએસ પક્ષે હજુ સુધી વાતચીતની કોઈ વિગતો આપી નથી. નોંધપાત્ર રીતે, ઈરાને કરારને માત્ર કાગળની ખાતરી ગણાવી છે અને દુબઈને કહ્યું છે કે કરાર રક્ષણ પૂરું પાડશે નહીં.
100% ટેરિફ બિલ પણ તણાવનું કારણ
નોંધનીય છે કે અમેરિકામાં એક બિલ પસાર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદનારા દેશો પર 100% ટેરિફ લગાવવાની માંગ કરવામાં આવી છે. આ દેશોમાં ભારત અને ચીનનો સમાવેશ થાય છે. જો આ બિલ યુએસ હાઉસમાં પણ પસાર થાય છે, તો તે ભારત માટે નોંધપાત્ર મુશ્કેલીઓ ઊભી કરી શકે છે. હવે એ જોવાનું બાકી છે કે શું અમેરિકા આ જોગવાઈ લાગુ કરીને ભારત પ્રત્યે કોઈ ઉદારતા દાખવશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ટ્રેડ ડીલ પર વાતચીત ચાલી રહી છે. આ વાટાઘાટો બંને દેશો વચ્ચેના વેપાર સંબંધોને મજબૂત બનાવવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. આ દરમિયાન, સત્તાવાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના જમાઈ માઈકલ બૌલોસ શનિવારે ખાનગી મુલાકાતે કોચી પહોંચ્યા હતા.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ટ્રમ્પની પુત્રી ટિફનીના પતિ માઈકલ બૌલોસ સાથે ભારતમાં યુએસ રાજદૂત સર્જિયો ગોર પણ હાજર હતા. પોલીસ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે તેમના રોકાણ દરમિયાન, બોલોસ કોચી અને પડોશી અલાપ્પુઝાના પ્રવાસન સ્થળોની મુલાકાત લઈ શકે છે. જો કે, તેમના પ્રવાસ કાર્યક્રમની વિગતોની પુષ્ટિ થઈ નથી.