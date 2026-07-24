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પીએમ મોદીએ મોડી રાત્રે ફરી પોસ્ટ કર્યો Insta વીડિયો, યુવાનોને કહ્યું- થેન્ક્યુ ફ્રેન્ડ્સ

PM Modi : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ફરી એકવાર વીડિયો સંદેશ જાહેર કરીને લોકોનો આભાર માન્યો છે. તેમણે કહ્યું કે, ગુરુવારે શેર કરવામાં આવેલા વીડિયો પર લોકોએ જે રીતે પ્રતિસાદ અને સકારાત્મક સૂચનો આપ્યા, તે બદલ સૌનો આભાર.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 24, 2026, 11:29 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 11:43 PM IST
પીએમ મોદીએ મોડી રાત્રે ફરી પોસ્ટ કર્યો Insta વીડિયો, યુવાનોને કહ્યું- થેન્ક્યુ ફ્રેન્ડ્સ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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