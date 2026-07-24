/પીએમ મોદીએ મોડી રાત્રે ફરી પોસ્ટ કર્યો Insta વીડિયો, યુવાનોને કહ્યું- થેન્ક્યુ ફ્રેન્ડ્સ

PM Modi : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ફરી એકવાર વીડિયો સંદેશ જાહેર કર્યો છે. તેમણે ગુરુવારે શેર કરેલા પોતાના વીડિયો પર મળેલા પ્રતિસાદ માટે લોકોનો આભાર વ્યક્ત કર્યો. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, 'થેન્ક્યુ ફ્રેન્ડ્સ. ગઈકાલે મોડી રાત્રે તમને મળવાની તક મળી.
મેં જે વીડિયો પોસ્ટ કર્યો હતો, તેના પર જે રીતે તમે પ્રતિસાદ આપ્યો અને પોઝિટિવ સૂચનો આપ્યા, તે માટે થેંક્સ ટુ એવરીબડી. તમારો આ પ્રેમ બનેલો રહેશે અને આપણો સંબંધ વધુ સક્રિયતાથી જોડાતો રહેશે. થેન્ક્યુ, થેન્ક્યુ મિત્રો.' વીડિયો પોસ્ટ કર્યાના 20 મિનિટની અંદર જ 10 લાખથી વધુ વ્યુઝ થઈ ગયા હતા.
પીએમ મોદીનો વધુ એક વીડિયો સંદેશ: યુવાનોનો આભાર માન્યો, કહ્યું "મારા વીડિયો પર સારો પ્રતિસાદ મળ્યો"#neetexam #studentsprotest #delhi #pmmodi #breakingnews pic.twitter.com/lFXn6Y1wmz
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 24, 2026
સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી યુવાનો સાથે જોવાડા પર મૂક્યો ભાર
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ હાલમાં જ કેન્દ્રીય કેબિનેટની બેઠક દરમિયાન સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી યુવાનો સાથે વધુમાં વધુ જોડાવા પર ભાર મૂક્યો હતો. બુધવારે યોજાયેલી બેઠકમાં તેમણે પોતાના મંત્રી પરિષદના સાથીઓને સોશિયલ મીડિયા, ખાસ કરીને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક્ટિવ રહેવાની સલાહ આપી. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, પીએમ મોદીએ બેઠકમાં એ પણ પૂછ્યું કે, તેમના કેટલા સાથીઓ ઇન્સ્ટાગ્રામ જેવા પ્લેટફોર્મનો નિયમિતપણે ઉપયોગ કરે છે. તેમણે કહ્યું કે, ઇન્સ્ટાગ્રામ પર મોટી સંખ્યામાં યુવાનો એક્ટિવ છે અને સરકારે આ પ્લેટફોર્મ દ્વારા તેમની સાથે સીધા જોડાવાની અને સંવાદ વધારવાની જરૂર છે.
જ્યારબાદ ગુરુવારે રાત્રે 11:52 વાગ્યે પીએમ મોદીએ એક સેલ્ફી વીડિયો મેસેજ પોસ્ટ કર્યો. તેમાં તેમણે સીધા વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાત કરતા વિશ્વાસ અપાવ્યો કે NEET પેપર લીક વિવાદ વચ્ચે સરકાર તેમની સાથે ઉભી છે. તેમણે કહ્યું કે પેપર લીક એ કોઈ 'સામાન્ય બાબત નથી' અને તેની સામે કડક પગલાં લેવામાં આવશે. આ દરમિયાન શુક્રવારે કેબિનેટમાં એક પ્રસ્તાવિત કાયદા પર પણ ચર્ચા થવાની છે, જેમાં ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટ બનાવવા અને પરીક્ષાઓમાં ગડબડ કરનારાઓ સામે સખત સજાની જોગવાઈ સામેલ છે.